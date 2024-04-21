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Сообщество Без кота и жизнь не та 2279 постов • 511 подписчиков подписаться
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Правда ли, что кошки ложатся на больное место и лечат? Если да, то как именно

Правда ли, что кошки ложатся на больное место и лечат? Если да, то как именно

Автор:
21 апреля 2024 09:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: больное место   животные   забавно   кот   кошка   мурчание   факты   фото   
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Кошки создания уникальные, это без сомнения. Одно из полезных качеств, что им приписывают, способность лечить. Мол, кошки знают, где у человека болит, и ложатся/садятся на больное место.

Правда ли это? Давайте разбираться.

А точно ли на больное?

Не нужно в панике шерстить интернет в поисках диагноза, если кошка легла на голову, колени или поясницу. Кошка может просто лечь на то место, где ей вот сейчас удобно.

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Человек большой и теплый, и удобных мест для лежания на нем немало, но выбор кошки сильно зависит от позы, в которой человек находится в данным момент. К примеру, на голове кошка ночью спит не потому что с нею что-то не в порядке, а потому что головой, в отличие от ног, человек во сне не ворочает.

Психологический фактор и коридор внимания

Наиболее доступны и удобны для кошки обычно колени, живот и спина, и вот они-то как раз, по понятному стечению обстоятельств, наиболее часто беспокоят человека в силу возраста или после трудового дня. А дальше уже часто срабатывает самовнушение, ведь внимание человека как раз и сосредотачивается на беспокоящих частях организма. И как только кошка занимает место на перегруженных за день коленях, человек сразу отмечает этот факт: Васенька лег на мои больные колени! Чувствует!

Хотя вообще, на самом деле, кошки действительно кое-что чувствуют и способны помочь

Если человеку нездоровится, в организме идет какое-то воспаление, то те места его тела, которые побаливают, нагреваются сильнее остальных. Кошки это чувствуют. Они ложатся на то место, которое теплее всего.

Небольшое давление кошачьего тела похоже на давление ладоней, когда мы сами инстинктивно потираем ушибленные места. И это действительно полезно, помогает унять боль и запускает процессы регенерации. Сами же кошки чуть теплее нас (их температура тела – 38-39 градусов), что как раз создает полезное лечебное тепло, без перегрева.

Добавим к этому ласку и внимание со стороны любимчика, а это особо ценно в те моменты, когда нам нездоровится. Настроение сразу улучшается, организм гонит недуг прочь.

Кстати, мурлыканье кошки тоже играет далеко не последнюю роль в улучшении самочувствия человека. Кошачье мурчание является одним из самых приятных звуков в мире, наряду со скрипом снега под ногами и шумом дождя. Звуки этого диапазона успокаивают и гармонизируют. Так что да – кошки действительно обладают лечебными свойствами. Прикладывайте их к себе почаще, всем здоровья и отличного настроения!

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Метки: больное место   животные   забавно   кот   кошка   мурчание   факты   фото   
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Игорь 11 секунд назад
Здpавcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде...

Cейчаc ищу любую pаботу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подpаботку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду pублей 100-200. Xоть на булку xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

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Alove_Roleen
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