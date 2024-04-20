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Подборка фотографий актеров, актрис.
Интересного вам просмотра!
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Исполнительницы ролей в фильме «А зори здесь тихие» Елена Драпеко и Людмила Зайцева с режиссером фильма Станиславом Ростоцким
Фото сделано на VI Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате, 1973 год.
14.
Сергей Бодров, Людмила Гурченко, Сергей Шакуров на съемках фильма "Любимая женщина механика Гаврилова". Одесса, 1981 год
23.
Леонид Гайдай, Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов и Готлиб Ронинсон на съемках фильма "12 стульев", 1971 год
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