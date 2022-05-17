Романтическая прогулка закончилась полным провалом

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Эта парочка явно не предусмотрела, что транспортное средство не выдержит их общую массу.
Баба с возу — кобыле реально легче )
Источник:
АНТИФИШКИ
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