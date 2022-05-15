Боевой черепашке чем-то не угодил черный цвет

Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов

Черный кот обнаружил камеру в соседской двери и стал звездой

Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её

«Суровые» сторожевые псы

Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками

Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице