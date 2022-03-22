Художник использовал нейросеть и показал, как бы выглядели знаменитости, будь они всё ещё живы

Бразильский художник Хидрели Диао использовал искусственный интеллект и с его помощью состарил знаменитостей, слишком рано покинувших этот мир.
Иногда время играет против нас. К сожалению, многие знаменитые, талантливые люди ушли в мир иной слишком молодыми. Конечно, у Вселенной свои планы и всё это больше философия, но за известными личностями всегда стоят их поклонники, которые не готовы прощаться со своими кумирами. И всегда остаётся вопрос «А как бы он или она выглядели бы спустя столько лет? А что бы они ещё могли подарить миру?».
Элвис Пресли
В 2022 году Элвису исполнилось бы 87 лет.
Мэрилин Монро
А вот красотке Мэрилин было бы 96 лет! К слову, она ровесница самой королевы Великобритании Елизаветы II.
Курт Кобейн
Бунтарь Курт мог бы отметить своё 55-летие.
Джон Леннон
Леннон стал бы 82-летним старичком.
Анна Николь Смит
Анна Николь была одногодкой Курта Кобейна и в 2022 году тоже отметила бы свой 55-й день рождения.
Джими Хендрикс
А вот Джими в этом году юбиляр — ему бы исполнилось 80 лет!
Фредди Меркьюри
Уверены, что 76-летний Фредди всё ещё давал бы огня!
Уитни Хьюстон
Прекрасной Уитни было бы 59 лет.
Тупак Шакур
Тупак отметил бы своё 51-летие.
Сид Вишес
А вот харизматичному хулигану Сиду, трудно представить, в мае было бы уже 65 лет!
Эми Уайнхаус
Талантливой Эми исполнилось бы всего 39 лет.
Брюс Ли
Брюса ли можно было бы назвать почтенным старцем — ему исполнилось бы 82 года.
Пол Уокер
В этом году Полу исполнилось бы 49 лет.
Дженис Джоплин
Старушке Дженис исполнилось бы 79 лет.
Майкл Джексон
Ну и наконец великий Майкл, которому в августе 2022 года должно было исполниться вот уже 64 года!
Конечно, на данный момент современные технологии не вернут к жизни любимых кумиров, но могут удовлетворить любопытство и хотя бы в виртуальном пространстве как бы продлить их жизнь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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