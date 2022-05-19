Серго Берия: почему единственный сын могущественного Лаврентия Павловича не отрёкся от отца

Хоть мог бы легко это сделать и жить припеваючи. Но Серго проявил характер и доказал, что у него есть совесть.
Серго родился в Тбилиси в 1924 году. С раннего детства показал себя способным парнем, увлекался музыкой, изучал языки. Кроме английского, немецкого и французского, хорошо знал голландский и японский. Прибавьте к этому русский и грузинский и получится неплохой «пул» - в мире не так много людей, которые владеют семью языками.
В 1938 году он закончил седьмой класс и семья перебралась в Москву. Переезд был «служебным» - Лаврентий Павлович стал первым замом наркома внутренних дел.
Сначала Берия-старший приехал в столицу один, потом уже вызвал к себе жену с сыном и остальных родственников. Под большую семью выделили особняк на Михеевской. А Серго пошёл учиться в школу №175.
После выпускного, молодой человек устроился в Центральную радиотехническую лабораторию НКВД. Но не успел там толком поработать - началась война. Серго направили в разведшколу и после трёх месяцев обучения он уже выполнял ответственные поручения в Иране и Курдистане.
Через год он вернулся в столицу и поступил в военную академию связи. Во время обучения брал академ и снова отправлялся со спец. поручениями. За это награждён «Красной звездой» и медалью «За оборону Кавказа». Его выпускной работой стала «Разработка ракетной управляющей системы», за неё он получил «отлично».
Кроме этого, Серго создал проект системы «Комета», за что получил Орден Ленина и Сталинскую премию. В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию, через четыре года - докторскую.
В 1947 году Серго становится замом главного конструктора бюро «СБ № 1 МВ». Там он и реализовал свою дипломную работу, на её основе создали зенитно-ракетную систему С-25 «Беркут». Женится на Марфе Пешковой, внучке Максима Горького, у них родилось трое детей.
После смерти Иосифа Виссарионовича, жизнь изменилась. Серго с матерью изолируют на даче в Подмосковье, затем арестовывают и отправляют в Бутырскую тюрьму. Ещй вчера он был талантливым молодым учёным с блестящими разработками, а сегодня вдруг стал предателем: ему вменяют контрреволюционный заговор с целью реконструкции капитализма. Вскоре лишают всех званий и премий.
В ноябре 1954 года Серго отправляют в административную ссылку в Свердловск. Теперь он никто и надо начинать всё сначала. К тому же от него ушла жена, решив не связываться с таким «проблемным» мужем.
В Свердловске Серго и его матери выдали новые документы, теперь их фамилии - Гегечкори (девичья фамилия мамы). Сын Берии никогда не отрекался от отца и не от кого не скрывал, чей он родственник. На новом месте он устраивается инженером в НИИ и начинает быстро зарабатывать авторитет и научное имя - его способности никуда не делись. Так продолжается 10 лет, потом тяжело заболела мать.
Тогда Серго разрешили перевезти её в Киев. Там он заботился о пожилой женщине и работал главным конструктором в Отделении новых физических проблем вплоть до 1988 года.
Позже трудился главным конструктором в НИИ «Комета»: разрабатывал новые материалы для изготовления газовых и нефтяных трубопроводов и топливных баков. Написал книгу: «Мой отец - Лаврентий Берия». В 1999-м вышел на пенсию и через год его не стало.
Ему часто предлагали уехать за границу, делали шикарные предложения и сулили большие заработки. Но он неизменно отказывался и хотел работать только на родине. Начиная с ареста его отца, Серго травили и пытались заставить от него отречься. Но он наотрез отказывался и говорил, что никогда не предаст память Лаврентия Павловича, как бы на него не давили. Серго не сломили ни допросы в Бутырке, ни расставание с женой, ни лишение званий и обнуление карьеры. Он это пережил и построил всё заново.
В конце концов от него отвязались: поняли, что ничего не добьются и дали спокойно работать. Он так и поступил - и шёл по жизни с гордо поднятой головой.
Настоящий сын своего отца.
Источник:
АНТИФИШКИ
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автор видимо не в курсе , как выглядел выезд за границу в СССР .
А кто и главное как мог делать шикарные предложения ученому работавшему в НИИ об отьезде за границу - я даже придумать не могу.
Надеюсь, что со временем с его честного имени будут смыты все потоки вранья