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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
13 мая 2022 17:15
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3264
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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22  комментария
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1k
Трям 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
dampfer 2 часа назад
Фото 15 не в полной мере отображает смысл фразы.

"Буратино сломал ногу. Папа Карло не смог сделать ему новую и приделал колесо. И пошло-поехало.."(с)

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23k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Лучше сразу ПиТарас
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308
Nuucha Ego sum qui sum 2 часа назад
И осельдец оставить.
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35k
Мойша 3 часа назад
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Мойша 3 часа назад
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Мойша 4 часа назад
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Хреновая проходимость...
Почему?
Кизачи надо одевать - тогда везде пройдет.
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35k
Мойша 4 часа назад
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Сказал Осел.
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Мойша 4 часа назад
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А нынче хоть не покупай одноразовое барахло.
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Мойша 4 часа назад
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Мойша 4 часа назад
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Я Тарас, и 3,14-рас.
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35k
Мойша 4 часа назад
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Обязательно позаботится о малыше от 18 до 60 лет.
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2k
Диагноз 4 часа назад
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Есть побочный эффект:
- Можно переехать на кладбище!
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6k
ZORRO 4 часа назад
а молоко на проколотых сиськах из дырочек в стороны. на соске тоже так будет?
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