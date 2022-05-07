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Когда у близких тараканы размером с собаку

Когда у близких тараканы размером с собаку

Автор:
07 мая 2022 09:16
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: ну вы даете!   понять и простить   роде=ня   родные и близкие   странности   тараканы в голове   удивительное рядом   удивительные люди   
3153
17
Тараканы в голове у окружающих вообще раздражают. Но когда речь идет о твоих близких, с которыми ты общаешься каждый день, - тут уж совсем неизвестно, куда деваться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ну вы даете!   понять и простить   роде=ня   родные и близкие   странности   тараканы в голове   удивительное рядом   удивительные люди   
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11  комментариев
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6k
Maxim Vinokurov Час назад
Ну нам же долгие годы внушали, что каждый - уникальная снежинка.
А мне кажется надо по другому. Право на уникальность можно заслужить лишь после того, как научишься делать "как все".
Это как в музыке. Чтобы стать солистом - сначала научись играть в ансамбле.
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3k
Veprь в напряге 12 минут назад
Самодостаточность многих подруг ограничивается только наличием …, ну Вы сами знаете чего…
и пр.
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88k
Дмитрий 46 минут назад
Есть девки ужас какие грязнули - всю квартиру засрут и им будет пофиг.
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68k
Доктор Джонс 51 минуту назад
Чмошники какие-то...
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30k
Юр21 54 минуты назад
Зажравшиеся идиоты.
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−13
alexZ Час назад
Поубивал бы.
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1k
Игорь Меншиков Час назад
Опять эти заокеанские тараканы
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5k
CruelAsm Час назад
Тот, чья девушка бросает мусор на стол - тоже мне, нашёл проблему. Купи ведро с педалью, да и всё.
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