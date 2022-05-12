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На пути к свободе: бывшего министра экономического развития Улюкаева отпустили из колонии по УДО

На пути к свободе: бывшего министра экономического развития Улюкаева отпустили из колонии по УДО

Автор:
12 мая 2022 11:33
Сообщество : Криминал
Метки: udo   Алексей Улюкаев   обжалование   решение   свобода   суд   экс-министр   
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Вчера, 11 мая 2022 года, истёк последний день для обжалования решения об УДО. И для экс-министра Минэкономразвития России Алексея Улюкаева сегодняшний день – 12 мая стал первым днём на свободе после пятилетнего тюремного заключения, что подтверждает РБК.

29 апреля 2022 года Московский районный суд в Твери принял решение об удовлетворении ходатайства об УДО, которое подала защита осуждённого чиновника. Органы прокуратуры не стали обжаловать освобождение бывшего министра, посчитав, что цели наказания были достигнуты.


Приговор Улюкаеву 15 декабря 2017 года вынес Замоскворецкий суд. Обвиняемому инкриминировалось вымогательство взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оформление положительного заключения по сделке с приватизацией «Башнефти».

Бывший министр, приговорённый к 8 годам лишения свободы и штрафу в сумме 130 млн рублей, отказался признать вину и объявил себя жертвой провокации.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: udo   Алексей Улюкаев   обжалование   решение   свобода   суд   экс-министр   
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35  комментариев
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3k
Frank Borman 4 часа назад
Отсидел 5 из 8. Нормально.
Теперь очередь выпустить Мишу Ефремова. Он тоже осознал, исправился и хочет принести пользу обществу. Надо отпустить.
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16k
Пронька Грезной 20 минут назад
За что сел? Не поделился.
За что на УДО вышел? Поделился.
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
интересно он уже в Лондане или нет?
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Комментарий удален
0
8k
alex9845 2 часа назад
Всё это конечно портит репутацию Путина и России.Либо коррупция в РФ продалжает цвести махровым цветом,либо Путин в деле.
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17k
Vital Idol 3 часа назад
инфа от 3 мая
Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, огромный скандал разворачивается вокруг решения об УДО бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Еще недавно, и в колонии, и в прокуратуре были против освобождения заключенного, нахватавшего в последнее время кучу замечаний. Однако, потом разом все ведомства неожиданно передумали. А судья, которая вообще практически не удовлетворяет прошения об УДО, вдруг решила отпустить Улюкаева, несмотря на всего его проблемы с соблюдением порядка в колонии.
Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, незадолго до подачи ходатайства в суд об УДО, закончившейся положительно для Улюкаева, он выходил на административную комиссию ИК-1, на которой не получил поддержки от колонии. Мало того, к тому моменту у него добавилось еще два нарушения и администрация учреждения рекомендовала ему не обращаться с ходатайством. С рассмотрения комиссии заявление снято.
И тут, неожиданно, вопреки рекомендациям колонии адвокаты Улюкаева идут с ходатайством в суд. На этот момент у него несколько действующих нарушений. После принятия судом ходатайства адвокатов к рассмотрению, администрация ИК, вдруг, неожиданно проводит внеплановую административную комиссию, на которой дает поддержку осужденному Улюкаеву (при действующих нарушениях!!!).
Дальше-больше. Прокуратура, тоже не поддерживавшая освобождение Улюкаева, неожиданно полностью меняет позицию. Судья Щербинина, которая не отличается особой любовью к осуждённым (достаточно посмотреть ее статистику по УДО и замене наказаний), с лёгкостью дает путевку в жизнь не раскаявшемуся коррупционеру, к злостному (но не признанному таковым, вопросы к начальнику ИК-1 Лапину В. А.) нарушителю ПВР.

далее
https://compromat.group/main/investigations/62753-sumku-on-poluchil-ot-sechina-ii.htmlhttps://compromat.group/main/investigations/62753-sumku-on-poluchil-ot-sechina-ii.html
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Комментарий удален. Причина: флуд
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10k
Roy Batty 3 часа назад
Ну жыд Ходор вообще на бизнесджете улетел с благословения Вована
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1k
Leonid 3 часа назад
Как быстро летит время...
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
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Комментарий удален
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959
КАКАнгел 3 часа назад
теперь вопрос что у него осталось. Думаю крохи . Но эти крохи думаю и внукам и правнукам хватит . Сомневаюсь что он будет нищенствовать.
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2k
Motorola 4 часа назад
Надо было пару эпизодов в загашнике иметь и на выходе по новой .
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44
WORLD 4 часа назад
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16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
Тута прочитал : https://t.me/rasstriga/8332https://t.me/rasstriga/8332
Вопросы есть к этому видео:

1. Почему частный автотранспорт заезжает на территорию колонии, которая КАК БЫ режимный объект вообще-то? Руководство ФСИН, ау! Прокомментируйте.

2. Почему на двух автомобилях в кортеже отсутствуют номерные знаки? За езду без номеров гаишники жёстко прессуют - это знает любой водитель. Почему ЭТИМ можно? ГИБДД выяснит, кто находился за рулём данных автомобилей? Они будут оштрафованы? Или нет?

То есть получается, что Улюкаев отсидел и вернулся в страну, где ничего не изменилось. Одиссей на волшебном острове, не иначе.

Немного отсебятины. Пока улюкаевы будут кортежно заезжать и выезжать с зоны, не поменяется ничего.
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11k
Администратоp 4 часа назад
жалко чубайс на дорожку не присел вместе с ним...
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27k
lem02 4 часа назад
Министр получил от главы нефтяной компании 2 миллиона долларов взятки. Вышел по УДО. Навальный якобы получил от ни кому не известного слесаря 1 миллион рублей пожертвований и потратил их якобы на себя. Будет сидеть еще девять лет. Что то не так в отечественном правосудии.
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393
Алексей lem02 4 часа назад
ну у Навального тоже будет возможность выйти по удо, однако у Навального уже были 2 условные не снятые судимости. Вообще имея не погашенную условную судимость получить еще одну условку это нонсенс, так что Алексей сам довыё...
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6k
Григорий Бабкин 4 часа назад
Теперь в израИль, к рыжему. Жить есть на что.
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16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
Тут вчера в новостях просквозило, что россияне стали меньше доверять телевизору. Надо же..А почему?
А потому, что вчера основная новость была, как Газпром, не смотря на военные действие, воровство товара и противодействие европы мужественно продолжает перекачивать газ на запад.
А сегодня основная - как на свободу с чистой совестью, досрочно выходит проворовавшийся чиновник. Что с ним будет? - задает вопрос зрителям ведущим, - Чем он будет заниматься? Зрители взволнованы. Кому-то интересны такие новости?
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1k
pinbalist 4 часа назад
Ну кто бы сомневался что весь этот цирк закончится УДО. Удивительно что вообще посидел.
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12k
Eltiftel 5 часов назад
дозанёс всё таки?
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20k
What??? 5 часов назад
Твари! Сгноить гниду надо было в тюряге до конца! Простой люд за копейки сроки большие имеют...
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