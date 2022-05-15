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Боевой черепашке чем-то не угодил черный цвет

Боевой черепашке чем-то не угодил черный цвет

Автор:
15 мая 2022 14:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   боевая   видео   животные   черепаха   черный   
889
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В ходе занимательного эксперимента выяснилось, что шустрой черепашке очень не нравится чёрный и каждый раз, когда она его видит, то становиться очень воинственной.

Для чистоты экперемента кроме черного кросовка Тортилле на пути поставили ногу в черном носке, реакция оказалась такой-же.


Может, в прошлой жизни она была членом Ку-клукс-кла?

Источник:

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Метки: Юмор   боевая   видео   животные   черепаха   черный   
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7  комментариев
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7k
SuperTroll 3 часа назад

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MrGod 43 минуты назад
Даже животинке чёрное не нравится, что уж о людях говорить.
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1k
Bonefacius 47 минут назад
А что, отличный повод членам ЛГБТ и либералов (что, на мой взгляд, одно и то же) выйти на очередной митинг (распендошивание магазинов ради легкой наживы) в поддержку угнетаемых меньшинств. НЕТ расистским черепахам!)
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10k
Трив 52 минуты назад
Думаю, это имеет отношение к зрению черепахи, может, она чёрный другим цветом видит.
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9k
Онотолей Час назад
Черепаха с правыми взглядами
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38k
Александр 2 часа назад
Ну не любит природа черных... пора признать и жить с этим )
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6k
au3 4 часа назад
какая политически неграмотная ....
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