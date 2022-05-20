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Сообщество Без кота и жизнь не та 1297 постов • 433 подписчика подписаться
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Эти хозяева явно решили победить в конкурсе “Лучший способ избаловать своего питомца”

Эти хозяева явно решили победить в конкурсе “Лучший способ избаловать своего питомца”

Автор:
20 мая 2022 08:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   баловень   животные   забавно   кот   кошка   фото   
1688
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Вряд ли найдётся хоть один владелец кота, который никогда бы не поддавался соблазну как следует побаловать своего питомца.

Ну как можно удержаться, глядя на эти пушистые лапки и просящую мордочку? Правда, иногда мордочка оказывается очень даже требовательной, и градус баловства стремительно повышается — сегодня вы просто строите для кота домик из одеял или угощаете его лобстером, а завтра уже… Ну, делаете что-то такое, например!


Один из наших котят предпочитает спать в ванночке для кукол моей дочери

×
×

Не мазать же их кремом для защиты от солнца?

Бабушка с дедушкой пришли от «никакого кота» к «не занимайте за столом его место»

Мама говорит, что наши котята ужасно избалованы, но я нисколько не согласна

Наш кот любит домики из одеял, поэтому мы построили ему это

Каждый раз, как кошка видит у меня бокал, она тоже требует свой «коктейль»

Причём она согласна пить только из самого праздничного фужера!


Кладу рядом дополнительный ноутбук, чтобы кот дал пользоваться моим собственным

Друг обустроил для своего кота уютный гамак

Когда-нибудь пробовали лобстера? А вот он пробовал

Любит, когда ему делают массаж чесалкой для спины

Каждый вечер я вожу их смотреть на закат и птичек…

Муж сообщил, что собирается сделать кровать. Я подумала, это для нашего новенького матраса

Но нет, он решил, что кровать нужна нашему коту!


Мой кот любит плавать в горячей джакузи

Мы только что переехали, но уже собрали для Элли уголок из всех её любимых вещей

Торт из тунца и свеча из сардины в честь дня рождения

Пока не родился ребёнок, кот оценивает все наши детские покупки

В целом, если задуматься — для чего ещё созданы котики, если не для того, чтобы любить их и баловать?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Питомец   баловень   животные   забавно   кот   кошка   фото   
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RIZ deadening Час назад
Лакшери
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Сергей Час назад
Мой кот. А чё так можно было?!
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