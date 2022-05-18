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Были и у нас: скромная, но поучительная история советских полуфабрикатов

Были и у нас: скромная, но поучительная история советских полуфабрикатов

Автор:
18 мая 2022 13:56
Сообщество : Еда
Метки: Еда   СССР   кубик   полуфабрикат   продукт   состав   суп   фри   
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В СССР народ ориентировался на обеды в столовых на производстве и домашние ужины. Использование полуфабрикатов не особенно приветствовалось, ведь они расхолаживают и приучают к лени. Но это не значит, что у нас таковых не было.

Просто супы в пакетиках, бульонные кубики и иже с ними были действительно натуральными, а не таблицей Менделеева в одном флаконе, как сейчас.


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Ещё и полезно, ведь аналог западного продукта под названием «Хрустящий картофель Московский» производился строго в соответствии с требованиями ГОСТ. Из-за отсутствия химии советские чипсы имели вкус картофеля, а не чего угодно, как сейчас. Подтверждением качества и натуральности был и срок годности, составлявший всего лишь месяц.


Первый ресторан быстрого питания McDonald’s открылся в Москве в январе 1990 года. Между тем как полуфабрикат для приготовления картофеля фри в Союзе уже был задолго до этого. Хоть и носил скромное название «гарнирный картофель быстрозамороженный». Методика производства была предельно простой и налаженной: свежие клубни нарезали на ломтики одинакового размера, и предназначались они для приготовления быстрого гарнира.


Кукурузные палочки советская детвора просто обожала. Да и многие взрослые были не прочь похрустеть сладкими вкусняшками. Хотя ассортимент и был скудным, в продаже можно было найти ванильный, лимонный и другие вкусы.


Современный потребитель определённо избалован изобилием разнообразных супов быстрого приготовления в пакетах, стаканах и коробках. Естественно, натурального в этом продукте минимум, а пользы ноль. А вот советские вариации в брикетах или пакетах действительно были натуральными и позволяли хозяйкам экономить время на приготовлении полноценного, вкусного и полезного обеда.


Когда в стране появились бульонные кубики типа Maggi и Gallina Blanca, народ искренне радовался. Ведь они действительно давали вкусный и золотистый бульон за секунды. Между тем как в СССР кубики тоже были. И делали их из высококачественных компонентов: мяса, овощей, приправ. А прочные металлические упаковки-коробки рачительные хозяйки использовали для хранения всяких полезных мелочей.

А какие полуфабрикаты родом из СССР больше всего любили вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   СССР   кубик   полуфабрикат   продукт   состав   суп   фри   
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9  комментариев
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52k
stabskapitan 56 минут назад
Автор, чипсы и палочки не полуфабрикаты, а готовые к употреблению продукты.
А вообще у нас во Владике во времена Союза был завод под названием "Полуфабрикаты" и одноименный магазин при нем.
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6k
au3 21 минуту назад
А основные советские полуфабрикаты (котлеты, шницели и т.д.) были не заморожены и продавались в отделе кулинарии.
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25k
Федор 22 минуты назад
Кукурузные хлопья, сахарные)))) МММмммммм))) объеденье было))
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83
бон ли 58 минут назад
только все это было позаимствано у западных партнеров благодаря тов. Микояну
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30k
Snork Snorkoff 59 минут назад
Никакие, всё это было малосъедобное мердэ.
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