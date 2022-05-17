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Романтическая прогулка закончилась полным провалом

Романтическая прогулка закончилась полным провалом

Автор:
17 мая 2022 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Романтика   Юмор   видео   лишний вес   люди   провал   фейл   
1549
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Эта парочка явно не предусмотрела, что транспортное средство не выдержит их общую массу.

Баба с возу — кобыле реально легче )

Источник:

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Метки: Романтика   Юмор   видео   лишний вес   люди   провал   фейл   
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8  комментариев
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83k
Павел Час назад
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7k
Trenzel2003 21 минуту назад
Говно не тонет.
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6k
Tim_G Полчаса назад
спасжилеты на них смотрятся как броник на зелебобике
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6k
Tim_G 37 минут назад
ути пусечки...

хозяин содрал шильдик с грузоподьемностью чтоб не дискриминировать бодипозитивненьких?
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8
Сигизмунд Лазаревич 51 минуту назад
зачем бегемотам гидроцикл? Оно же и так не тонет..
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1k
Оксид Бетона 57 минут назад
Свинота с боровом решили на аквабайке прокатиться.
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6k
workmen77 Час назад
Вот черти, в инструкции же не написано, что предназначено для перевозки бегемотов.
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