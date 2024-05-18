8 фактов о природе, которые могут удивить по-настоящему

Фракталы - это объекты, в которых снова и снова появляются одни и те же углы и математические закономерности разных размеров. Видите, как меньшие листья этого папоротника отражают общую форму ветвей, а также самого папоротника? Это фрактал! Или ветви, выходящие из ствола дерева. Оказывается, все они часто выходят из дерева под одним и тем же углом, но в разном масштабе в зависимости от размера ветки. Фракталы появляются повсюду в природе: в облаках, на побережьях, в снежинках, в легких человека, в раковинах, реках, галактиках…Поэтому нам так приятно созерцать природу вокруг, и мы подсознательно испытываем удовольствие.