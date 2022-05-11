«Гей-парад и попытка свести счёты с Россией»: продюсер Иосиф Пригожин жёстко высказался о «Евровидении»

Он не особо сдерживаясь рассказал о конкурсе и его политической подоплёке.
Раньше говорили, что хуже «Евровидения» может быть только наш «Голубой огонёк». Но когда на конкурсе стали побеждать разные фрики вроде бородатых женщин, выяснилось, что «Огонёк» ещё очень даже ничего.
Вот о «Евровидении» высказался и Пригожин. По его словам:
«Музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных политических взглядов, но наказывают всех без разбора. Руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это мстят просто всем. Должны же быть какие-то разумные разборки политического характера, но не сведение счетов с простыми музыкантами. В момент, когда "Евровидение" становится на позицию политического курса какой-либо страны, для меня это перестает существовать».
Он заявил, что первый полуфинал не видел, потому что смотреть это уже невозможно:
«Я мегатолерантный человек, не гомофоб, но смотреть гей-парад в виде "Евровидения" я тоже не хочу. Такое ощущение, что выбирается специально по этому признаку».
Также Пригожин рассказал, что отстранение наших исполнителей от конкурса и, например, паралимпийцев, от соревнований - «это звенья одной цепи».
«Это сродни фашизму, по-другому назвать я не могу», - добавил продюсер.
Остаётся добавить, что украинская «рэп-группа Kalush Orchestra, исполнив песню "Stefania", прошла в финальный этап Евровидения-2022».
Пожалуй, это всё, что нужно знать о «Евровидении».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Странная ситуация.
Так много лет нас это "смущает"??? Лично я бы запретил все публикации и трансляции в сети за последние лет 15!!!! В ЖОПУ!!!!