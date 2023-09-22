25 тревожных фактов об окружающем нас мире

Мир прекрасен, но если присмотреться, то обязательно заметишь нечто пугающее. Будь то пауки, молнии или социально опасные элементы – у каждого есть свои страхи. На форуме Reddit был задан интересный вопрос: "Какой самый тревожный факт вам известен?". Пользователи оставили почти 10000 ответов! Вот самые занятные из них.
1. Кто-то торгует людьми, а потом возвращается к своей семье и живет в гораздо более комфортных условиях, чем некоторые из нас.
3. Бактерии могут эволюционировать и становиться устойчивыми к антибиотикам – препаратам, которые мы используем для лечения бактериальных инфекций
Чрезмерное и неправильное применение антибиотиков может ускорить этот процесс. По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость к антибиотикам является одной из самых серьезных угроз для здоровья населения планеты. В будущем простые инфекции могут вновь стать смертельно опасными.
4. Болезнь Крейтцфельдта - Якоба передается по наследству и может протекать в скрытой форме более 50 лет
Проявляется слабоумием, эпилептическими припадками, симптомами поражения мозжечка и нарушением зрения. Лекарства от этого смертельного заболевания не существует.
5. Аневризмы головного мозга обычно не имеют симптомов, а при разрыве могут привести к смерти
Речь о нескольких случаях с боеприпасами, после которых в отчетах стало фигурировать меньше боеголовок.
Для этого они научились имитировать феромоны и акустические сигналы муравьиной королевы. Насекомые приносят гусеницу в гнездо, где она пожирает всех личинок. Исследования показали, что гусеница определяет, какая личинка станет следующей королевой, и съедает ее в первую очередь.
Амеба попадает в человека через нос и добирается до мозга, где начинает пожирать ткани.
13. Синдром внезапной детской смерти – необъяснимая смерть ребенка в возрасте от 14 дней до 1 года
15. В результате взрыва на атомной электростанции 35-летний Хисаси Оучи получил смертельную дозу радиации и попал в руки циничных врачей, которые 83 дня продлевали его агонию, экспериментируя с лечением
16. Согласно стандартам Food and Drug Administration (FDA) в 100 г шоколада допустимо содержание до 60 фрагментов насекомых
17. Цинга на поздних стадиях приводит ко вскрытию старых рубцов, потому что из-за нехватки витамина С синтез коллагена снижается
19. Некоторые ученые считают мух самыми опасными из всех животных из-за того, что они легко распространяют болезни
20. Йеллоустонский национальный парк – это массивная кальдера вулкана, извержение которого приведет к вымиранию человечества
22. Восстановление энергосистемы на Земле после мощной солнечной бури займет от нескольких месяцев до нескольких лет
Если такая планета забредет в Солнечную систему и приблизится к Земле, то сместит ее с орбиты.
24. Последняя казнь через отсечение головы гильотиной произошла во Франции 10 сентября 1977 года
25. В рамках операции "Нортвудс" ЦРУ предлагало совершить террористические акты на территории США, чтобы обвинить Фиделя Кастро и подготовить общество к вооруженному вторжению на Кубу
Однако Кеннеди не одобрил этот проект.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Типичный сценарий пиндосов доя развязывания конфликтов.
Всё одно - непонятно...