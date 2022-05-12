На пути к свободе: бывшего министра экономического развития Улюкаева отпустили из колонии по УДО

Приговор Улюкаеву 15 декабря 2017 года вынес Замоскворецкий суд. Обвиняемому инкриминировалось вымогательство взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оформление положительного заключения по сделке с приватизацией «Башнефти».

Бывший министр, приговорённый к 8 годам лишения свободы и штрафу в сумме 130 млн рублей, отказался признать вину и объявил себя жертвой провокации.