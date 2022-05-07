«Ночные ведьмы»: бессмертный подвиг единственного в мире женского подразделения бомбардировщиков

«Ночные ведьмы» совершили порядка тысячи вылетов, на их счету десятки тонн бомб, сброшенных на вражеские позиции. И все это на бипланах ПО-2 из фанеры, которые были созданы отнюдь не для участия в боевых действиях. В канун празднования Дня Великой Победы ФАН вспоминает о героизме советских летчиц.

«Наши летчицы прославились прежде всего своим героизмом, профессионализмом, любовью к родине и к своему делу. Все-таки летчик, который выполняет поставленные задачи, прежде всего профессионал высокого уровня. Когда ты находишься в небе, ты находишься со своей любимой машиной, но против тебя земное притяжение, ненадежность двигателя, неправильные расчеты. Против тебя все, ты должен только суметь все победить, тогда ты становишься героем», — оценил подвиг советских летчиц эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Как стали летать

Идея создания специального женского авиаполка принадлежала известной летчице Марине Расковой.