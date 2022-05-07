Когда у близких тараканы размером с собаку

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Тараканы в голове у окружающих вообще раздражают. Но когда речь идет о твоих близких, с которыми ты общаешься каждый день, - тут уж совсем неизвестно, куда деваться!
«Моя девушка заряжает iPhone с помощью этого кабеля и отказывается его менять - он же работает»
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«Я в шоке, что мой парень ест это, но он говорит, что это нормально. Что еще странного едят голландцы?!»
«Моя девушка бросает мусор прямо на стол, потому что думает, что мусорное ведро слишком грязное, чтобы до него можно было дотронуться»
"Моя подружка заморозила багет, заявив, что по-другому он не влезал в морозилку. Франция, прости!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А мне кажется надо по другому. Право на уникальность можно заслужить лишь после того, как научишься делать "как все".
Это как в музыке. Чтобы стать солистом - сначала научись играть в ансамбле.