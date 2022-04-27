14 комичных и неожиданных фото из Ирландии, которые показывают реалии жизни в ней

Каждая страна удивительна по-своему. Приезжая в новое место для отдыха или по делам, мы сталкиваемся с непривычными для нас вещами, которые изумляют или даже восхищают. Здесь собраны забавные и любопытные снимки из Ирландии, которые показывают и рассказывают о реалиях жизни в ней.