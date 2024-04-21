Правда ли, что кошки ложатся на больное место и лечат? Если да, то как именно

Хотя вообще, на самом деле, кошки действительно кое-что чувствуют и способны помочь

Если человеку нездоровится, в организме идет какое-то воспаление, то те места его тела, которые побаливают, нагреваются сильнее остальных. Кошки это чувствуют. Они ложатся на то место, которое теплее всего.

Небольшое давление кошачьего тела похоже на давление ладоней, когда мы сами инстинктивно потираем ушибленные места. И это действительно полезно, помогает унять боль и запускает процессы регенерации. Сами же кошки чуть теплее нас (их температура тела – 38-39 градусов), что как раз создает полезное лечебное тепло, без перегрева.