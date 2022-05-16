Странная история одной мумии или причудливое завещание Джереми Бентама

Ещё он был известен способностью ловко придумывать слова для английского языка, в числе которых "максимизировать", "минимизировать" и сотни других. А свой день он начинал с того, что просыпался в 6 утра и целых 2 часа заниматься бегом трусцой по кругу.

Но самым странным в Бентаме оказалось его завещание, в котором он оставил подробную инструкцию о том, что нужно будет сделать его телом после смерти.

Последняя воля

Джереми Бентам умер 6 июня 1832 года в возрасте 84 лет, но своё завещание составил ещё в 1769-м, когда ему был всего 21 год. В нём он заявлял, что хочет, чтобы его тело перешло к его другу, доктору Томасу Саутвуду Смиту, который должен был нарядить Бентама в любимый костюм философа. Тут нет ничего странного, но вот если читать завещание дальше, то просьба Джереми выглядит немного странно.

Бентам хотел, чтобы доктор Смит публично препарировал его тело, а затем сделал из него классическое чучело, какие тогда делали таксидермисты.

Его тело должно было быть помещено на стул в сидячем положении и находиться в стеклянном ящике, где его друзья и последователи могли бы видеть Бентама во время собраний или памятных встреч. Джереми даже дал этому творение название - "Автоикона" (Auto-Icon).

Доктор Смит последовал инструкциям своего друга, но в процессе бальзамирования возникла случайная ошибка из-за чего голова Бентама выглядела достаточно страшно и не подходила для демонстрации.