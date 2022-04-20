Как укрыться от "Большого брата": американские ученые нашли выход

Выражение "Большой брат следит за тобой" изначально воспринималось как некий стеб и загоны людей, которые верят во всякие теории и заговоры.
Но со временем стало ясно, что это не только чрезмерная предосторожность счастливых обладателей шапочек из фольги.
Гаджеты собирают данные как минимум для анализа информации о потребностях пользователей. Но как бороться с этим корпоративным шпионажем? Заклеивание вебкамер, включение белого шума - не самые действенные средства, от которых практически нет толка.
Американские ученые из Columbia Engineering придумали, как действенно избавиться от жаждущих получить информацию "ушей" у бытовой техники и гаджетов. Созданная система позволяет перебивать разговоры людей посредством создания нейросетью подобия человеческого шепота. В итоге алгоритмы программ, анализирующих речь, находящихся поблизости с устройствами людей, не может разобрать разговора, а следовательно, не в состоянии обработать информацию и предоставить ее поисковым системам и социальным сетям.
«Наш алгоритм прогнозирует интонации и скорость, с которыми человек произнесет следующую фразу. Под эти характеристики он генерирует нужный шум, чтобы заглушить микрофон. Сейчас наша система работает для большей части словарного запаса на английском языке. Дальше мы хотим обучить алгоритм и другия языкам», — заявил соавтор разработки Карл Вондрик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Печально. Никакой не стеб. Автор не читал "1984" Джорджа Оруэлла. Там в темных тонах была прорисована довольно страшная картина тотальной слежки.
А потом увидел автора поста - тупая покемонка
Столько, сколько они собирают информации, наверное, не каждый комьютер собирает. А отключишь - никто позвонить тебе не сможе или сообщение прислать.
Да и возглас сей, на "прибамбахе" что с выходом в интернет
И того, кто заведет эту живность )