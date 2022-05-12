На пути к свободе: бывшего министра экономического развития Улюкаева отпустили из колонии по УДО

Вчера, 11 мая 2022 года, истёк последний день для обжалования решения об УДО. И для экс-министра Минэкономразвития России Алексея Улюкаева сегодняшний день – 12 мая стал первым днём на свободе после пятилетнего тюремного заключения, что подтверждает РБК.
29 апреля 2022 года Московский районный суд в Твери принял решение об удовлетворении ходатайства об УДО, которое подала защита осуждённого чиновника. Органы прокуратуры не стали обжаловать освобождение бывшего министра, посчитав, что цели наказания были достигнуты.
Приговор Улюкаеву 15 декабря 2017 года вынес Замоскворецкий суд. Обвиняемому инкриминировалось вымогательство взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оформление положительного заключения по сделке с приватизацией «Башнефти».
Бывший министр, приговорённый к 8 годам лишения свободы и штрафу в сумме 130 млн рублей, отказался признать вину и объявил себя жертвой провокации.
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АНТИФИШКИ
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Теперь очередь выпустить Мишу Ефремова. Он тоже осознал, исправился и хочет принести пользу обществу. Надо отпустить.
За что на УДО вышел? Поделился.
Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, огромный скандал разворачивается вокруг решения об УДО бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Еще недавно, и в колонии, и в прокуратуре были против освобождения заключенного, нахватавшего в последнее время кучу замечаний. Однако, потом разом все ведомства неожиданно передумали. А судья, которая вообще практически не удовлетворяет прошения об УДО, вдруг решила отпустить Улюкаева, несмотря на всего его проблемы с соблюдением порядка в колонии.
Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, незадолго до подачи ходатайства в суд об УДО, закончившейся положительно для Улюкаева, он выходил на административную комиссию ИК-1, на которой не получил поддержки от колонии. Мало того, к тому моменту у него добавилось еще два нарушения и администрация учреждения рекомендовала ему не обращаться с ходатайством. С рассмотрения комиссии заявление снято.
И тут, неожиданно, вопреки рекомендациям колонии адвокаты Улюкаева идут с ходатайством в суд. На этот момент у него несколько действующих нарушений. После принятия судом ходатайства адвокатов к рассмотрению, администрация ИК, вдруг, неожиданно проводит внеплановую административную комиссию, на которой дает поддержку осужденному Улюкаеву (при действующих нарушениях!!!).
Дальше-больше. Прокуратура, тоже не поддерживавшая освобождение Улюкаева, неожиданно полностью меняет позицию. Судья Щербинина, которая не отличается особой любовью к осуждённым (достаточно посмотреть ее статистику по УДО и замене наказаний), с лёгкостью дает путевку в жизнь не раскаявшемуся коррупционеру, к злостному (но не признанному таковым, вопросы к начальнику ИК-1 Лапину В. А.) нарушителю ПВР.
далее
https://compromat.group/main/investigations/62753-sumku-on-poluchil-ot-sechina-ii.htmlhttps://compromat.group/main/investigations/62753-sumku-on-poluchil-ot-sechina-ii.html
Вопросы есть к этому видео:
1. Почему частный автотранспорт заезжает на территорию колонии, которая КАК БЫ режимный объект вообще-то? Руководство ФСИН, ау! Прокомментируйте.
2. Почему на двух автомобилях в кортеже отсутствуют номерные знаки? За езду без номеров гаишники жёстко прессуют - это знает любой водитель. Почему ЭТИМ можно? ГИБДД выяснит, кто находился за рулём данных автомобилей? Они будут оштрафованы? Или нет?
То есть получается, что Улюкаев отсидел и вернулся в страну, где ничего не изменилось. Одиссей на волшебном острове, не иначе.
Немного отсебятины. Пока улюкаевы будут кортежно заезжать и выезжать с зоны, не поменяется ничего.
здесь подробно...
https://compromat.group/main/investigations/62753-sumku-on-poluchil-ot-sechina-ii.htmlhttps://compromat.group/main/investigations/62753-sumku-on-poluchil-ot-sechina-ii.html
А потому, что вчера основная новость была, как Газпром, не смотря на военные действие, воровство товара и противодействие европы мужественно продолжает перекачивать газ на запад.
А сегодня основная - как на свободу с чистой совестью, досрочно выходит проворовавшийся чиновник. Что с ним будет? - задает вопрос зрителям ведущим, - Чем он будет заниматься? Зрители взволнованы. Кому-то интересны такие новости?