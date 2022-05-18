Были и у нас: скромная, но поучительная история советских полуфабрикатов

В СССР народ ориентировался на обеды в столовых на производстве и домашние ужины. Использование полуфабрикатов не особенно приветствовалось, ведь они расхолаживают и приучают к лени. Но это не значит, что у нас таковых не было.
Просто супы в пакетиках, бульонные кубики и иже с ними были действительно натуральными, а не таблицей Менделеева в одном флаконе, как сейчас.
Ещё и полезно, ведь аналог западного продукта под названием «Хрустящий картофель Московский» производился строго в соответствии с требованиями ГОСТ. Из-за отсутствия химии советские чипсы имели вкус картофеля, а не чего угодно, как сейчас. Подтверждением качества и натуральности был и срок годности, составлявший всего лишь месяц.
Первый ресторан быстрого питания McDonald’s открылся в Москве в январе 1990 года. Между тем как полуфабрикат для приготовления картофеля фри в Союзе уже был задолго до этого. Хоть и носил скромное название «гарнирный картофель быстрозамороженный». Методика производства была предельно простой и налаженной: свежие клубни нарезали на ломтики одинакового размера, и предназначались они для приготовления быстрого гарнира.
Кукурузные палочки советская детвора просто обожала. Да и многие взрослые были не прочь похрустеть сладкими вкусняшками. Хотя ассортимент и был скудным, в продаже можно было найти ванильный, лимонный и другие вкусы.
Современный потребитель определённо избалован изобилием разнообразных супов быстрого приготовления в пакетах, стаканах и коробках. Естественно, натурального в этом продукте минимум, а пользы ноль. А вот советские вариации в брикетах или пакетах действительно были натуральными и позволяли хозяйкам экономить время на приготовлении полноценного, вкусного и полезного обеда.
Когда в стране появились бульонные кубики типа Maggi и Gallina Blanca, народ искренне радовался. Ведь они действительно давали вкусный и золотистый бульон за секунды. Между тем как в СССР кубики тоже были. И делали их из высококачественных компонентов: мяса, овощей, приправ. А прочные металлические упаковки-коробки рачительные хозяйки использовали для хранения всяких полезных мелочей.
А какие полуфабрикаты родом из СССР больше всего любили вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще у нас во Владике во времена Союза был завод под названием "Полуфабрикаты" и одноименный магазин при нем.