Беременная Бритни Спирс прикрыла голое тело собакой

Подписчики обеспокоены фотографией певицы. Многие решили, что это уже слишком. Фолловеры тут же написали под публикацией с серией обнаженных фото:

«Вы уверены, что с Бритни все хорошо?»;

«Нет, Бритни, не позируй голой с собакой!»;

«Это ужасно».

Судя по всему, амплуа городской сумасшедшей никуда не делось. Фанаты гадают, может быть дело было не в опеке отца?