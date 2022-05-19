Индианка 36 лет успешно притворялась мужчиной

С. Петчиаммаль была замужем всего 15 дней, когда ее муж скончался от обширного инфаркта. В то время ей было 20 лет, и она, как оказалось, была беременна дочерью. Вскоре после родов она начала работать на разных работах, чтобы сводить концы с концами, но растить ребенка в качестве матери-одиночки в деревне Катунаякканпатти в штате Тамил Наду, где люди придерживаются исключительно патриархальных взглядов, было тяжело. Молодая женщина работала на стройках, в отелях и чайных, но каждый день сталкивалась с домогательствами и грязными намеками, поэтому однажды решила, что ей нужно кардинально измениться.