Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали в Москве за вымогательство

По предварительным данным, он требовал 600 тысяч рублей от 17-летнего парня. Угрожал ему физической расправой и распространением «порочащей информации».
Магомедов уже залетал в новостные сводки, когда попал в аварию вместе со своим дружком - блогером Некоглаем. То ДТП закончилось печально: водитель «КИА-Рио» погиб на месте - он выехал на красный свет и в него на полном ходу врезался «Порш» Некоглая. Рядом с Некоглаем сидел и Магомедов.
Тогда они получили только несколько синяков. Вины за ними не было, водила на «КИА» сам нарушил правила. Казалось бы: дружбаны получили хорошее предупреждение и должны были успокоиться. Но куда там.
Вчера они отмечали день рождения Магомедова, ему исполнилось 23 года, а сегодня их «приняли» в отеле «Azimut Олимпик» и доставили в отделение. Персонаж с зелёным гребнем на голове - это Некоглай. Его, скорее всего, отпустят, потому что вопросы у силовиков пока только к Магомедову. Это который лежит на кровати у окна и жалуется на травму ключицы.
Магомедова обвиняют в шантаже и угрозах физической расправы. Заявление подал 17-летний парень, которому он и угрожал. Магомедов требовал от него 600 тысяч рублей за то, что не будет распространять информацию, «порочащую парня и его близких».
Всё никак не уймётся...
Возбуждено дело по статье «Вымогательство», максимальный срок наказания - до 7 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не отсидев и половины срока он выйдет по УДО.
Родственники и земляки позаботятся об этом.
От 15-лет надо давать!
ММА Mixed Martial Arts, англоязычный акроним, обозначающий смешанные боевые