Архитектор из Массачусетса поражает соседей декорациями к Хэллоуину

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Томас Солтсман, профессиональный архитектор и любящий отец, каждый год строит на радость собственным детям, а заодно и всем соседям, невероятные декорации для празднования Хэллоуина. Его создания реалистичны, по-настоящему пугающи и сделаны явно с любовью!
Древнеегипетская богиня-змея Уаджит с гробницей внутри
Томас Солтсман - соучредитель бостонского архитектурного бюро "Солтсман и Бренцель".
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На веб-сайте компании Том описывает себя как «скульптора, любителя бонсай и прекрасного мастера в работе по дереву». Мужчина провел свое детство, проектируя и ремонтируя их семейный дом вместе со своим отцом. Кроме того, Солтсман - выпускник Калифорнийского института искусств, Школы дизайна Парсонса, полуивший степень магистра архитектуры Высшей школы дизайна Гарвардского университета.
Каждый Хэллоуин Солтсман разрабатывает и делает своими руками масштабный мультимедийный проект, чтобы развлечь мдетей и соседей. «Эти спецпроекты сделаны в основном из выброшенных материалов с стройплощадки, найденных предметов и нестандартных деталей», - пишет он. Том начал заниматься этими проектами 19 лет назад, когда его дети учились в младших классах.
Шагающий призрак
Конечно, создание таких масштабных фигур занимает немало времени, поэтому работа начинается в августе. Затем, в середине сентября, Том собирает детали воедино с помощью местной команды волонтеров.
Работы Солтсмана получили широкое признание не только в Бостоне, но даже в Китае, где местные жители отметили инсталляцию с драконом. Ежегодные инсталляции Тома стали любимым хэллоуинским развлечением для местного сообщества.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Скульптуры Томас Зальцман Хэллоуин архитектура декорации искусство страшные и прекрасные творчество фантазия
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