8 фактов о природе, которые могут удивить по-настоящему

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Природа окружает нас повсюду, и хотя человек считает себя венцом творения, все мы значительно зависим от окружающей среды. А она часто демонстрируют нам, кто здесь главный. В этом посте вы узнаете любопытные факты о природе, которые вас возможно удивят.
1. Лечить грибковые инфекции у человека очень сложно потому, что наш организм считает, что споры грибов - это мы
Мы разделяем половину ДНК с грибами; наша клеточная структура чрезвычайно похожа. На самом деле грибы больше связаны с людьми, чем с растениями!
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2. Чудо природы - фракталы
Фракталы - это объекты, в которых снова и снова появляются одни и те же углы и математические закономерности разных размеров. Видите, как меньшие листья этого папоротника отражают общую форму ветвей, а также самого папоротника? Это фрактал! Или ветви, выходящие из ствола дерева. Оказывается, все они часто выходят из дерева под одним и тем же углом, но в разном масштабе в зависимости от размера ветки. Фракталы появляются повсюду в природе: в облаках, на побережьях, в снежинках, в легких человека, в раковинах, реках, галактиках…Поэтому нам так приятно созерцать природу вокруг, и мы подсознательно испытываем удовольствие.
3. Растения действительно умны. Они могут помнить то, что с ними происходило, почти месяц
Моника Гальяно, доцент кафедры биологии Университета Западной Австралии, провела эксперимент, чтобы выяснить, как поведёт себя растение мимоза, которое обычно скручивает листья в целях самообороны, если ей показать,что если её роняют, это не представляет никакой опасности. Она осторожно роняла растения 60 раз, в результате чего они перестали медленно скручивать листья. В течение следующих 28 дней растения не скручивали листья после испытаний, в ходе которых их роняли, что означает, что они “узнали”, что эксперимент для них не опасен.
4. Растения посылают сигналы, предупреждающие другие растения о надвигающейся опасности
Практически все растения выделяют летучее органическое соединением - метилжасмонат, когда находятся в состоянии стресса или подвергаются нападению. Они выбрасывают его в воздух, так что листья других растений в их среде обитания могут поглотить его и осознать, что они тоже в опасности.
5. Запах свежескошенной травы является признаком страдания, потому что трава получает травму
6. Пение птиц снижает стресс у человека
Исследования показали, что пение птиц вызывает у нас чувство спокойствия и снижает уровень стресса. Когда человек слышит птичье пение, он на подсознательном уровне возвращается к своим истокам, к тем временам, когда люди жили наедине с природой. Это ощущение единства с окружающей средой делает человека здоровее, заставляет чувствовать себя более умиротворенным.
8. Застенчивые кроны
Это природное явление долгое время интриговало ученых, его точная причина остается загадкой. Считается, что деревья делают это для того, чтобы иметь возможность наслаждаться солнечным светом и не вторгаться в пространство друг друга. Другие теории указывают на то, что таким образом предотвращается повреждение при сильном ветре или останавливает распространение личинок.
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Метки: Окружающий Удивить мир по-настоящему природа факты
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как растение, не имеющее мозга, памяти, датчиков температуры, все это проделывает?
Если птицы спокойно поют - значит рядом нет хищников.
Это вполне может давать ощущение спокойствия.