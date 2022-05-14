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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Джанни Версаче с Синди Кроуфорд, Карлой Бруни, Никки наказания, Наоми Кэмпбелл и другими супермоделями. 1991 год
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4.
Полиция арестовывает Майка Тайсона после того как он откусил кусок уха у Эвандера Холифилда. 1996 год
25.
Мать Леди Гаги Синтия Джерманотта во времена, когда она была главной чирлидершей Университета Западной Вирджинии в 1976 году
28.
Путешественник Уолтер Лэйман, занимавшийся изучением жизни коренных народов США
Лэйман путешествовал на своем автомобиле по всей Америке и делал фоторепортажи из жизни индейцев, которые публиковали такие журналы, как National Geographic и Nature. Вашингтон, округ Колумбия, 1927 год. (раскрашено)
36.
12 января 1959: шведская стюардесса Birgitta Lindman, из шведской авиакомпании SAS, осматривает костюм танцовщицы после слухов о том, что у стюардесс слишком короткие юбки.
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Метки: звезды знаменитости лица люди фото
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