14 комичных и неожиданных фото из Ирландии, которые показывают реалии жизни в ней

Каждая страна удивительна по-своему. Приезжая в новое место для отдыха или по делам, мы сталкиваемся с непривычными для нас вещами, которые изумляют или даже восхищают. Здесь собраны забавные и любопытные снимки из Ирландии, которые показывают и рассказывают о реалиях жизни в ней.
Вот так выглядит типичный завтрак в Ирландии
На дорогах можно встретить и такой вот транспорт, и это нормально
Пока во многих странах из магазинов выгоняют слишком наглых котиков, в Ирландии продавцам рыбных лавок приходится время от времени отпугивать тюленей
В ирландских магазинах продается много изделий из шерсти, в том числе и для питомцев
Местный житель гуляет со своей козой
В некоторых местах необходимы высокие резиновые сапоги
Их не смущает то, что автомобиль явно мал для перевозки этого груза
Полки для продуктов с истекающим сроком годности
В Ирландии не зазорно брать продукты с этих полок, потому что таким образом они помогают уменьшить количество отходов, что в свою очередь улучшает экологическую ситуацию.
Пенсионеры иногда устраивают встречи, на которые они приезжают на своих шикарных ретроавтомобилях
По умолчанию сливочное масло в ирландских магазинах продается соленое
Если же хочется купить обычное, то стоит поискать масло с пометкой «несоленое».
Лошади, подсматривающие за гостями сдаваемого в аренду дома
Еда для бездомных
В Ирландии многие неравнодушные люди помогают тем, у кого нет жилья и средств для существования. Даже пенсионеры жертвуют часть своих накоплений для нуждающихся: покупают продукты и сами их готовят.
В некоторых кинотеатрах проходят показы фильмов для собак
Питомцы садятся в кресла рядом со своими хозяевами. А чтобы после них не осталось грязи и шерсти, на кресла, предназначенные для собак, накидывают пледы.
Многие ирландцы, как и россияне, скапливают пакеты
И для их хранения они порой выделяют не пакет побольше, а целый шкафчик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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