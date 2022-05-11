Предательство длиною в 7 лет, или История неполной победы спецслужб

В 1975 году Александр Запорожский уже был частью центрального аппарата структуры, что было голубой мечтой любого провинциального чекиста. А через несколько лет уже отправился в первую заграничную командировку – в Эфиопию.

Награды, благодарность руководства и поощрения за хорошую службу не слишком вдохновляли амбициозного разведчика, хотелось чего-то большего, чем какая-то там провинциальная Африка.

Хотя по союзным меркам он был человеком более чем обеспеченным – две квартиры, роскошная дача, хороший автомобиль, после распада СССР аппетиты Запорожского выросли. После повышения в 1994 году он начал курировать направление Латинской Америки.

И в этом же году связался с американцами, поскольку направление подразумевало связь с США. Янки не преминули воспользоваться возможностью заполучить ценного офицера, да ещё в должности зам. начальника особо ответственного отдела.