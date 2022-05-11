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«Гей-парад и попытка свести счёты с Россией»: продюсер Иосиф Пригожин жёстко высказался о «Евровидении»

«Гей-парад и попытка свести счёты с Россией»: продюсер Иосиф Пригожин жёстко высказался о «Евровидении»

Автор:
11 мая 2022 17:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Иосиф Пригожин   Кончита Вурст   евровидение   конкурс   певец   политика   
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Он не особо сдерживаясь рассказал о конкурсе и его политической подоплёке.

Раньше говорили, что хуже «Евровидения» может быть только наш «Голубой огонёк». Но когда на конкурсе стали побеждать разные фрики вроде бородатых женщин, выяснилось, что «Огонёк» ещё очень даже ничего.

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Вот о «Евровидении» высказался и Пригожин. По его словам:

«Музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных политических взглядов, но наказывают всех без разбора. Руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это мстят просто всем. Должны же быть какие-то разумные разборки политического характера, но не сведение счетов с простыми музыкантами. В момент, когда "Евровидение" становится на позицию политического курса какой-либо страны, для меня это перестает существовать».

Он заявил, что первый полуфинал не видел, потому что смотреть это уже невозможно:

«Я мегатолерантный человек, не гомофоб, но смотреть гей-парад в виде "Евровидения" я тоже не хочу. Такое ощущение, что выбирается специально по этому признаку».

Также Пригожин рассказал, что отстранение наших исполнителей от конкурса и, например, паралимпийцев, от соревнований - «это звенья одной цепи».

«Это сродни фашизму, по-другому назвать я не могу», - добавил продюсер.

Остаётся добавить, что украинская «рэп-группа Kalush Orchestra, исполнив песню "Stefania", прошла в финальный этап Евровидения-2022».

Пожалуй, это всё, что нужно знать о «Евровидении».

Источник:

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Метки: Иосиф Пригожин   Кончита Вурст   евровидение   конкурс   певец   политика   
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21  комментарий
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2k
Copycat 4 часа назад
кто эти люди которым сейчас интересно евровиденье? покажите мне одного, я хочу задать пару вопросов ему
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6k
Zhora 12 минут назад
В своё время Евровидение дало старт карьере АББы, но с тех пор прошло уже почти 50 (!) лет, а ничего даже близкого по уровню к АББе больше не было. Сейчас это уже просто соревнование фриков. Кто сильнее кривлялся и смог выпендриться - тот, типа, "победил".
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
Евровидение никому не интересно , но все об нем говорят )))
Странная ситуация.
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7k
Сергей 43 минуты назад
Я вот лично меганетерпимый к 3,14doрасам и идиотам, и я ещё 14 лет назад говорил что Россия на официальном уровне в сием шабаше представлена быть не должна. В частном порядке, под нейтральным флагом, на деньги спонсоров, пожалуйста. Трансляция на любом коммерческом музыкальном канале, тоже не вопрос. Но вот на федеральных каналах такого говна быть не должно.
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7k
Фомич 56 минут назад
Я уже настолько стар, что помню Евровидение, где голосовали за музыку и исполнение...как же это было давно
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17
алекс Час назад
Меня удивило, что в конце он не попросил денег "чтобы хоть как-то свести концы с концами!"
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2k
Motorola 2 часа назад
О ! ДОШЛО !
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14k
Broser 2 часа назад
А я считаю, что этих еврогейцев надо знать в лицо, чтоб не дай Бог они просочились к нам!
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
У меня вопрос - пост основан на событиях 10-летней давности или до Пригожина сиё дело только дошло? Главное - вовремя?
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8k
Света 3 часа назад
Так, так... Певцы... ой! "Певцы" с окраины явно победят. А в этом "музыкальном" конкурсе принято проводить следущий конкурс в стране того кто победил накануне. То есть эта шобла через год к нам в Россию приедет типо петь?!
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
для меня- Евровидение- ГЕЙВИДИНИЕ! ДАВНО! захватывая даже участие некоторых наших, типа "наших".....
Так много лет нас это "смущает"??? Лично я бы запретил все публикации и трансляции в сети за последние лет 15!!!! В ЖОПУ!!!!
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
а до этого дня его всё устраивало?, как только не пригласили звезда прозрела?! лицемерные псевдо патриотики.
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473
Просто прохожий 4 часа назад
Послушал ради интереса песню хохлов. Это просто позорище, деревенское стадо нажравшись горилки гуляет на свадьбе(не хватает автоматов и гранат). Это даже не формат евровидения, это просто пропаганда фашизма. Они могли и не петь, а просто пару раз свои кричалки проорать и получили бы первое место досрочно. Кончита по сравнению с ними -это великий певец(певица), тем более что то был только сценический образ.
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705
Мой лучший друг 5 часов назад
А что, после всей этой пи.д.ораской толерантности еврогейство у нас еще кто то смотрит (честно видел по паре мин пару раз, никогда не понимал этих недоконкурсов.). Если ты японский двучленный негр с разными сиськами и бабушкой с украины, ты хоть павианом ори, ты все равно выиграешь на этом конкурсе.
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6k
maclay 5 часов назад
Так и от нас были одни представители этого "парада", он что не в курсе, сам же выбирал !
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17
azhelvakov1 5 часов назад
[мат] еврожопошники
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August

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