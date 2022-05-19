Индианка 36 лет успешно притворялась мужчиной

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Потеряв мужа, умершего из-за сердечного приступа, жительница Индии провела 36 лет, притворяясь мужчиной, чтобы иметь возможность в одиночку воспитать дочь, не вызывая возмущения в патриархальном обществе.
С. Петчиаммаль была замужем всего 15 дней, когда ее муж скончался от обширного инфаркта. В то время ей было 20 лет, и она, как оказалось, была беременна дочерью. Вскоре после родов она начала работать на разных работах, чтобы сводить концы с концами, но растить ребенка в качестве матери-одиночки в деревне Катунаякканпатти в штате Тамил Наду, где люди придерживаются исключительно патриархальных взглядов, было тяжело. Молодая женщина работала на стройках, в отелях и чайных, но каждый день сталкивалась с домогательствами и грязными намеками, поэтому однажды решила, что ей нужно кардинально измениться.
Однажды С. Петчиаммаль пошла в храм Тиручендур Муруган в Тиручендуре, коротко постриглась, заменила сари рубашкой и лунги и сменила имя на Мутху. Но для того, чтобы ее новая личность не вызывала вопросов, ей и ее дочери пришлось начать все сначала.
«Мы переселились в Каттунаякканпатти более 20 лет назад, — недавно рассказала женщина, согласившись пообщаться с журналистами. - Только мои близкие родственники и моя дочь знали, что я женщина. Я выполняла самые разные работы, была маляром, тестомесом, сборщиком чая. Я экономила каждую копейку, чтобы обеспечить безопасную и уверенную жизнь моей дочери».
Невероятно, но женщине удавалось сохранять свой секрет в течение трех десятилетий. Теперь ее дочь Шанмугасундари выросла и вышла замуж, так что ей больше не нужно прятаться. Недавно она раскрыла свою истинную личность и получила слова похвалы и поддержки от миллионов людей по всей Индии. Однако возвращаться к прежней жизни она не хочет. Она выдавала себя за мужчину на протяжении более 36 лет, и теперь хочет оставаться Мутху до самой своей смерти.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Индия история материнские истории ну вы даете! патриархальное общество переодевание факт частная жизнь
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