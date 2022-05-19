Запутанный тест по географии для настоящих знатоков

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В этом тесте будут исключительно каверзные вопросы. Если вы знаете разницу между Австрией и Австралией, а также между Ираком и Ираном, то смело приступайте к прохождению теста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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