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Серго Берия: почему единственный сын могущественного Лаврентия Павловича не отрёкся от отца

Серго Берия: почему единственный сын могущественного Лаврентия Павловича не отрёкся от отца

Автор:
19 мая 2022 23:23
Сообщество : RealFishki
Метки: Бутырка   Лаврентий Берия   НКВД   СССР   иосиф сталин   конструктор   нарком   серго берия   
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Хоть мог бы легко это сделать и жить припеваючи. Но Серго проявил характер и доказал, что у него есть совесть.

Серго родился в Тбилиси в 1924 году. С раннего детства показал себя способным парнем, увлекался музыкой, изучал языки. Кроме английского, немецкого и французского, хорошо знал голландский и японский. Прибавьте к этому русский и грузинский и получится неплохой «пул» - в мире не так много людей, которые владеют семью языками.

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 В 1938 году он закончил седьмой класс и семья перебралась в Москву. Переезд был «служебным» - Лаврентий Павлович стал первым замом наркома внутренних дел.

Сначала Берия-старший приехал в столицу один, потом уже вызвал к себе жену с сыном и остальных родственников. Под большую семью выделили особняк на Михеевской. А Серго пошёл учиться в школу №175.

После выпускного, молодой человек устроился в Центральную радиотехническую лабораторию НКВД. Но не успел там толком поработать - началась война. Серго направили в разведшколу и после трёх месяцев обучения он уже выполнял ответственные поручения в Иране и Курдистане.

Через год он вернулся в столицу и поступил в военную академию связи. Во время обучения брал академ и снова отправлялся со спец. поручениями. За это награждён «Красной звездой» и медалью «За оборону Кавказа». Его выпускной работой стала «Разработка ракетной управляющей системы», за неё он получил «отлично».

Кроме этого, Серго создал проект системы «Комета», за что получил Орден Ленина и Сталинскую премию. В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию, через четыре года - докторскую.

В 1947 году Серго становится замом главного конструктора бюро «СБ № 1 МВ». Там он и реализовал свою дипломную работу, на её основе создали зенитно-ракетную систему С-25 «Беркут». Женится на Марфе Пешковой, внучке Максима Горького, у них родилось трое детей.

После смерти Иосифа Виссарионовича, жизнь изменилась. Серго с матерью изолируют на даче в Подмосковье, затем арестовывают и отправляют в Бутырскую тюрьму. Ещй вчера он был талантливым молодым учёным с блестящими разработками, а сегодня вдруг стал предателем: ему вменяют контрреволюционный заговор с целью реконструкции капитализма. Вскоре лишают всех званий и премий.

В ноябре 1954 года Серго отправляют в административную ссылку в Свердловск. Теперь он никто и надо начинать всё сначала. К тому же от него ушла жена, решив не связываться с таким «проблемным» мужем.

В Свердловске Серго и его матери выдали новые документы, теперь их фамилии - Гегечкори (девичья фамилия мамы). Сын Берии никогда не отрекался от отца и не от кого не скрывал, чей он родственник. На новом месте он устраивается инженером в НИИ и начинает быстро зарабатывать авторитет и научное имя - его способности никуда не делись. Так продолжается 10 лет, потом тяжело заболела мать.

Тогда Серго разрешили перевезти её в Киев. Там он заботился о пожилой женщине и работал главным конструктором в Отделении новых физических проблем вплоть до 1988 года.

Позже трудился главным конструктором в НИИ «Комета»: разрабатывал новые материалы для изготовления газовых и нефтяных трубопроводов и топливных баков. Написал книгу: «Мой отец - Лаврентий Берия». В 1999-м вышел на пенсию и через год его не стало.

Ему часто предлагали уехать за границу, делали шикарные предложения и сулили большие заработки. Но он неизменно отказывался и хотел работать только на родине. Начиная с ареста его отца, Серго травили и пытались заставить от него отречься. Но он наотрез отказывался и говорил, что никогда не предаст память Лаврентия Павловича, как бы на него не давили. Серго не сломили ни допросы в Бутырке, ни расставание с женой, ни лишение званий и обнуление карьеры. Он это пережил и построил всё заново.

В конце концов от него отвязались: поняли, что ничего не добьются и дали спокойно работать. Он так и поступил - и шёл по жизни с гордо поднятой головой.

Настоящий сын своего отца.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бутырка   Лаврентий Берия   НКВД   СССР   иосиф сталин   конструктор   нарком   серго берия   
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5  комментариев
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5k
Олег Данилов Час назад
А за что отрекатся? Величайший деятель нашей страны. Авиация. атомное оружие, перевод заводов за Урал его заслуга. А обладая пост знанием что Хрущев предатель следует что все обвинения Берии надуманы.
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20k
иванов дмитрий 38 минут назад
Ему часто предлагали уехать за границу, делали шикарные предложения и сулили большие заработки. Но он неизменно отказывался и хотел работать только на родине
/
автор видимо не в курсе , как выглядел выезд за границу в СССР .
А кто и главное как мог делать шикарные предложения ученому работавшему в НИИ об отьезде за границу - я даже придумать не могу.
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58k
SAndre Час назад
Весьма уважаю Л.П.Берию. И рад, что у него такой достойный сын.
Надеюсь, что со временем с его честного имени будут смыты все потоки вранья
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