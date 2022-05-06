Беременная Бритни Спирс прикрыла голое тело собакой

После того как Бритни Спирс освободилась от опеки отца, она стала полностью свободной. Певица воплотила свою давнюю мечту и забеременела от своего парня. Теперь парочка готовится к свадьбе, а счастливая Бритни готова рассказать об этом всему миру.
Фанаты артистки вздохнули с облегчением, когда узнали, что Бритни Спирс снова в праве сама распоряжаться своей жизнью. Теперь на неё никто не может влиять, даже её отец, который 13 лет управлял жизнью дочери. Долгожданная свобода повлияла на артистку странно: недолго думая она тут же решила завести ребёнка и выйти замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари.
Спирс так рада беременности, что готова о ней рассказывать и показывать все больше. На своей странице в соцсети Бритни опубликовала фотографию, на которой она совершенно голая прикрывает живот собакой.
Подписчики обеспокоены фотографией певицы. Многие решили, что это уже слишком. Фолловеры тут же написали под публикацией с серией обнаженных фото:
«Вы уверены, что с Бритни все хорошо?»;
«Нет, Бритни, не позируй голой с собакой!»;
«Это ужасно».
Судя по всему, амплуа городской сумасшедшей никуда не делось. Фанаты гадают, может быть дело было не в опеке отца?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Бритни Спирс снова напугала фанатов своим внешним видом
- Бритни Спирс одержала маленькую победу в борьбе за свою свободу
- Отец Бритни Спирс в суде рассказал о своём желании отправить дочь в психбольницу
- Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов
- Бритни Спирс развеяла все слухи о беременности, опубликовав очень откровенные фотографии топлес
Всякая нормальная женщина хочет родить.
Прикольное фото, собачка вообще