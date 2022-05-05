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20 загадочных предметов из прошлого, о назначении которых вы не догадаетесь

20 загадочных предметов из прошлого, о назначении которых вы не догадаетесь

Автор:
05 мая 2022 20:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Предметы   загадки   интересное   подсказка   расшифровка   
5472
20

Как много вещей кануло в лету и мы о них больше не вспоминаем, а глядя на картинки удивляемся - что это такое вообще, куда его применить и что с ним делать.

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Мутоскоп — ранняя технология кинематографа, получившая успех в виде торговых автоматов для просмотра коротких движущихся кинороликов.


Источник:

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Метки: Исторические факты   Предметы   загадки   интересное   подсказка   расшифровка   
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21  комментарий
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1k
bgv 6 часов назад
"Редкая, старинная точилка для выемок"
а зачем точить выемки?
и где эти не точеные выемки находятся?
А "траверсную доску" я уже видел, про ней чатлане и прочие пацаки по галактике мотаются. Даже в антитентуру могут, хоть и не сразу.
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32k
a.fey 2 часа назад
Все таки, самая добрая страна - это Англия!
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50
Витаминка 4 часа назад
орехокол, топорик, штопор, молоток, 178 век.
???

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1k
arens-s 4 часа назад
"Настенный весовой гриль 18 века" - от этой надписи понятнее не стало.
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2k
Бровеносец в потёмках 5 часов назад
"Гаечный ключ" больше на ручную струбцину похож.
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8k
a_komolow 5 часов назад
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922
sos1960sos 5 часов назад
Мудоскоп - современная технология, получившая успех в виде телевизоров для просмотра новостей...
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10
Влад sos1960sos 4 часа назад
Поэтому в случае революции или войны в первую очередь государство берет под контроль телевидение,радио,газеты. По мере возможностей - интернет.
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2k
Sam 6 часов назад
хосспидя... Что за даун делал подписи к картинкам???
Оттащите его от клавиатуры!
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61k
Опиум для народа 6 часов назад
-"Редкая, старинная точилка для выемок"-
-Х"ёво что больше таких не выпускают. А то выемку подточить нечем...)))
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 6 часов назад
Поправьте, а то и в самом деле не серьёзно получается.
Пишете о прошлом, а предмет из будущего...
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4k
solovan 6 часов назад
"Комбинированный орехокол, топорик, штопор, молоток, 178 век, германия" серьезно????
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