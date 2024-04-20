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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
20 апреля 2024 21:39
Метки: Россия   СССР   кино   фото   
338
45

Подборка фотографий актеров, актрис.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   СССР   кино   фото   
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3  комментария
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9k
Ntvl 2 часа назад
Ни один сегодня актёр не сможет сыграть так, эти старые гении! могут даже не пыжиться!
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−1
Игорь 11 минут назад
Здpавcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде...

Cейчаc ищу любую pаботу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подpаботку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду pублей 100-200. Xоть на булку xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнуть c пеpвой заpплаты (пеpеведу на каpту или номеp телефона). В этом cлучае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я веpну 100%!

Пополните, пожалуйcта, номеp телефона на любую cумму: 8 952 1336510 (баланc номеpа телефона у опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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1k
Нежмисто Живисто 2 часа назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5358 постов (5341 в горячем)

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