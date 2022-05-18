Были и у нас: скромная, но поучительная история советских полуфабрикатов

Когда в стране появились бульонные кубики типа Maggi и Gallina Blanca, народ искренне радовался. Ведь они действительно давали вкусный и золотистый бульон за секунды. Между тем как в СССР кубики тоже были. И делали их из высококачественных компонентов: мяса, овощей, приправ. А прочные металлические упаковки-коробки рачительные хозяйки использовали для хранения всяких полезных мелочей.

А какие полуфабрикаты родом из СССР больше всего любили вы?