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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5625 постов • 716 подписчиков подписаться
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Художник использовал нейросеть и показал, как бы выглядели знаменитости, будь они всё ещё живы

Художник использовал нейросеть и показал, как бы выглядели знаменитости, будь они всё ещё живы (16 фото)

Автор:
22 марта 2022 09:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хидрели Диао   возраст   знаменитости   нейросеть   старость   
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Бразильский художник Хидрели Диао использовал искусственный интеллект и с его помощью состарил знаменитостей, слишком рано покинувших этот мир.

Иногда время играет против нас. К сожалению, многие знаменитые, талантливые люди ушли в мир иной слишком молодыми. Конечно, у Вселенной свои планы и всё это больше философия, но за известными личностями всегда стоят их поклонники, которые не готовы прощаться со своими кумирами. И всегда остаётся вопрос «А как бы он или она выглядели бы спустя столько лет? А что бы они ещё могли подарить миру?».

Элвис Пресли

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В 2022 году Элвису исполнилось бы 87 лет.


Мэрилин Монро


А вот красотке Мэрилин было бы 96 лет! К слову, она ровесница самой королевы Великобритании Елизаветы II.


Курт Кобейн


Бунтарь Курт мог бы отметить своё 55-летие.


Джон Леннон


Леннон стал бы 82-летним старичком.


Анна Николь Смит


Анна Николь была одногодкой Курта Кобейна и в 2022 году тоже отметила бы свой 55-й день рождения.


Джими Хендрикс


А вот Джими в этом году юбиляр — ему бы исполнилось 80 лет!


Фредди Меркьюри


Уверены, что 76-летний Фредди всё ещё давал бы огня!


Уитни Хьюстон


Прекрасной Уитни было бы 59 лет.


Тупак Шакур


Тупак отметил бы своё 51-летие.


Сид Вишес


А вот харизматичному хулигану Сиду, трудно представить, в мае было бы уже 65 лет!


Эми Уайнхаус


Талантливой Эми исполнилось бы всего 39 лет.


Брюс Ли


Брюса ли можно было бы назвать почтенным старцем — ему исполнилось бы 82 года.


Пол Уокер


В этом году Полу исполнилось бы 49 лет.


Дженис Джоплин


Старушке Дженис исполнилось бы 79 лет.


Майкл Джексон


Ну и наконец великий Майкл, которому в августе 2022 года должно было исполниться вот уже 64 года!

Конечно, на данный момент современные технологии не вернут к жизни любимых кумиров, но могут удовлетворить любопытство и хотя бы в виртуальном пространстве как бы продлить их жизнь.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хидрели Диао   возраст   знаменитости   нейросеть   старость   
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44k
Элек Мек Час назад
Не факт.
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24k
Ваня 2 минуты назад
вот бессмертные, хрен проймешь их!!!

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8k
krivsan 45 минут назад
ну, Сид Ви шес я его Sex Pistols,начал слушать в середине 80-х,когда его не стало,там все было ясно по музыке,что век короткий у исполнителя
А где Бон Скотт?
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2k
Дмитр Стар 59 минут назад
элвис стал похож на сталлоне а из фреди получился друзь.
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