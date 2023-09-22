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25 тревожных фактов об окружающем нас мире

25 тревожных фактов об окружающем нас мире

Автор:
22 сентября 2023 09:09
Сообщество : Факты
Метки: Политика   космос   мир   природа   факт   человек   
2075
25

Мир прекрасен, но если присмотреться, то обязательно заметишь нечто пугающее. Будь то пауки, молнии или социально опасные элементы – у каждого есть свои страхи. На форуме Reddit был задан интересный вопрос: "Какой самый тревожный факт вам известен?". Пользователи оставили почти 10000 ответов! Вот самые занятные из них.

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Чрезмерное и неправильное применение антибиотиков может ускорить этот процесс. По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость к антибиотикам является одной из самых серьезных угроз для здоровья населения планеты. В будущем простые инфекции могут вновь стать смертельно опасными.


Проявляется слабоумием, эпилептическими припадками, симптомами поражения мозжечка и нарушением зрения. Лекарства от этого смертельного заболевания не существует.


Речь о нескольких случаях с боеприпасами, после которых в отчетах стало фигурировать меньше боеголовок.


Для этого они научились имитировать феромоны и акустические сигналы муравьиной королевы. Насекомые приносят гусеницу в гнездо, где она пожирает всех личинок. Исследования показали, что гусеница определяет, какая личинка станет следующей королевой, и съедает ее в первую очередь.


Амеба попадает в человека через нос и добирается до мозга, где начинает пожирать ткани.


Если такая планета забредет в Солнечную систему и приблизится к Земле, то сместит ее с орбиты.


Однако Кеннеди не одобрил этот проект.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Политика   космос   мир   природа   факт   человек   
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4  комментария
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16k
Мистер Фикс 48 минут назад
По 25 пункту:
Типичный сценарий пиндосов доя развязывания конфликтов.
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Антон 19 минут назад
У 50-70% людей нет внутреннего монолога (голоса). Это как
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62k
doker Час назад
Много думали, беседовали. Даже решили погуглить...
Всё одно - непонятно...
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Fuchsia

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