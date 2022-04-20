Как укрыться от "Большого брата": американские ученые нашли выход

Американские ученые из Columbia Engineering придумали, как действенно избавиться от жаждущих получить информацию "ушей" у бытовой техники и гаджетов. Созданная система позволяет перебивать разговоры людей посредством создания нейросетью подобия человеческого шепота. В итоге алгоритмы программ, анализирующих речь, находящихся поблизости с устройствами людей, не может разобрать разговора, а следовательно, не в состоянии обработать информацию и предоставить ее поисковым системам и социальным сетям.