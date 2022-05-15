4.

«…Один из лучших представителей современного российского реализма, Сергей Басов активно работает с начала 90-х годов прошлого века. В совершенстве владея живописной техникой, обладая безупречным вкусом и чувством стиля, он создает удивительно поэтичные произведения, неизменно находящие прочувствованный отклик в сердцах благодарных зрителей,— людей самых разных вкусов и взглядов, весьма отличных друг от друга по своему мироощущению и складу характера.



Изобразительный мир, который создает художник и в котором он живет это, прежде всего окружающая нас природа. Бесхитростные и даже обыденные мотивы, избираемые художником, как-то лесные озерца и речушки, овраги, лесные тропинки и проселки, преображаются в очень тонкие, трепетные произведения, своеобразные живописные элегии.



На многочисленных художественных выставках в столичных и провинциальных городах можно увидеть прекрасные работы в реалистической, академической манере. И, конечно, есть глубокая внутренняя взаимосвязь между положительными явлениями в современном российском искусстве и возрождением страны. Художник Сергей Басов вносит в это благородное дело свою достойную лепту.



Пейзажи мастера являются ценными экспонатами многих частных и корпоративных коллекций в России и за рубежом…»



Яков Вайсфельд, искусствовед