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12 фото простых и очаровательных советских девушек: естественная красота без макияжа

12 фото простых и очаровательных советских девушек: естественная красота без макияжа

Автор:
18 мая 2022 09:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   девушки   красота   лица   люди   фото   
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Стандарты красоты в обществе с течением времени меняются. В специализированных салонах красоты можно поменять свой имидж или слегка изменить внешность всего за несколько часов. Однако еще не так давно, в советское время, о многих популярных сегодня косметических процедурах не знали. Но при этом представительницы прекрасного пола были очаровательны и красивы.

Крановщица позирует фотографу на Соколовском карьере в Казахстане, 1959 год

Ее фотография была размещена в известном тогда журнале «Огонек».

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Очаровательная лаборантка на зерне

Фотография была сделана в 1950-е годы в Ростовской области.

Девушка по имени Анна позирует на фоне комбайна, на котором к тому моменту самостоятельно работает уже два года, 1957 год

Колхозница и комсомолка Надя Кузнецова

На снимке девушки занимаются уборкой урожая овощных культур. Однако за пять лет до сделанной фотографии на этом месте в Сталинградской области (ныне Волгоградской) была голая степь.

Простая советская девушка, работающая сварщицей

Комсомолка и колхозница Ира Гришина, 1950-е годы

Фотография была сделана в Горьковской (сегодня Нижегородской) области.

Улыбающаяся бортпроводница с букетом цветов, 1961 год

Девушка по имени Галя, 1957 год

Фотография была сделана в Тамбовской области в колхозе им. Коминтерна.

Раиса — телятница в колхозе «Авангард» в Горьковской области, 1957 год

Эту фотографии печатали в журнале «Огонек».

Просто портрет советской девушки, сделанный в 1975-1976 годах в Киргизской ССР

Упаковщица масла Тамара, 1960-е годы

Девушка, работающая на стройке каменщиком, Москва, 1959-1960 годы

Источник:

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Метки: СССР   девушки   красота   лица   люди   фото   
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1  комментарий
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HalloFreeSpace 4 минуты назад
Ну такая себе краста , на любителя )
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