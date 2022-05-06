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Беременная Бритни Спирс прикрыла голое тело собакой

Беременная Бритни Спирс прикрыла голое тело собакой

Автор:
06 мая 2022 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Обнажённая   беременна   бритни спирс   интересное   свобода   фото   шоу бизнес   
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После того как Бритни Спирс освободилась от опеки отца, она стала полностью свободной. Певица воплотила свою давнюю мечту и забеременела от своего парня. Теперь парочка готовится к свадьбе, а счастливая Бритни готова рассказать об этом всему миру.

Фанаты артистки вздохнули с облегчением, когда узнали, что Бритни Спирс снова в праве сама распоряжаться своей жизнью. Теперь на неё никто не может влиять, даже её отец, который 13 лет управлял жизнью дочери. Долгожданная свобода повлияла на артистку странно: недолго думая она тут же решила завести ребёнка и выйти замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари.

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Спирс так рада беременности, что готова о ней рассказывать и показывать все больше. На своей странице в соцсети Бритни опубликовала фотографию, на которой она совершенно голая прикрывает живот собакой.

Подписчики обеспокоены фотографией певицы. Многие решили, что это уже слишком. Фолловеры тут же написали под публикацией с серией обнаженных фото:

«Вы уверены, что с Бритни все хорошо?»;

«Нет, Бритни, не позируй голой с собакой!»;

«Это ужасно».

Судя по всему, амплуа городской сумасшедшей никуда не делось. Фанаты гадают, может быть дело было не в опеке отца?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Обнажённая   беременна   бритни спирс   интересное   свобода   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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1k
vijilante 4 часа назад
Да и на здоровье.
Всякая нормальная женщина хочет родить.
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24k
SerGProS 2 часа назад
И бриллиант в заднице?
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11k
harlamov 3 часа назад
Стремная коротконожка.
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348
Италия Воробьёва 3 часа назад
Ну, в основном, в шоу-бизе нарциссы, так что...
Прикольное фото, собачка вообще
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23k
Андрей 3 часа назад
И зачем это здесь?
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329
Легендарный В-ий 3 часа назад
от же сучка крашеная) одобряю. а что за брульянт на *опе? щас так носят?
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329
Легендарный В-ий ♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
полититически грамотные говорят "вна"
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2k
Decapitated Headbanger 3 часа назад
Она столько лет была под медным тазом, которым её накрыл отмороженный и жадный до её денег отец, что теперь свобода и страсть молодого ухажёра (28 лет) вскружили голову. А какая женщина в 40 лет не сойдёт с ума от стольких приятных поворотов в жизни?
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45k
dima423 4 часа назад
бл да ты уже бабка куда ты нах лезешь...
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