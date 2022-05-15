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Художник Сергей Басов

Художник Сергей Басов

Автор:
15 мая 2022 22:25
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
278
30
Сергей Басов родился в Йошкар-Оле в 1964 году. Окончил Казанский
авиационный институт, во время учёбы в котором продолжал увлекаться живописью - любимым с детства занятием.
Не имея официальных дипломов о художественном образовании, Сергей шлифовал своё мастерство самостоятельно.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
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4  комментария
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Babangdida 9 часов назад
Очень красиво, талант!
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30k
MatveiVainrub 8 часов назад
Нормально пишет . Некоторые прям круто . Я конечно так не напишу , но как человек не самый далёкий от исскуства смело заявляю - " Видел круче " . Как по мне Шишкин прям блестяще - глыба . Левитан такожде . Ну я так то больше портретист . Мне Крамской понраву и Голандская школа эпохи возрождения . Микеланджело , Рафаэль , Леонардо .
Вот С. Басов ну да . Художник скажу честно . Классно . Может . Просто , как по мне есть круче . Плюс оставил . Исскуство в массы !!!
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