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Как укрыться от "Большого брата": американские ученые нашли выход

Как укрыться от "Большого брата": американские ученые нашли выход (5 фото)

Автор:
20 апреля 2022 22:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: большой брат   бытовая техника   изобретение   интересно   конфиденциальность   прослушка   технологии   
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5

Выражение "Большой брат следит за тобой" изначально воспринималось как некий стеб и загоны людей, которые верят во всякие теории и заговоры.

Но со временем стало ясно, что это не только чрезмерная предосторожность счастливых обладателей шапочек из фольги.

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Гаджеты собирают данные как минимум для анализа информации о потребностях пользователей. Но как бороться с этим корпоративным шпионажем? Заклеивание вебкамер, включение белого шума - не самые действенные средства, от которых практически нет толка.

Американские ученые из Columbia Engineering придумали, как действенно избавиться от жаждущих получить информацию "ушей" у бытовой техники и гаджетов. Созданная система позволяет перебивать разговоры людей посредством создания нейросетью подобия человеческого шепота. В итоге алгоритмы программ, анализирующих речь, находящихся поблизости с устройствами людей, не может разобрать разговора, а следовательно, не в состоянии обработать информацию и предоставить ее поисковым системам и социальным сетям.

«Наш алгоритм прогнозирует интонации и скорость, с которыми человек произнесет следующую фразу. Под эти характеристики он генерирует нужный шум, чтобы заглушить микрофон. Сейчас наша система работает для большей части словарного запаса на английском языке. Дальше мы хотим обучить алгоритм и другия языкам», — заявил соавтор разработки Карл Вондрик.

Источник:

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Метки: большой брат   бытовая техника   изобретение   интересно   конфиденциальность   прослушка   технологии   
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15  комментариев
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5k
Divergent?!? 3 часа назад
"Выражение "Большой брат следит за тобой" изначально воспринималось как некий стеб и загоны людей, которые верят во всякие теории и заговоры."

Печально. Никакой не стеб. Автор не читал "1984" Джорджа Оруэлла. Там в темных тонах была прорисована довольно страшная картина тотальной слежки.
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1k
Трям Час назад
Сначала почитал и подумал...

А потом увидел автора поста - тупая покемонка
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2k
emporio_ss 2 часа назад
Если ты не будеш обращать внимание на то что большой брат следит за тобой, все будут думать что ты больной ублюдок.
Ссылка coub.com
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Комментарий удален. Причина: флуд
−36
2k
Мефодий 2 часа назад
"..я в шапочке из фольги - не свожу глаз с экрана, ведь слабину давать нельзяяя..." (с) Заточка
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76k
parallax 2 часа назад
Делов то.Не пользуйся в сякими прибамбахами имеющими доступ сеть,
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16
Дмитрий П Атомный Крот 2 часа назад
И картами оплаты не пользоваться и камеры по пути следования отстреливать. Чёрт возьми, сейчас даже пропуска на предприятия и конторы электронные.
Да и возглас сей, на "прибамбахе" что с выходом в интернет
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27
AmaN Атомный Крот 2 часа назад
Конечно, например, на серьёзных предприятиях, типа Нижнекамскнефтехим или Газпромнефтехим-Салават вы просто с мобильником пройти не сможете. На территорию с мобилой пройти нельзя, оставляете его и другие гаджеты в камере хранения. Это мировая практика, на комбинате Баер в Леверкузене такая же практика. С мобилой вход практически везде в серьезные места вход запрещен.
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12k
K7OO 3 часа назад
Всё в мире совершенствуется. И шапочки из фольги тоже.
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3k
Frank Borman 4 часа назад
Делов то. Надо поселить у себя в апартменте болтливую герлу. И она своей болтовней забьет и сведет с ума любой гаджет и любой девайс. Это называется "клин клином вышибают".
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