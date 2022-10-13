Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах

Смешные ситуации, которые забавно наблюдать со стороны. Пост с мемами, который по-настоящему оценят те, кто успел побывать в подобной... ситуации.

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2. Неожиданно 0 Источник:

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3. Подкатывайте правильно 0 Источник:

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5. Ревнивая любовница — горе в семье 0 Источник:

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7. Идиотизм = доверчивость? 0 Источник:

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9. Выбирайте замужних любовниц, живущих не выше второго этажа 0 Источник:

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11. В самом деле 0 Источник:

12. Неожиданный поворот 0 Источник:

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14. Все попадаются... Рано или поздно 0 Источник: