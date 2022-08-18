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Как появился первый советский мем «Ушац»

Как появился первый советский мем «Ушац»

Автор:
18 августа 2022 11:49
Сообщество : Факты
Метки: КИНОШУТКА   Мемы   архитектура   интернет   карикатуры   памятники   советское   
991
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Сегодня интернет-мемы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Одни из них появляются и через пару месяцев оказываются забыты, другие остаются с нами годами.
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Источник:

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Метки: КИНОШУТКА   Мемы   архитектура   интернет   карикатуры   памятники   советское   
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8  комментариев
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31k
Игорь 2 часа назад
Абсолютно бесполезная, но добрая и прикольная информация. Так... пусть будет в голове среди прочего мусора.
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Наталья Час назад
Надо же, даже не знала о таком. Спасибо, было интересно
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3k
Vlamir 2 часа назад
Для меня и понятие "МЕМ" - абсолютно бессмысленно!
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807
Мария Коненкова 2 часа назад
Насчет "Совсем пропащий" улыбнуло)) Вообще я про это уже читала, но вот что в фильм из американской жизни "пасхалку" зарядят, неожиданно.
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