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Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали в Москве за вымогательство

Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали в Москве за вымогательство

Автор:
18 мая 2022 14:54
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   Угрозы   асхаб магомедов   боец   задержание   мма   шантаж   
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По предварительным данным, он требовал 600 тысяч рублей от 17-летнего парня. Угрожал ему физической расправой и распространением «порочащей информации».

Магомедов уже залетал в новостные сводки, когда попал в аварию вместе со своим дружком - блогером Некоглаем. То ДТП закончилось печально: водитель «КИА-Рио» погиб на месте - он выехал на красный свет и в него на полном ходу врезался «Порш» Некоглая. Рядом с Некоглаем сидел и Магомедов.

Тогда они получили только несколько синяков. Вины за ними не было, водила на «КИА» сам нарушил правила. Казалось бы: дружбаны получили хорошее предупреждение и должны были успокоиться. Но куда там.

Вчера они отмечали день рождения Магомедова, ему исполнилось 23 года, а сегодня их «приняли» в отеле «Azimut Олимпик» и доставили в отделение. Персонаж с зелёным гребнем на голове - это Некоглай. Его, скорее всего, отпустят, потому что вопросы у силовиков пока только к Магомедову. Это который лежит на кровати у окна и жалуется на травму ключицы.

Магомедова обвиняют в шантаже и угрозах физической расправы. Заявление подал 17-летний парень, которому он и угрожал. Магомедов требовал от него 600 тысяч рублей за то, что не будет распространять информацию, «порочащую парня и его близких».

Всё никак не уймётся...

Возбуждено дело по статье «Вымогательство», максимальный срок наказания - до 7 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вымогательство   Угрозы   асхаб магомедов   боец   задержание   мма   шантаж   
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25  комментариев
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9k
Rus77 Час назад
Что у них там за петушиный движ?))
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56
WORLD Минуту назад
За вымогательство 7-лет?
Не отсидев и половины срока он выйдет по УДО.
Родственники и земляки позаботятся об этом.

От 15-лет надо давать!
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733
Виктор Глущенко 5 минут назад
А че штанишки мокрые ? Боец описался ?
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1k
alex 10 минут назад
да, чтоб родители увидели эту содомию.
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7k
SuperTroll 11 минут назад
Уже бесит, что любого маструбека в кепке кфс, начали называть БОЙЦОМ ММА. Я считаю, что для настоящих спортсменов, занимающихся этим жестким видом спорта, все это является оскорблением
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18k
Александр Полчаса назад
"Ключитса сломана, нимогу лэжат" - В камеру без шконки его...пусть стоит.
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2k
Григорий Водениктов 38 минут назад
дешевый петухан - с аула в ресторан. учитель его был говно тупое.
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2k
Motorola 46 минут назад
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1k
Дро4ер Полоумный 48 минут назад
Почему среди пловцов нет вымогателей? А, в горах ведь нет бассейнов
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1k
Трям 55 минут назад
Черножопых надо сразу после рождения в клетки сажать.
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−67
Евгений Журавлёв Час назад
Надеюсь его посадят на кукан
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16k
Alex ASK Час назад
Носорог и его петух
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524
HalloFreeSpace Час назад
опять детя гор ...
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2k
Андрей 2 часа назад
Гопник, к успеху двигался? Срок пойдет ему на пользу.
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Боец Магомедов, вместо того, чтобы сражаться с международными террористами в Сирии, занялся вымогательством. Сделался слабовиком, и его арестовали силовики. Ну вот нафига армии такие бойцы?
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10k
Андрей А 2 часа назад
Посидит , подумает, если есть чем
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41
Иван Андрей А 54 минуты назад
Тюрьма не место исправления, а школа новых преступлений!
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August

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