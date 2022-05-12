8 фактов для пополнения копилки бесполезных знаний

Несколько любопытных фактов и историй, некоторые из которых заставят вас хмыкнуть и сказать: "Надо же!"
В Южной и Центральной Америке растёт необычное дерево, которое местные называют pau-de-novato, что в переводе с португальского означает "дерево-новичок". К печально известному отравляющему веществу оно никакого отношения не имеет. Его так прозвали, потому что только новичок, впервые увидевший это дерево, осмелится близко к нему подойти.
Дерево Triplaris americana ещё называют муравьиным деревом, потому что его охраняют ядовитые муравьи. Муравьиное дерево - мирмекофит. Это значит, что дерево даёт муравьям стол и кров, а муравьи защищают его от вредителей, а также буквально пропалывают землю вокруг своего высокого дома от сорняков. Человек, животное или другое растение - любого, кто приблизится к муравьиному дереву, атакуют верные стражники.
В 1996 в Гондурасе построили архитектурное чудо - мост через реку Чолутека, который, по словам японских архитекторов, должен был выдержать чуть ли не конец света. В 1998-м году на Центральную Америку обрушился ураган Митч, один из самых смертоносных ураганов в истории Атлантики. За несколько дней разбушевавшийся Митч обрушил на Гондурас столько осадков, сколько там в обычное время выпадает за полгода. 11 тысяч жизней унёс ураган, 7 тысяч из которых пришлось на Гондурас.
Архитекторы не обманули, мост действительно выстоял. Правда, ведущие к нему дороги были разрушены. Да и в итоге природа всё равно одержала победу. Ей не удалось сломать его ураганом, так она буквально выдернула из-под него реку. Из-за вызванного Митчем наводнения река пошла другим путём.
В первоначальной версии легенды юный Артур вытащил меч из-под наковальни. А вообще конструкция была такая: плавающая по воде каменная плита, на ней меч, а на мече наковальня. Но для удобства обычно показывают, как Артур достаёт меч из камня. В Италии тоже есть своя сказка про меч в камне, и на него даже можно посмотреть. Но попробовать его вытащить вам не дадут, меч находится под защитным колпаком.
Меч, почти по рукоять воткнутый в камень, можно найти в тосканском аббатстве Монтесипи. В таком положении оружие находится с XII века. Согласно легенде, рыцарю Гальгано Гуиотти однажды было видение. Явившиеся ему во сне архангелы рассказали рыцарю, что неплохо ему было бы жить праведной жизнью и больше не грешить. Проснувшись, Гальгано сел на коня, а конь, игнорируя его приказы, повёз своего хозяина к тому холму с архангелами, которые тот видел во сне. На холме Гальгано услышал голос с небес, приказавший ему раздать всё своё богатство, чтобы попасть в рай. Скупой рыцарь заявил, что проще будет воткнуть меч в камень, чем отказаться от всех материальных благ. "А ты попробуй", — сказал голос. Гальгано воткнул меч, и вот до сих пор его никто из камня не достал.
В начале XXI века учёные подтвердили, что меч действительно выкован в XII веке. Меч на всякий случай не трогают. Во-первых, король Италии пока не нужен, во-вторых, лишняя достопримечательность тосканскому аббатству не повредит.
В 1567 году английская королева Елизавета I устроила первую в Европе национальную лотерею. Королеве нужно было модернизировать флот, а денег в казне на это не было. Между повышением налогов и лотереей она выбрала лотерею. Один лотерейный билет стоил 10 шиллингов (1 фунт составляют 20 шиллингов), что для простого англичанина было неподъёмной суммой, поэтому в лотерее участвовали исключительно богачи. Победитель лотереи (его имя не сохранилось) получил 5 тыс. фунтов. Приз выдали частично наличными, а частично посудой и одеждой. Всего было выпущено 400 тыс. билетов. Но самое интересное в том, что билет освобождал своего владельца от тюрьмы.
Есть одна байка про то, как однажды в США подсудимый показал в тюрьме карточку из "Монополии", освобождающую от тюрьмы. Судья якобы шутку оценил и сбросил шутнику пару недель срока. Так вот, при Елизавете I англичанин вполне мог показать в суде лотерейный билет, чтобы оказаться на свободе. Правда, билетом нельзя было воспользоваться в случае убийства, пиратства, госизмены, кражи в особо крупном размере.
В королевстве Сиам белый слон был величайшей ценностью. Полученный в подарок от короля Сиама белый слон считался величайшей наградой и признанием, но в то же время и величайшей обузой. Владелец альбиноса не имел права его продать, а содержать великий подарок мог позволить себе только король, всем остальным это было не по карману. Поэтому короли часто дарили белых слонов неугодным им людям, чтобы разорить их. Кстати, белый слон был изображён на флаге Сиама, а теперь он на военно-морском флаге Таиланда.
При Николае I юноши от 10 до 18 лет обязаны были воспитываться и учиться в России. Закон об этом был подписан императором в 1831 году. Николай считал, что человек, проживший вне родной страны в период формирования своей личности, вернётся в Россию "с самыми ложными о ней понятиями, не зная её истинных потребностей, законов, нравов, порядка, а нередко и языка". Ребёнку нельзя было даже отправиться с родителями в путешествие за границу. Нарушивший запрет дворянский ребёнок мог навсегда забыть о государственной службе.
Вообще, Николай очень серьёзно относился к поездкам за границу своих подданных. Законом для дворян был установлен максимальный срок нахождения за границей в 5 лет, а для других сословий - 3 года. Для получения визы надо было пройти все круги чиновничьего ада и изрядно потратиться. Уезжающий должен был первым делом расплатиться со всеми своим кредиторами. Для этого за свой счёт требовалось подать три объявления в газету об отъезде. Если никто после публикации не обращался в суд для взыскания долга, то начинался сбор бумаг, оплата пошлин за всех отъезжающих и их слуг. Всё это было очень сложно, долго и дорого. Отъезд дворянской семьи с тремя детьми и обычным набором слуг по стоимости мог сравниться с покупкой дома в городе.
А ещё при Николае I живущих в России иностранцев могли посадить за подстрекательство к эмиграции.
Оказывается, нобелевские лауреаты часто заболевают нобелевской болезнью (она же "нобелит"), а именно авторитетно несут чушь.
Лауреат Нобелевской премии в области медицины Пол Нерс как-то сказал, что нобелевским лауреатом свойственно "с величайшей уверенностью выражать своё мнение по большинству вопросов, прикрываясь авторитетом премии". Причём с возрастом нобелит усугубляется. Классический пример - Люк Монтанье. Он получил Нобелевку за открытие ретровируса ВИЧ, а на старости лет стал приверженцем теории гомеопатии и одним из ведущих антиваксеров.
Экономист Милтон Фридман рассказывал, что после получения самой престижной научной премии в глазах общественности он стал самым экспертным экспертом абсолютно во всех областях, даже в которых совсем не разбирался. Фридман признал, что ему было приятно лишнее внимание, но его ужаснуло раздувшееся эго и развившаяся излишняя уверенность, которая может навредить учёному. Он заявил, что необходимо найти лекарство от нобелита и предложил покончить с монополией Нобелевки и постоянно придумывать новые премии, чтобы каждая новая была престижнее предыдущей. Но этого пока не произошло.
Кстати, в симптомы нобелита входит снижение работоспособности и ограничения в научной деятельности. Больной нобелитом начинает думать, что должен решать только глобальные проблемы, а мелкими ему заниматься уже не к лицу.
29-летний австралийский бармен Дэн Сондерс несколько лет назад случайно открыл чит-код на бесконечные деньги. Когда после хорошего вечера в баре Дэн пошёл к банкомату, чтобы снять деньги и продолжить вечеринку, он выяснил, что с 1:00 до 3:00 утра можно при помощи нехитрого перевода средств с кредитки на обычную карту получить любую сумму. Он повторил эксперимент следующей ночью и закрепил денежный трюк.
Первым делом Сондер угостил всех гостей и коллег в своём баре, потом устроил масштабную вечеринку у себя дома, затем снял яхту и там тоже устроил вечеринку. Каждая следующая вечеринка была круче предыдущей. Бесплатные деньги вскружили бывшему бармену голову. Он, кстати, не только гулял на эти деньги. Дэн оплатил долги своих друзей, помог закрыть ипотеки друзьям и родственникам. Родителям он тоже помог, но рассказал, что научился играть на бирже.
С каждым днём беззаботной жизни страх разоблачения становился сильнее. Дэн дрожал при каждом звонке и стуке в дверь, просыпался ночью в холодном поту - ему казалось, что спецназ ломает дверь. 5,5 месяцев и $1,6 млн спустя Дэн сломался и сдал сам себя. Он позвонил в банк, ему сказали ждать звонка из полиции. Ещё два года он ждал звонка и ходил к психотерапевтам. Наконец не выдержал и рассказал о схеме журналистам. Только тогда его задержали. Дэн признал себя виновным и получил год тюрьмы. Он отсидел и с чистой совестью вернулся в бар. Теперь ему не снится спецназ, ему снится Мальорка, куда он хотел сбежать с бесконечными миллионами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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