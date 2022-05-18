12 фото простых и очаровательных советских девушек: естественная красота без макияжа

Стандарты красоты в обществе с течением времени меняются. В специализированных салонах красоты можно поменять свой имидж или слегка изменить внешность всего за несколько часов. Однако еще не так давно, в советское время, о многих популярных сегодня косметических процедурах не знали. Но при этом представительницы прекрасного пола были очаровательны и красивы.