Архитектор из Массачусетса поражает соседей декорациями к Хэллоуину

Каждый Хэллоуин Солтсман разрабатывает и делает своими руками масштабный мультимедийный проект, чтобы развлечь мдетей и соседей. «Эти спецпроекты сделаны в основном из выброшенных материалов с стройплощадки, найденных предметов и нестандартных деталей», - пишет он. Том начал заниматься этими проектами 19 лет назад, когда его дети учились в младших классах.