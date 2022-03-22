Художник использовал нейросеть и показал, как бы выглядели знаменитости, будь они всё ещё живы





Ну и наконец великий Майкл, которому в августе 2022 года должно было исполниться вот уже 64 года!

Конечно, на данный момент современные технологии не вернут к жизни любимых кумиров, но могут удовлетворить любопытство и хотя бы в виртуальном пространстве как бы продлить их жизнь.