20 загадочных предметов из прошлого, о назначении которых вы не догадаетесь

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Как много вещей кануло в лету и мы о них больше не вспоминаем, а глядя на картинки удивляемся - что это такое вообще, куда его применить и что с ним делать.
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Мутоскоп — ранняя технология кинематографа, получившая успех в виде торговых автоматов для просмотра коротких движущихся кинороликов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а зачем точить выемки?
и где эти не точеные выемки находятся?
А "траверсную доску" я уже видел, про ней чатлане и прочие пацаки по галактике мотаются. Даже в антитентуру могут, хоть и не сразу.
???
Оттащите его от клавиатуры!
-Х"ёво что больше таких не выпускают. А то выемку подточить нечем...)))
Пишете о прошлом, а предмет из будущего...