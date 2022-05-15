Боевой черепашке чем-то не угодил черный цвет

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В ходе занимательного эксперимента выяснилось, что шустрой черепашке очень не нравится чёрный и каждый раз, когда она его видит, то становиться очень воинственной.
Для чистоты экперемента кроме черного кросовка Тортилле на пути поставили ногу в черном носке, реакция оказалась такой-же.
Может, в прошлой жизни она была членом Ку-клукс-кла?
Источник:
АНТИФИШКИ
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