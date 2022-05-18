Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали в Москве за вымогательство

Магомедов уже залетал в новостные сводки, когда попал в аварию вместе со своим дружком - блогером Некоглаем. То ДТП закончилось печально: водитель «КИА-Рио» погиб на месте - он выехал на красный свет и в него на полном ходу врезался «Порш» Некоглая. Рядом с Некоглаем сидел и Магомедов.

Тогда они получили только несколько синяков. Вины за ними не было, водила на «КИА» сам нарушил правила. Казалось бы: дружбаны получили хорошее предупреждение и должны были успокоиться. Но куда там.

Вчера они отмечали день рождения Магомедова, ему исполнилось 23 года, а сегодня их «приняли» в отеле «Azimut Олимпик» и доставили в отделение. Персонаж с зелёным гребнем на голове - это Некоглай. Его, скорее всего, отпустят, потому что вопросы у силовиков пока только к Магомедову. Это который лежит на кровати у окна и жалуется на травму ключицы.