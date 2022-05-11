Предательство длиною в 7 лет, или История неполной победы спецслужб

Парень родился в обычной советской семье, немного поработал на заводе, отслужил в армии и поступил в университет. Ещё во время учёбы получил предложение сотрудничать с КГБ.
В 1975 году Александр Запорожский уже был частью центрального аппарата структуры, что было голубой мечтой любого провинциального чекиста. А через несколько лет уже отправился в первую заграничную командировку – в Эфиопию.
Награды, благодарность руководства и поощрения за хорошую службу не слишком вдохновляли амбициозного разведчика, хотелось чего-то большего, чем какая-то там провинциальная Африка.
Хотя по союзным меркам он был человеком более чем обеспеченным – две квартиры, роскошная дача, хороший автомобиль, после распада СССР аппетиты Запорожского выросли. После повышения в 1994 году он начал курировать направление Латинской Америки.
И в этом же году связался с американцами, поскольку направление подразумевало связь с США. Янки не преминули воспользоваться возможностью заполучить ценного офицера, да ещё в должности зам. начальника особо ответственного отдела.
Поскольку Запорожский сам имел дело с доверчивыми эфиопами, то и свои услуги по продаже родины оценил недорого: янки приобретали секретную информацию за символические для них деньги.
Слив активно шёл целых семь лет. И что самое страшное, у предателя имелся доступ к списку агентов и важным данным. За время деятельности «крота», вплоть до 1997 года стараниями Запорожского было сорвано несколько серьёзных операций.
Но, будучи человеком неглупым, предатель понимал, что кончик у верёвочки всё равно обнаружится. И в 1997 году стал готовить пути отхода. Побег, организованный через Прагу, планировался долго. Как бы невзначай жена Александра сообщила соседям, что едет отдыхать, в то время как у супруга новая командировка. На тот момент Запорожский уже подал рапорт об увольнении. Но загранпаспорт, по которому и покинул страну, не сдал. Хотя, будучи офицером, ещё 5 лет оставался невыездным.
В пригороде Балтимора семейство обосновалось со всеми удобствами: трёхэтажный особняк не мог не радовать, а душу приятно грело финансовое вливание в размере полумиллиона долларов.
По первому времени всё шло отлично: Александр Иванович, будучи обладателем отличной памяти, старательно сливал данные о бывшем месте службы самому главе контрразведывательного центра ЦРУ Стивену Каппесу. Но постепенно бурный поток информации превратился в ручеёк. И чтобы не потерять место у кормушки, Запорожский начал выдавать откровенную дезинформацию, называя не имеющие к делу данные людей и сливая выдуманные сведения.
В это время в России шла совместная работа ФСБ и СВР. Агенты по деталям разбирали каждую провальную операцию, чтобы сузить круг причастных и вычислить «крота». Вывод стал очевидным: это Запорожский.
Для нейтрализации его следовало выманить с преисполненных благодати земель обратно. Но как это сделать: полковник СВР отлично осознавал абсурдность любых уловок, ведь он знал работу системы изнутри.
Во время работы по составлению психологического портрета постепенно вырисовывались ключевые черты его личности: амбициозность, жадность, завистливость, желание угодить выгодным людям.
Как раз в это время Запорожский начал предпринимать попытки выйти на контакт с бывшими сослуживцами, чтобы попытаться добыть ещё информации. А в 1999 году он неожиданно приезжает в российскую столицу.
Задерживать перебежчика не стали: наведался один раз, значит, есть интерес, и визиты продолжатся. Американские «работодатели» давили, нуждаясь в информации. И шпион решил попытаться получить хотя бы немного сведений и попробовать завербовать кого-нибудь из бывших коллег.
И тут сложилось одно к одному: к юбилею внешней контрразведки Запорожский решил проявить щедрость и проспонсировать коллегам праздник от щедрот американской земли.
Запасшись долларами, презентами и списком потенциально интересных для вербовки объектов, Александр 9 ноября 2001 года вылетел в Москву. Его встретили и приняли в крепкие объятия прямо у трапа. Поняв, что попался, полковник в отставке взвыл, словно зверь в силках.
Следствие длилось полтора года. Доказательств оказалось более чем достаточно, и Запорожский получил 18 лет тюрьмы. Но, к сожалению, через 7 лет было принято решение обменять его и ещё трёх шпионов на российских разведчиков. Так вызволили сразу 10 россиян. А имя Запорожского, который уже и не гражданин России, навсегда осталось в её истории как синоним подлости, корысти и морального разложения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- черты каждого первого силовика в наше время от полицаев до высшего эшелона...
Это ж первое, о чем подумает любой человек, даже не имеющий никакого отношения к спецслужбам.
Просто откровенную дезу нельзя было лить, иначе он не вернулся бы в страну
Ага.
А Пеньковский уже не в счёт?
Тот, похоже, больше дел наворотил.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пеньковский,_Олег_Владимировичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пеньковский,_Олег_Владимирович
https://rus.stackexchange.com/questions/14572/Заказан-в-значении-запрещен#:~:text="Туда тебе путь заказан" говорят,когда человеку куда-то нельзяhttps://rus.stackexchange.com/questions/14572/Заказан-в-значении-запрещен#:~:text="Туда тебе путь заказан" говорят,когда человеку куда-то нельзя.