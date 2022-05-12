8 фактов для пополнения копилки бесполезных знаний

При Николае I юноши от 10 до 18 лет обязаны были воспитываться и учиться в России. Закон об этом был подписан императором в 1831 году. Николай считал, что человек, проживший вне родной страны в период формирования своей личности, вернётся в Россию "с самыми ложными о ней понятиями, не зная её истинных потребностей, законов, нравов, порядка, а нередко и языка". Ребёнку нельзя было даже отправиться с родителями в путешествие за границу. Нарушивший запрет дворянский ребёнок мог навсегда забыть о государственной службе.

Вообще, Николай очень серьёзно относился к поездкам за границу своих подданных. Законом для дворян был установлен максимальный срок нахождения за границей в 5 лет, а для других сословий - 3 года. Для получения визы надо было пройти все круги чиновничьего ада и изрядно потратиться. Уезжающий должен был первым делом расплатиться со всеми своим кредиторами. Для этого за свой счёт требовалось подать три объявления в газету об отъезде. Если никто после публикации не обращался в суд для взыскания долга, то начинался сбор бумаг, оплата пошлин за всех отъезжающих и их слуг. Всё это было очень сложно, долго и дорого. Отъезд дворянской семьи с тремя детьми и обычным набором слуг по стоимости мог сравниться с покупкой дома в городе.

А ещё при Николае I живущих в России иностранцев могли посадить за подстрекательство к эмиграции.