Серго Берия: почему единственный сын могущественного Лаврентия Павловича не отрёкся от отца

После смерти Иосифа Виссарионовича, жизнь изменилась. Серго с матерью изолируют на даче в Подмосковье, затем арестовывают и отправляют в Бутырскую тюрьму. Ещй вчера он был талантливым молодым учёным с блестящими разработками, а сегодня вдруг стал предателем: ему вменяют контрреволюционный заговор с целью реконструкции капитализма. Вскоре лишают всех званий и премий.

В ноябре 1954 года Серго отправляют в административную ссылку в Свердловск. Теперь он никто и надо начинать всё сначала. К тому же от него ушла жена, решив не связываться с таким «проблемным» мужем.

В Свердловске Серго и его матери выдали новые документы, теперь их фамилии - Гегечкори (девичья фамилия мамы). Сын Берии никогда не отрекался от отца и не от кого не скрывал, чей он родственник. На новом месте он устраивается инженером в НИИ и начинает быстро зарабатывать авторитет и научное имя - его способности никуда не делись. Так продолжается 10 лет, потом тяжело заболела мать.

Тогда Серго разрешили перевезти её в Киев. Там он заботился о пожилой женщине и работал главным конструктором в Отделении новых физических проблем вплоть до 1988 года.

Позже трудился главным конструктором в НИИ «Комета»: разрабатывал новые материалы для изготовления газовых и нефтяных трубопроводов и топливных баков. Написал книгу: «Мой отец - Лаврентий Берия». В 1999-м вышел на пенсию и через год его не стало.