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Российских теннисистов допустят к соревнованиям только при одном условии: они не должны говорить ни слова в поддержку России

Российских теннисистов допустят к соревнованиям только при одном условии: они не должны говорить ни слова в поддержку России

Автор:
12 мая 2022 14:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Белоруссия   Ролан Гаррос   Россия   амели моресмо   ограничения   спортсмены   теннис   турнир   
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Такое дикое условие выкатила директор турнира «Ролан Гаррос» Амели Моресмо.

Когда случились последние события, на западе началась форменная истерика. Многие клялись «отменить Россию», бизнесы бежали из страны, подтянув портки, а нашим спортсменам запрещали выступать на международных соревнованиях.

Сейчас накал идиотизма поостыл и ограничения стали понемногу снимать. Например, спортсменов из России и Белоруссии допустили к соревнованиям «Ролан Гаррос» - одному из самых значимых турниров в мире большого тенниса.

Но выкатили условие - теннисисты не должны говорить ни слова в поддержку российского правительства и его действий. Так заявила руководитель турнира Амели Моресмо:

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«Ситуация очень сложная. Организаторы турнира придерживаются общей линии европейских правительств и отстранили сборные России и Белоруссии. Но спортсмены смогут выступить при условии строгого нейтралитета. Мы будем очень внимательно следить за этим. Если кто-то из них сделает в СМИ заявление в поддержку правительства, обязательно будут санкции».

А как же свобода слова и демократия? Или этого уже нет?

Теперь решение за нашими спортсменами: поехать и молча выслушивать, как поливают Россию и Белоруссию, или послать их подальше, вместе со всеми условиями, ограничениями и санкциями.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Белоруссия   Ролан Гаррос   Россия   амели моресмо   ограничения   спортсмены   теннис   турнир   
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20  комментариев
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5k
ron 2 часа назад
Посмотрим. Разбаловали их выступлениями под нейтральным флагом... Может, поймут, что самое главное испытание в их жизни - не сраный теннисный турнир, а вот он, здесь и сейчас, выбор, за кого ты и с кем ты. Посмотрим.
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890
Homem 55 секунд назад
Пусть спортсмены сами принимают решение как им поступать,но им задачу можно облегчить и тогда любое их решение будет правильным.Уже 30 лет с лишним страна живёт при капитализме.Не зависимо от ситуации с валютой цены не падают.Капитализм во всех сферах для людей,смертных.Культура,спорт живут при коммунизме ?!Поделки снимают за счёт Гос Бюджета,спортсмены выступают под нейтральным флагом.Хотите как в США?Правда они себе сами доллары печатают сколько им надо.Их спортсмены за всё и всем платят.За спортзал,тренеру и обслуживающему персоналу.Театр и кино снимают и творят за свой счёт.Предлагаю перевести этих представителей на самоокупаемость,глядишь и цены упадут и пенсии поднимутся.А то Пенсионный возраст поднимают,дескать рук рабочих не хватает и при этом предлагают сделать рабочую неделю короче,четыре дня.
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3k
Serhio Konyakoff 2 минуты назад
Эта Моресмо известная лесбиянка.Естественно,что она очень негативно относится к России.И это мягко сказано.Не могу я понять этого.Тебе там не рады! Тебя там как только могут,пытаются унизить и оскорбить.Тебе ставят всякие неприемлемые условия! А ты все-равно туда прешься.Да пошли они на х@й! Пи@орасы гребаные!
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2k
vasilykopkov 12 минут назад
Я бы на их месте во всех интервью во время турнира говорил бы примерно так:
"Я ни слова не могу сказать в поддержку России.
Хотя мне очень хочется, но нет, не скажу..."
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114k
Шухарт Полчаса назад
Зовите назад Машку Шарапову. Она говорить не будет. Она будет орать, и все все поймут.
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27k
Ashabad 45 минут назад
Уже давно нет смысла выступать в европейских спортивных турнирах. Просто нет смысла. Российские спортсмены там подвергаются дискриминации. Кроме того, спорта там в принципе не осталось. В общем-то, именно потому, что в большом спорте нет спорта а есть деньги, происходит такая дискриминация.
Так что нашим там делать нечего.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Не должно быть альтернативы - отказ от соревнований на таких условиях. Должно быть чувство собственного достоинства.
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9k
Maddy8 2 часа назад
Надо уже своё делать, свои олимпийские игры, свои чемпионаты. На чужом поле они могут ставить любые условия, вот и выёживаются
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45k
dima423 2 часа назад
вот она - хваленая западная свобода слова)))
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Видимо в следующий раз заставят пол сменить.
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