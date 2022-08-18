Как появился первый советский мем «Ушац»

В 40-х годах прошлого века молодой еврей Михаил Лазаревич Ушац успешно сдал вступительные экзамены в престижный Московский архитектурный институт. Это был честолюбивый, еще никому не известный юноша, которому суждено в будущем стать замечательным советским карикатуристом, одним из ведущих в легендарном сатирическом журнале «Крокодил», а также известным театральным художником и сценаристом.

Среди студентов первого курса МАрхИ Миша Ушац выделялся необычной привычкой — он подписывал свои вещи, личные и не совсем. Некоторое время на это никто не обращал внимания, но однажды, на кафедре рисунка, произошел смешной случай. Будущим архитекторам предстояло рисовать модель с натуры и дежурные расставили в просторной аудитории мольберты.

Конечно же, далеко не всем доставались места, откуда открывается наиболее выигрышный ракурс. Только расторопные студенты, которые пришли заранее, могли занять самые «топовые» места. Едва мольберты закончили расставлять, в аудиторию заглянул проходивший мимо Ушац. Он выбрал лучшее место и написал на нем свою фамилию.