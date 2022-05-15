Художник Сергей Басов

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Сергей Басов родился в Йошкар-Оле в 1964 году. Окончил Казанский
авиационный институт, во время учёбы в котором продолжал увлекаться живописью - любимым с детства занятием.
Не имея официальных дипломов о художественном образовании, Сергей шлифовал своё мастерство самостоятельно.
Приятного просмотра!
авиационный институт, во время учёбы в котором продолжал увлекаться живописью - любимым с детства занятием.
Не имея официальных дипломов о художественном образовании, Сергей шлифовал своё мастерство самостоятельно.
Приятного просмотра!
1.
«Вольный ветер», 2018, холст, масло, 180 х 280 см
Сейчас работы Басова - желанные гости в известной столичной Галерее Валентина Рябова, и непременные участники Международных артсалонов в Центральном Доме Художника и Арт Манеже. Художник продолжает традицию русской классической пейзажной живописи XIX века.
Искусствоведы называют Сергея Басова одним из лучших представителей современного российского реализма, отмечая его безупречный вкус, удивительное поэтическое восприятие мира и совершенную живописную технику.
Он член Международного Художественного Фонда и Профессионального Союза Художников.
Искусствоведы называют Сергея Басова одним из лучших представителей современного российского реализма, отмечая его безупречный вкус, удивительное поэтическое восприятие мира и совершенную живописную технику.
Он член Международного Художественного Фонда и Профессионального Союза Художников.
2.
«Весна на реке», 2016, холст, масло, 110 х 200 см
В его работах нет импрессионистской мимолетности и авангардных изысков.
Есть лишь одна чарующая простота, понятная и ценная во все времена.Критики считают Басова одним из лучших представителей современного российского реализма. Его пейзажи называют "живописными элегиями".
Есть лишь одна чарующая простота, понятная и ценная во все времена.Критики считают Басова одним из лучших представителей современного российского реализма. Его пейзажи называют "живописными элегиями".
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3.
«Туманное утро», 2005, холст, масло
В самых обыденных и бесхитростных сюжетах - затерянном в лесах озере, безымянной речушке, роще на краю поля - он способен открыть зрителю целый мир, богатый на эмоции и чувственные ощущения.
Сергей Басов вместе с тем давно состоялся как зрелый живописец, обладающий индивидуальной, оригинальной манерой письма и внимательным, заинтересованным взглядом на мир, наблюдениями за которым он щедро делится с окружающими.
Многие наши соотечественники, надолго уезжая за границу, увозят в подарок зарубежным друзьям или просто себе на память частичку России, запечатленную в пейзажах Басова. Неизъяснимую прелесть уголков русской природы средней полосы художник передает на своих полотнах в тонкой, лиричной манере, с удивительной теплотой и любовью.
Сергей Басов вместе с тем давно состоялся как зрелый живописец, обладающий индивидуальной, оригинальной манерой письма и внимательным, заинтересованным взглядом на мир, наблюдениями за которым он щедро делится с окружающими.
Многие наши соотечественники, надолго уезжая за границу, увозят в подарок зарубежным друзьям или просто себе на память частичку России, запечатленную в пейзажах Басова. Неизъяснимую прелесть уголков русской природы средней полосы художник передает на своих полотнах в тонкой, лиричной манере, с удивительной теплотой и любовью.
4.
«Сосновый бор в полдень», 1999, холст, масло
«…Один из лучших представителей современного российского реализма, Сергей Басов активно работает с начала 90-х годов прошлого века. В совершенстве владея живописной техникой, обладая безупречным вкусом и чувством стиля, он создает удивительно поэтичные произведения, неизменно находящие прочувствованный отклик в сердцах благодарных зрителей,— людей самых разных вкусов и взглядов, весьма отличных друг от друга по своему мироощущению и складу характера.
Изобразительный мир, который создает художник и в котором он живет это, прежде всего окружающая нас природа. Бесхитростные и даже обыденные мотивы, избираемые художником, как-то лесные озерца и речушки, овраги, лесные тропинки и проселки, преображаются в очень тонкие, трепетные произведения, своеобразные живописные элегии.
На многочисленных художественных выставках в столичных и провинциальных городах можно увидеть прекрасные работы в реалистической, академической манере. И, конечно, есть глубокая внутренняя взаимосвязь между положительными явлениями в современном российском искусстве и возрождением страны. Художник Сергей Басов вносит в это благородное дело свою достойную лепту.
Пейзажи мастера являются ценными экспонатами многих частных и корпоративных коллекций в России и за рубежом…»
Яков Вайсфельд, искусствовед
Изобразительный мир, который создает художник и в котором он живет это, прежде всего окружающая нас природа. Бесхитростные и даже обыденные мотивы, избираемые художником, как-то лесные озерца и речушки, овраги, лесные тропинки и проселки, преображаются в очень тонкие, трепетные произведения, своеобразные живописные элегии.
На многочисленных художественных выставках в столичных и провинциальных городах можно увидеть прекрасные работы в реалистической, академической манере. И, конечно, есть глубокая внутренняя взаимосвязь между положительными явлениями в современном российском искусстве и возрождением страны. Художник Сергей Басов вносит в это благородное дело свою достойную лепту.
Пейзажи мастера являются ценными экспонатами многих частных и корпоративных коллекций в России и за рубежом…»
Яков Вайсфельд, искусствовед
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот С. Басов ну да . Художник скажу честно . Классно . Может . Просто , как по мне есть круче . Плюс оставил . Исскуство в массы !!!