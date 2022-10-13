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Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах

Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах

Автор:
13 октября 2022 15:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   измена   любовник   любовница   любовный треугольник   
3948
15
Смешные ситуации, которые забавно наблюдать со стороны. Пост с мемами, который по-настоящему оценят те, кто успел побывать в подобной... ситуации.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   измена   любовник   любовница   любовный треугольник   
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5  комментариев
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2k
Andrey G 17 минут назад
Как убедить любовницу, ставшей женой, что ты не будешь изменять в браке.
Никак, предавший однажды, предаст и дважды.
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19k
nobody® Полчаса назад
Комментарий к фото
Знакомая узнала, где живёт любовница мужа, пришла к дому и через забор кинула похоронный венок
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30k
АнтонПолднев Полчаса назад
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14k
Голос Вселенной 42 минуты назад
Комментарий к фото
...изменила с мужем!
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Никифоридис

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