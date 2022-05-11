«Гей-парад и попытка свести счёты с Россией»: продюсер Иосиф Пригожин жёстко высказался о «Евровидении»

Он заявил, что первый полуфинал не видел, потому что смотреть это уже невозможно:

«Я мегатолерантный человек, не гомофоб, но смотреть гей-парад в виде "Евровидения" я тоже не хочу. Такое ощущение, что выбирается специально по этому признаку».

Также Пригожин рассказал, что отстранение наших исполнителей от конкурса и, например, паралимпийцев, от соревнований - «это звенья одной цепи».