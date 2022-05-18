FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Искусство 2502 поста • 451 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
50 потрясающих работ от настоящих мастеров работы с деревом

50 потрясающих работ от настоящих мастеров работы с деревом

Автор:
18 мая 2022 19:29
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   искусство   работа с деревом   резьба по дереву   столярное дело   творчество   
1219
46

В сети можно встретить множество сообществ, посвященных работе с деревом. В этих уютных уголках Интернета люди со всего света делятся своим творчеством — будь то любительские работы или рабочие проекты. Вот большая подборка самых крутых изделий и скульптур, найденных на просторах таких творческих групп.

×
×

Источник фото: @crazywoodworking и группа @crazywoodworkingforum в Facebook* (владелец-компания Meta* признана экстремистской в РФ).


* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Скульптуры   искусство   работа с деревом   резьба по дереву   столярное дело   творчество   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
69k
Viktor 3 часа назад
Это тоже дерево!?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
Александр 2 часа назад
Тонкая однако работа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
бон ли 2 часа назад
почти все понравилось, единственное сомнение гитаре, в общем красивая, но что со звуком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Витаминка бон ли Полчаса назад
И звукосниматель не поставишь - красоту будет портить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Alf 3 часа назад
Добавка:
Добавка:
Добавка:
Добавка:
Добавка:
Добавка:
Добавка:
Добавка:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ss 3 часа назад
Отличные работы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51918



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
Набирающие популярность в сообществах
Актеры сериала «Очень странные дела»: тогда и сейчас
Актеры сериала «Очень странные дела»: тогда и сейчас
Маму затравили за тату-переводилки для годовалого сына
Маму затравили за тату-переводилки для годовалого сына
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Было?

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#история#картинки#аварии#забавно#Россия#Приколы#добро
#Юмор#животные#Ватермарк#факты#шоу бизнес#автомобили#авто аварии#дети#фотографии#кино
#интересно#в мире#интересное#подборка#Реакция#дтп#автомир#милота#Разное#позитив
Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов Культовые бронзовые скульптуры от Сьюарда Джонсона Культовые бронзовые скульптуры от Сьюарда Джонсона Художник делает из песка почти настоящих животных Художник делает из песка почти настоящих животных Скульптор создает фантастических животных из автомобильного мусора Скульптор создает фантастических животных из автомобильного мусора Японский художник создает скульптуры из воздушных шариков Японский художник создает скульптуры из воздушных шариков Художница вырезала коврик прямо на деревянном полу Художница вырезала коврик прямо на деревянном полу

На что жалуетесь?

Вернуться