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Запутанный тест по географии для настоящих знатоков

Запутанный тест по географии для настоящих знатоков

Автор:
19 мая 2022 10:10
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   география   головоломки   сложные тесты   тест   тесты по географии   
1649
1
В этом тесте будут исключительно каверзные вопросы. Если вы знаете разницу между Австрией и Австралией, а также между Ираком и Ираном, то смело приступайте к прохождению теста.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   география   головоломки   сложные тесты   тест   тесты по географии   
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5  комментариев
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21k
Mike Miller 24 минуты назад
Если нет ошибок - значит тест несложный.
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6k
Slowly 50 секунд назад
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189
Сергей 6 минут назад
Одна ошибка я учился в СССР
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12k
Alex Полчаса назад
Три ошибки... Все по Африке.
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