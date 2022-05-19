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Индианка 36 лет успешно притворялась мужчиной

Индианка 36 лет успешно притворялась мужчиной

Автор:
19 мая 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Индия   история   материнские истории   ну вы даете!   патриархальное общество   переодевание   факт   частная жизнь   
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Потеряв мужа, умершего из-за сердечного приступа, жительница Индии провела 36 лет, притворяясь мужчиной, чтобы иметь возможность в одиночку воспитать дочь, не вызывая возмущения в патриархальном обществе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   история   материнские истории   ну вы даете!   патриархальное общество   переодевание   факт   частная жизнь   
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3  комментария
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pinbalist 2 часа назад
Мать она и в Индии - мать. Уважение.
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Desdichado Час назад
Индусы они, а не индианцы.
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