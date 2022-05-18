12 фото простых и очаровательных советских девушек: естественная красота без макияжа

Стандарты красоты в обществе с течением времени меняются. В специализированных салонах красоты можно поменять свой имидж или слегка изменить внешность всего за несколько часов. Однако еще не так давно, в советское время, о многих популярных сегодня косметических процедурах не знали. Но при этом представительницы прекрасного пола были очаровательны и красивы.
Крановщица позирует фотографу на Соколовском карьере в Казахстане, 1959 год
Ее фотография была размещена в известном тогда журнале «Огонек».
Очаровательная лаборантка на зерне
Фотография была сделана в 1950-е годы в Ростовской области.
Девушка по имени Анна позирует на фоне комбайна, на котором к тому моменту самостоятельно работает уже два года, 1957 год
Колхозница и комсомолка Надя Кузнецова
На снимке девушки занимаются уборкой урожая овощных культур. Однако за пять лет до сделанной фотографии на этом месте в Сталинградской области (ныне Волгоградской) была голая степь.
Простая советская девушка, работающая сварщицей
Комсомолка и колхозница Ира Гришина, 1950-е годы
Фотография была сделана в Горьковской (сегодня Нижегородской) области.
Улыбающаяся бортпроводница с букетом цветов, 1961 год
Девушка по имени Галя, 1957 год
Фотография была сделана в Тамбовской области в колхозе им. Коминтерна.
Раиса — телятница в колхозе «Авангард» в Горьковской области, 1957 год
Эту фотографии печатали в журнале «Огонек».
Просто портрет советской девушки, сделанный в 1975-1976 годах в Киргизской ССР
Упаковщица масла Тамара, 1960-е годы
Девушка, работающая на стройке каменщиком, Москва, 1959-1960 годы
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АНТИФИШКИ
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