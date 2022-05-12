Российских теннисистов допустят к соревнованиям только при одном условии: они не должны говорить ни слова в поддержку России

Такое дикое условие выкатила директор турнира «Ролан Гаррос» Амели Моресмо.
Когда случились последние события, на западе началась форменная истерика. Многие клялись «отменить Россию», бизнесы бежали из страны, подтянув портки, а нашим спортсменам запрещали выступать на международных соревнованиях.
Сейчас накал идиотизма поостыл и ограничения стали понемногу снимать. Например, спортсменов из России и Белоруссии допустили к соревнованиям «Ролан Гаррос» - одному из самых значимых турниров в мире большого тенниса.
Но выкатили условие - теннисисты не должны говорить ни слова в поддержку российского правительства и его действий. Так заявила руководитель турнира Амели Моресмо:
«Ситуация очень сложная. Организаторы турнира придерживаются общей линии европейских правительств и отстранили сборные России и Белоруссии. Но спортсмены смогут выступить при условии строгого нейтралитета. Мы будем очень внимательно следить за этим. Если кто-то из них сделает в СМИ заявление в поддержку правительства, обязательно будут санкции».
А как же свобода слова и демократия? Или этого уже нет?
Теперь решение за нашими спортсменами: поехать и молча выслушивать, как поливают Россию и Белоруссию, или послать их подальше, вместе со всеми условиями, ограничениями и санкциями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Я ни слова не могу сказать в поддержку России.
Хотя мне очень хочется, но нет, не скажу..."
Так что нашим там делать нечего.