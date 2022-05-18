50 потрясающих работ от настоящих мастеров работы с деревом

В сети можно встретить множество сообществ, посвященных работе с деревом. В этих уютных уголках Интернета люди со всего света делятся своим творчеством — будь то любительские работы или рабочие проекты. Вот большая подборка самых крутых изделий и скульптур, найденных на просторах таких творческих групп.