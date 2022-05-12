Российских теннисистов допустят к соревнованиям только при одном условии: они не должны говорить ни слова в поддержку России

«Ситуация очень сложная. Организаторы турнира придерживаются общей линии европейских правительств и отстранили сборные России и Белоруссии. Но спортсмены смогут выступить при условии строгого нейтралитета. Мы будем очень внимательно следить за этим. Если кто-то из них сделает в СМИ заявление в поддержку правительства, обязательно будут санкции».

А как же свобода слова и демократия? Или этого уже нет?

Теперь решение за нашими спортсменами: поехать и молча выслушивать, как поливают Россию и Белоруссию, или послать их подальше, вместе со всеми условиями, ограничениями и санкциями.