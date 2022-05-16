Странная история одной мумии или причудливое завещание Джереми Бентама

Иеремия (Джереми) Бентам был английским философом и экономистом, наиболее известным как основатель современного утилитаризма, теории этики, согласно которой моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью. Но прославился он не только этим.
Бентама, родившегося в 1748 году, можно было назвать вундеркиндом, ведь он начал изучать латынь в 3 года. К 12 годам Джереми уже учился в Королевском колледже Оксфорда, изучая там право. Он был активистом и либералом, который боролся за защиту животных, свободу слова, отмену рабства, права женщин и многое, многое другое.
Помимо того, что Бентам был гением, ещё его описывали как эксцентричного человека. К примеру, у него было две трости, которые он звал Доббин и Даппл, кот по имени Преподобный сэр Джон Лэнгборн, любивший лакомиться макаронами, а также чайник, называемый им Дикки, причём он никому не позволял до него дотрагиваться.
Ещё он был известен способностью ловко придумывать слова для английского языка, в числе которых "максимизировать", "минимизировать" и сотни других. А свой день он начинал с того, что просыпался в 6 утра и целых 2 часа заниматься бегом трусцой по кругу.
Но самым странным в Бентаме оказалось его завещание, в котором он оставил подробную инструкцию о том, что нужно будет сделать его телом после смерти.
Последняя воля
Джереми Бентам умер 6 июня 1832 года в возрасте 84 лет, но своё завещание составил ещё в 1769-м, когда ему был всего 21 год. В нём он заявлял, что хочет, чтобы его тело перешло к его другу, доктору Томасу Саутвуду Смиту, который должен был нарядить Бентама в любимый костюм философа. Тут нет ничего странного, но вот если читать завещание дальше, то просьба Джереми выглядит немного странно.
Бентам хотел, чтобы доктор Смит публично препарировал его тело, а затем сделал из него классическое чучело, какие тогда делали таксидермисты.
Его тело должно было быть помещено на стул в сидячем положении и находиться в стеклянном ящике, где его друзья и последователи могли бы видеть Бентама во время собраний или памятных встреч. Джереми даже дал этому творение название - "Автоикона" (Auto-Icon).
Доктор Смит последовал инструкциям своего друга, но в процессе бальзамирования возникла случайная ошибка из-за чего голова Бентама выглядела достаточно страшно и не подходила для демонстрации.
В итоге, доктор Смит заказал восковую голову Бентама, которая, по его мнению, больше подходила для публичной демонстрации и не напугала бы зрителей.
Исполнение желания
Как и было указано в завещании, тело Джереми Бентама было заключено в специальный ящик со стеклянной дверцей и выставлялось на всеобщее обозрение. Его забальзамированные останки были одеты и располагались на стуле.
Однако, вместо его настоящей головы использовалась восковая версия. Какое-то время Auto-Icon оставалась в доме доктора Томаса Саутвуда Смита, пока в 1850 году его не перевезли в Университетский колледж Лондона. Что любопытно, некоторое время голова Бентама тоже участвовала в выставке, находясь между его ног.
С ней даже связан один инцидент, когда группа студентов из другого университета украла голову, но позже реликвия была возвращена в обмен выкуп в размере 10 фунтов стерлингов. Опасаясь повторного ограбления, голову Бентама заперли в отдельном деревянном ящике.
Сегодня тело Бентама по-прежнему выставлено в своеобразном шкафу, напоминающей телефонную будку, в Студенческом центре Университетского колледжа Лондона. Однако его настоящая голова хранится в другом месте.
Считается, что Бентам оставил в своем завещании такую странную просьбу из-за того, что был атеистом и отказался платить церкви за своё погребение.
Независимо от причины, все люди, знавшие Джереми при жизни, говорили, что Бентам был бы в восторге от того факта, что его останки выставляются на всеобщее обозрение, поскольку ему всегда нравилось находиться в центре внимания.
Источник:
АНТИФИШКИ
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