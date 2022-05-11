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Предательство длиною в 7 лет, или История неполной победы спецслужб

Предательство длиною в 7 лет, или История неполной победы спецслужб

Автор:
11 мая 2022 13:55
Сообщество : Истории
Метки: Александр Запорожский   возмездие   история   крот   предатель   разведка   шпион   
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Парень родился в обычной советской семье, немного поработал на заводе, отслужил в армии и поступил в университет. Ещё во время учёбы получил предложение сотрудничать с КГБ.

В 1975 году Александр Запорожский уже был частью центрального аппарата структуры, что было голубой мечтой любого провинциального чекиста. А через несколько лет уже отправился в первую заграничную командировку – в Эфиопию.

Награды, благодарность руководства и поощрения за хорошую службу не слишком вдохновляли амбициозного разведчика, хотелось чего-то большего, чем какая-то там провинциальная Африка.

Хотя по союзным меркам он был человеком более чем обеспеченным – две квартиры, роскошная дача, хороший автомобиль, после распада СССР аппетиты Запорожского выросли. После повышения в 1994 году он начал курировать направление Латинской Америки.

И в этом же году связался с американцами, поскольку направление подразумевало связь с США. Янки не преминули воспользоваться возможностью заполучить ценного офицера, да ещё в должности зам. начальника особо ответственного отдела.


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Поскольку Запорожский сам имел дело с доверчивыми эфиопами, то и свои услуги по продаже родины оценил недорого: янки приобретали секретную информацию за символические для них деньги.

Слив активно шёл целых семь лет. И что самое страшное, у предателя имелся доступ к списку агентов и важным данным. За время деятельности «крота», вплоть до 1997 года стараниями Запорожского было сорвано несколько серьёзных операций.

Но, будучи человеком неглупым, предатель понимал, что кончик у верёвочки всё равно обнаружится. И в 1997 году стал готовить пути отхода. Побег, организованный через Прагу, планировался долго. Как бы невзначай жена Александра сообщила соседям, что едет отдыхать, в то время как у супруга новая командировка. На тот момент Запорожский уже подал рапорт об увольнении. Но загранпаспорт, по которому и покинул страну, не сдал. Хотя, будучи офицером, ещё 5 лет оставался невыездным.

В пригороде Балтимора семейство обосновалось со всеми удобствами: трёхэтажный особняк не мог не радовать, а душу приятно грело финансовое вливание в размере полумиллиона долларов.

По первому времени всё шло отлично: Александр Иванович, будучи обладателем отличной памяти, старательно сливал данные о бывшем месте службы самому главе контрразведывательного центра ЦРУ Стивену Каппесу. Но постепенно бурный поток информации превратился в ручеёк. И чтобы не потерять место у кормушки, Запорожский начал выдавать откровенную дезинформацию, называя не имеющие к делу данные людей и сливая выдуманные сведения.


В это время в России шла совместная работа ФСБ и СВР. Агенты по деталям разбирали каждую провальную операцию, чтобы сузить круг причастных и вычислить «крота». Вывод стал очевидным: это Запорожский.

Для нейтрализации его следовало выманить с преисполненных благодати земель обратно. Но как это сделать: полковник СВР отлично осознавал абсурдность любых уловок, ведь он знал работу системы изнутри.

Во время работы по составлению психологического портрета постепенно вырисовывались ключевые черты его личности: амбициозность, жадность, завистливость, желание угодить выгодным людям.

Как раз в это время Запорожский начал предпринимать попытки выйти на контакт с бывшими сослуживцами, чтобы попытаться добыть ещё информации. А в 1999 году он неожиданно приезжает в российскую столицу.

Задерживать перебежчика не стали: наведался один раз, значит, есть интерес, и визиты продолжатся. Американские «работодатели» давили, нуждаясь в информации. И шпион решил попытаться получить хотя бы немного сведений и попробовать завербовать кого-нибудь из бывших коллег.

И тут сложилось одно к одному: к юбилею внешней контрразведки Запорожский решил проявить щедрость и проспонсировать коллегам праздник от щедрот американской земли.


Запасшись долларами, презентами и списком потенциально интересных для вербовки объектов, Александр 9 ноября 2001 года вылетел в Москву. Его встретили и приняли в крепкие объятия прямо у трапа. Поняв, что попался, полковник в отставке взвыл, словно зверь в силках.

Следствие длилось полтора года. Доказательств оказалось более чем  достаточно, и Запорожский получил 18 лет тюрьмы. Но, к сожалению, через 7 лет было принято решение обменять его и ещё трёх шпионов на российских разведчиков. Так вызволили сразу 10 россиян. А имя Запорожского, который уже и не гражданин России, навсегда осталось в её истории как синоним подлости, корысти и морального разложения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Запорожский   возмездие   история   крот   предатель   разведка   шпион   
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13  комментариев
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Serhio Konyakoff 8 часов назад
Эх! При СССР эта мразь так легко бы не отделалась! Лоб зелёнкой помазали бы сразу после суда!
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179
azsergeich 3 часа назад
...ключевые черты его личности: амбициозность, жадность, завистливость, желание угодить выгодным людям...
- черты каждого первого силовика в наше время от полицаев до высшего эшелона...
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6k
Echo 5 часов назад
На что человек не пойдет ради денег, даже на работу
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20k
Serg2001 7 часов назад
А почему нельзя было его какое-то время использовать для слива дезы?
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1k
Vovan Petroff 7 часов назад
Никто не хочет съездить шпили посмотреть?
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 часов назад
"имя Запорожского ... навсегда осталось в её истории как синоним подлости, корысти и морального разложения"
Ага.
А Пеньковский уже не в счёт?
Тот, похоже, больше дел наворотил.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 9 часов назад
СМЕРШ!
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3k
Николаевич 9 часов назад
Сука!
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