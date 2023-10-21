Необычное убежище на глубине 150 метров в заброшенной шахте, где добывали железную руду

Это необычное место, а именно бывшее защищённое убежище для работников, оборудованное прямо в самой шахте на одном из горизонтов на глубине 150 метров.
Сама шахта строилась в 1979 г. и добывала бурый железняк на Ново-Бакальском месторождении закрытым способом вплоть до конца 2010-х гг., пока большая часть рудного тела в этом месте не была выработана и несколько её штолен не были законсервированы.
Мы снова оказываемся на втором горизонте на глубине 150 метров и идём по штольне в сторону выхода.
Где натыкаемся на проём с гермоворотами.
Эти ворота отделяют участок штольни с одной из сторон.
Перенесёмся на другую часть этого отделённого участка.
Где расположены ещё одни гермоворота.
В итоге мы оказываемся в когда-то условно герметичном отсеке горизонта.
Где вбок под углом уходит блок помещений в монолитной бетонной крепи.
С вентиляционным циклоном у входа.
А на входе в блок установлена герметическая дверь, типичная для убежищ Гражданской Обороны конца 1970-х - начала 1980-х гг. Только установлена она неправильно, ведь она должна открываться наружу, а не внутрь.
Это ничто иное, как убежище для рабочих шахты, оказавшихся в данном участке в случае чрезвычайно ситуации, например в случае возгорания на складе аммонала, расположенного неподалёку.
В этом зале раньше располагалась фильтро-вентиляционная установка и главная щитовая. а также верстаки для каких-то работ.
В конце зала находился тамбур-шлюз с ещё парой гермодверей.
Двери также установлены неправильно и открываются внутрь.
Наверху видна универсальная защитная секция вентиляции, которая должна автоматически закрываться при воздействии взрывной волны.
А за второй дверью находилось крохотное помещение для укрываемых.
С нарами для размещения десятка людей. Получается что все эти защитные устройства защищали штольню от этого крохотного помещения с рабочими, а не наоборот как это должно было быть по логике.
Кроме того, здесь в стене ещё и был выдув воздуха в незащищённую штольню...
Вот такое необычное, но неправильное убежище мы нашли в этой шахте.
А на этом всё.
Источник:
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