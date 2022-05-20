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16 любопытных рентгеновских снимков

16 любопытных рентгеновских снимков

Автор:
20 мая 2022 08:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   любопытно   рентген   снимок   фото   
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В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение, и с тех пор люди могут видеть других людей практически насквозь.

Да и не только людей. Рентгеновские снимки могут показать много любопытных вещей, которые будут интересны не только врачам. Мы собрали для вас несколько довольно любопытных фотографий на эту тему.


Я сделал рентгеновский снимок iPhone, и логотип Apple всё ещё виден

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Рентген беременной собаки


Рентгенограмма верхних резцов и клыков у кошки


Они инопланетяне, не иначе!


Рентген медвежонка моего детства, сделанный в 90-х


Больницу украшает рентген растения


Рентгеновский снимок головы акулы-молота


Рука пианиста, который играет 30 лет


У меня есть зуб на подбородке


Рентген наушников


Яйцо в курице


Пять роз и один подсоднух


Рентгеновский снимок здоровой, но толстой змеи


Лапки щенка


Рентген моих зубом примерно 2 месяца назад


Стоматолог был обескуражен. Сосчитаете все проколы и украшения?


Снимок лапы моего кота после того, как он повредил пальчик

Никаких переломов и самый милый рентген, который я видел!


Рентген дрозда

Источник:

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Метки: в мире   интересно   любопытно   рентген   снимок   фото   
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1  комментарий
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Fat Lynx 54 минуты назад
Чет не понял... это цак в носу?
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