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«Ночные ведьмы»: бессмертный подвиг единственного в мире женского подразделения бомбардировщиков

«Ночные ведьмы»: бессмертный подвиг единственного в мире женского подразделения бомбардировщиков

Автор:
07 мая 2022 17:22
Метки: Великая Отечественная   бессмертный подвиг   день победы   женский авиационный полк ВВС СССР   мир   ночные ведьмы   
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«Ночные ведьмы» — так называли фашисты легендарный женский авиационный полк ВВС СССР во время Великой Отечественной войны, созданный в 1941 году. В состав формирования вошли добровольцы, девушки-студентки в возрасте от 20 до 25 лет.

«Ночные ведьмы» совершили порядка тысячи вылетов, на их счету десятки тонн бомб, сброшенных на вражеские позиции. И все это на бипланах ПО-2 из фанеры, которые были созданы отнюдь не для участия в боевых действиях. В канун празднования Дня Великой Победы ФАН вспоминает о героизме советских летчиц.

«Наши летчицы прославились прежде всего своим героизмом, профессионализмом, любовью к родине и к своему делу. Все-таки летчик, который выполняет поставленные задачи, прежде всего профессионал высокого уровня. Когда ты находишься в небе, ты находишься со своей любимой машиной, но против тебя земное притяжение, ненадежность двигателя, неправильные расчеты. Против тебя все, ты должен только суметь все победить, тогда ты становишься героем», — оценил подвиг советских летчиц эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.


Как стали летать


Идея создания специального женского авиаполка принадлежала известной летчице Марине Расковой.


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В условиях катастрофической нехватки солдат ей удалось убедить высшее руководство Советского Союза и народного комиссариата обороны, что женская авиационная часть сможет полноценно выполнять боевые задания. Идею Расковой поддержали тысячи советских летчиц аэробных клубов, летных школ и транспортной авиации, они регулярно направляли в правительство страны письма с просьбами отправить их на фронт.

8 октября 1941 года был издан приказ Народного комиссариата обороны СССР «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной Армии», а майор Раскова получает полномочия на отбор кандидатов. После ускоренного курса подготовки был сформирован 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. Позже его переименуют в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, который в последствии войдет в историю, как «ночные ведьмы». Возглавила авиационную группу майор Евдокия Бершанская.

46-й Гвардейский полк стал единственным в мире женским подразделением ночных бомбардировщиков. Здесь служили исключительно женщины, причем на всех должностях от летчиков и штурманов до механиков и политработников.


Небесные тихоходы


Начало службы в военно-авиационном полку для девушек было нелегким. Подходящей формы не было, приходилось облачаться в поношенную мужскую экипировку больших размеров. Кроме того, оставляла желать лучшего и техника, на которой приходилось летать — двухместные самолеты «По-2» (Поликарпова), выпущенные еще в 1920-е годы. Отсутствие радиосвязи, примитивность приборов не остановили летчиц перед лицом очевидной опасности: летать приходилось ночью, порой вслепую. За счет деревянной конструкции, биплан имел неплохую маневренность, летал низко, практически не мог быть отслежен радарами противника. Но из-за отсутствия всякой защиты был уязвим даже перед пистолетным выстрелом.


Самолет не был снабжен вооружением. Летчицы привязывали бомбы под крылья самолета. После нанесения удара им приходилось возвращаться на базу для заправки и новыми снарядами. За ночь девушки могли совершить до 15 вылетов. Целью были немецкие военные базы, склады с припасами, укрепления.

«Наши летчицы были такими смелыми, потому что, попав в это соединение, они уже выполняли боевые задачи по сложности порой превосходящее задачи, которые должны были выполнять мужчины. Они занимались разведкой в силу особенностей летательных аппаратов, кроме того, занимались ночным бомбометанием, подходили очень тихо на небольшой высоте и выходили на цель, рискуя собственной жизнью, но уничтожая боевые объекты, которые были указаны командованием», — отметил военный политолог Кошкин.


Подлетая к цели летчицы заглушали моторы самолетов и практически бесшумно планировали к месту сброса бомб. Был слышен лишь легкий шорох ветра под крыльями биплана, напоминающий звук от метлы. Поэтому немцы и прозвали советских летчиц «ночные ведьмы».


Подвиги «ночных ведьм»


На борт самолетов обычно поднималось примерно 300 кг бомб. Многие летчицы порой предпочитали пару лишних снарядов парашютам и пулеметов для отражения вражеских атак с земли.

Девушки принимали участие в крупнейших и значимых операциях Красной Армии: битва за Кавказ (2920 вылетов), освобождение от немецких захватчиков Кубани, Тамани, Новороссийска (4623), Крыма (6140), Белоруссии (400), Польши (5421), сражались они и в Германии (2000).

В общей сложности за время боевых действий было совершено порядка 23 672 боевых вылетов, сброшено более 3000 тонн бомб и 26 000 зажигательных снарядов. Общими усилиями 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка было уничтожено или повреждено 17 водных переправ, девять железных дорог и две станции, 38 складских помещений, 176 единиц немецкой бронированной техники, 86 огневых точек, 11 прожекторов. Кроме того, летчицы выполнили 155 поставок продовольствия и боеприпасов советским солдатам.

«Наши женщины в небе выполняли достойно мужскую работу. Конечно, о них помнят, любят, ценят, уважают. Сегодня мы спустя 77 лет после победы с такой же любовью и нежностью вспоминаем «ночных ведьм», как это было сразу после войны», — говорит Андрей Кошкин.


Вечная память летчицам «небесного тихохода»!


Старший лейтенант гвардии Раиса Аронова — 960 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Вера Белик — 813 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Руфина Гашева — 848 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Полина Гельман — 869 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Евгения Жигуленко — 968 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Татьяна Макарова — 628 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Наталья Меклин — 980 боевых вылетов.

Майор гвардии Евдокия Никулина — 740 боевых вылетов.

Лейтенант гвардии Евдокия Носаль — 354 боевых вылета.

Старший лейтенант гвардии Зоя Парфенова — 680 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Евдокия Пасько — 790 боевых вылетов.

Гвардии капитан Надежда Попова — 852 боевых вылета.

Старший лейтенант гвардии Нина Распопова — 805 боевых вылетов.

Гвардии капитан Лариса Розанова — 793 боевых вылета.

Старший лейтенант гвардии Евгения Руднева — 645 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Екатерина Рябова — 890 боевых вылетов.

Гвардии капитан Ольга Санфирова — 630 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Ирина Себрова — 1004 боевых вылета.

Гвардии капитан Мария Смирнова — 950 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Магуба Сыртланова — 780 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Нина Ульяненко — 915 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Антонина Худякова — 926 боевых вылетов.

Гвардии капитан Марина Чечнева — 810 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Александра Акимова — 680 боевых вылетов.

Старший лейтенант гвардии Татьяна Сумарокова — 809 боевых вылетов.

Звания «Народный Герой» (Казахстан) удостоена старший лейтенант гвардии Хиуаз Доспанова — более 300 боевых вылетов.


«Ночные ведьмы» наводили ужас на немецкие войска. За годы войны погибли 32 девушки и 23 боевые машины. 23 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ранее ребенок войны Людмила Шахова рассказала о пережитом в годы Великой Отечественной, также вспомнив, как люди праздновали самый первый День Победы.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая Отечественная   бессмертный подвиг   день победы   женский авиационный полк ВВС СССР   мир   ночные ведьмы   
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3  комментария
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4k
4ijik Час назад
Женщины в русской культуре и обществе всегда были уважаемы и почитаемы. Когда мать идёт защищать Родину, это заслуживает уважения. Не даром, на самом известном плакате Великой отечественной, была Русская женщина.
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156
Konstantin Lebedev 46 минут назад
Правды ради. Подобный "женский" полк на У-2 (По-2) был единственным, да. Но, кроме него, были сформированы и десятки "мужских" полков лёгких ночных бомбардировщиков.

Ещё. Странная фраза: "Самолет не был снабжен вооружением. Летчицы привязывали бомбы под крылья самолета".
А пулемёт для защиты задней полусферы?
Бомбы не привязывали: под крыльями устанавливались специальные держатели для авиабомб.
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5k
Shtoppi 51 минуту назад
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Skinner
Я не промываю вам мозги, я ставлю их вам на место.
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