25 тревожных фактов об окружающем нас мире

Мир прекрасен, но если присмотреться, то обязательно заметишь нечто пугающее. Будь то пауки, молнии или социально опасные элементы – у каждого есть свои страхи. На форуме Reddit был задан интересный вопрос: "Какой самый тревожный факт вам известен?". Пользователи оставили почти 10000 ответов! Вот самые занятные из них.