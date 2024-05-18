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8 фактов о природе, которые могут удивить по-настоящему

8 фактов о природе, которые могут удивить по-настоящему

Автор:
18 мая 2024 21:35
Сообщество : Факты
Метки: Окружающий   Удивить   мир   по-настоящему   природа   факты   
2093
9

Природа окружает нас повсюду, и хотя человек считает себя венцом творения, все мы значительно зависим от окружающей среды. А она часто демонстрируют нам, кто здесь главный. В этом посте вы узнаете любопытные факты о природе, которые вас возможно удивят.

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Метки: Окружающий   Удивить   мир   по-настоящему   природа   факты   
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6  комментариев
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5k
slesarnick Час назад
Просто все над нами смеются, временными...
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1k
Olufsen Полчаса назад
всегда мучал вопрос, все мы знаем, что перед зимой многие деревья сбрасывают листья, потому как приближаются холода, растение готовится к зимнему периоду, ну а по весне все расцветает и так далее
как растение, не имеющее мозга, памяти, датчиков температуры, все это проделывает?
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4k
elllfa 44 минуты назад
Комментарий к фото
ну и как эта информация поможет другим растениям?...
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1k
Aleksei 58 минут назад
Веганам покажите этот пост. сволочи, мучают растения.
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62k
turyst Час назад
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1871 пост (1814 в горячем)

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