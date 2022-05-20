Эти хозяева явно решили победить в конкурсе “Лучший способ избаловать своего питомца”

Ну как можно удержаться, глядя на эти пушистые лапки и просящую мордочку? Правда, иногда мордочка оказывается очень даже требовательной, и градус баловства стремительно повышается — сегодня вы просто строите для кота домик из одеял или угощаете его лобстером, а завтра уже… Ну, делаете что-то такое, например!

Один из наших котят предпочитает спать в ванночке для кукол моей дочери