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14 комичных и неожиданных фото из Ирландии, которые показывают реалии жизни в ней

14 комичных и неожиданных фото из Ирландии, которые показывают реалии жизни в ней

Автор:
27 апреля 2022 10:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   интересно   ирландия   люди   фото   
1109
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Каждая страна удивительна по-своему. Приезжая в новое место для отдыха или по делам, мы сталкиваемся с непривычными для нас вещами, которые изумляют или даже восхищают. Здесь собраны забавные и любопытные снимки из Ирландии, которые показывают и рассказывают о реалиях жизни в ней.

Вот так выглядит типичный завтрак в Ирландии

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На дорогах можно встретить и такой вот транспорт, и это нормально

Пока во многих странах из магазинов выгоняют слишком наглых котиков, в Ирландии продавцам рыбных лавок приходится время от времени отпугивать тюленей

В ирландских магазинах продается много изделий из шерсти, в том числе и для питомцев

Местный житель гуляет со своей козой

В некоторых местах необходимы высокие резиновые сапоги

Их не смущает то, что автомобиль явно мал для перевозки этого груза

Полки для продуктов с истекающим сроком годности

В Ирландии не зазорно брать продукты с этих полок, потому что таким образом они помогают уменьшить количество отходов, что в свою очередь улучшает экологическую ситуацию.

Пенсионеры иногда устраивают встречи, на которые они приезжают на своих шикарных ретроавтомобилях

По умолчанию сливочное масло в ирландских магазинах продается соленое

Если же хочется купить обычное, то стоит поискать масло с пометкой «несоленое».

Лошади, подсматривающие за гостями сдаваемого в аренду дома

Еда для бездомных

В Ирландии многие неравнодушные люди помогают тем, у кого нет жилья и средств для существования. Даже пенсионеры жертвуют часть своих накоплений для нуждающихся: покупают продукты и сами их готовят.

В некоторых кинотеатрах проходят показы фильмов для собак

Питомцы садятся в кресла рядом со своими хозяевами. А чтобы после них не осталось грязи и шерсти, на кресла, предназначенные для собак, накидывают пледы.

Многие ирландцы, как и россияне, скапливают пакеты

И для их хранения они порой выделяют не пакет побольше, а целый шкафчик.

Источник:

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Метки: в мире   забавно   интересно   ирландия   люди   фото   
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4  комментария
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Шурман Час назад
Завтраки там хорошие , я с утра так кушал что до вечера уже ни чего не хотел , баранину отлично готовят и мясо дешевое . Масло даже в Бельгии стоит соленое и не соленое , я всегда обычное покупаю , хрен его знает кому соленое нравиться если только под икру .
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Anarasius

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