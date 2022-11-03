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Архитектор из Массачусетса поражает соседей декорациями к Хэллоуину

Архитектор из Массачусетса поражает соседей декорациями к Хэллоуину

Автор:
03 ноября 2022 15:57
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   Томас Зальцман   Хэллоуин   архитектура   декорации   искусство   страшные и прекрасные   творчество   фантазия   
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Томас Солтсман, профессиональный архитектор и любящий отец, каждый год строит на радость собственным детям, а заодно и всем соседям, невероятные декорации для празднования Хэллоуина. Его создания реалистичны, по-настоящему пугающи и сделаны явно с любовью!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   Томас Зальцман   Хэллоуин   архитектура   декорации   искусство   страшные и прекрасные   творчество   фантазия   
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6  комментариев
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4k
Александр 3 часа назад
Вот откуда у людей столько бабла при таком обилии свободного времени?! Кто бы мне объяснил? Наверное, я в жизни что-то делаю не так....
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Трям 17 минут назад
Зоибали вы со своим .хуевином ! Все! Нет его!
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807
moishab 3 часа назад
Кретины пиндосские.
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3k
Parus59 3 часа назад
когда же он закончится, весь мозг уже им вынесли.
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