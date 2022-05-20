16 любопытных рентгеновских снимков

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В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение, и с тех пор люди могут видеть других людей практически насквозь.
Да и не только людей. Рентгеновские снимки могут показать много любопытных вещей, которые будут интересны не только врачам. Мы собрали для вас несколько довольно любопытных фотографий на эту тему.
Я сделал рентгеновский снимок iPhone, и логотип Apple всё ещё виден
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Рентген беременной собаки
Рентгенограмма верхних резцов и клыков у кошки
Они инопланетяне, не иначе!
Рентген медвежонка моего детства, сделанный в 90-х
Больницу украшает рентген растения
Рентгеновский снимок головы акулы-молота
Рука пианиста, который играет 30 лет
У меня есть зуб на подбородке
Рентген наушников
Яйцо в курице
Пять роз и один подсоднух
Рентгеновский снимок здоровой, но толстой змеи
Лапки щенка
Рентген моих зубом примерно 2 месяца назад
Стоматолог был обескуражен. Сосчитаете все проколы и украшения?
Снимок лапы моего кота после того, как он повредил пальчик
Никаких переломов и самый милый рентген, который я видел!
Рентген дрозда
Источник:
АНТИФИШКИ
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