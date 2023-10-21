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Необычное убежище на глубине 150 метров в заброшенной шахте, где добывали железную руду

Необычное убежище на глубине 150 метров в заброшенной шахте, где добывали железную руду

Автор:
21 октября 2023 09:40
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Необычное убежище   в заброшенной шахте   в мире   добывали железную руду   интересно   любопытно   фото   
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Это необычное место, а именно бывшее защищённое убежище для работников, оборудованное прямо в самой шахте на одном из горизонтов на глубине 150 метров.

Сама шахта строилась в 1979 г. и добывала бурый железняк на Ново-Бакальском месторождении закрытым способом вплоть до конца 2010-х гг., пока большая часть рудного тела в этом месте не была выработана и несколько её штолен не были законсервированы.

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Мы снова оказываемся на втором горизонте на глубине 150 метров и идём по штольне в сторону выхода.

Где натыкаемся на проём с гермоворотами.

Эти ворота отделяют участок штольни с одной из сторон.

Перенесёмся на другую часть этого отделённого участка.

Где расположены ещё одни гермоворота.

В итоге мы оказываемся в когда-то условно герметичном отсеке горизонта.

Где вбок под углом уходит блок помещений в монолитной бетонной крепи.

С вентиляционным циклоном у входа.

А на входе в блок установлена герметическая дверь, типичная для убежищ Гражданской Обороны конца 1970-х - начала 1980-х гг. Только установлена она неправильно, ведь она должна открываться наружу, а не внутрь.

Это ничто иное, как убежище для рабочих шахты, оказавшихся в данном участке в случае чрезвычайно ситуации, например в случае возгорания на складе аммонала, расположенного неподалёку.

В этом зале раньше располагалась фильтро-вентиляционная установка и главная щитовая. а также верстаки для каких-то работ.

В конце зала находился тамбур-шлюз с ещё парой гермодверей.

Двери также установлены неправильно и открываются внутрь.

Наверху видна универсальная защитная секция вентиляции, которая должна автоматически закрываться при воздействии взрывной волны.

А за второй дверью находилось крохотное помещение для укрываемых.

С нарами для размещения десятка людей. Получается что все эти защитные устройства защищали штольню от этого крохотного помещения с рабочими, а не наоборот как это должно было быть по логике.

Кроме того, здесь в стене ещё и был выдув воздуха в незащищённую штольню...

Вот такое необычное, но неправильное убежище мы нашли в этой шахте.

А на этом всё.

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Метки: Необычное убежище   в заброшенной шахте   в мире   добывали железную руду   интересно   любопытно   фото   
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1  комментарий
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2023 17 минут назад
Гермо-двери, в данном случае, установлены правильно вовнутрь помещения. Это для того, чтобы когда вдруг случится обвал в штольне, двери не привалило упавшим грунтом, чтобы двери можно было открыть изнутри и начать разбирать завал.
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