Когда у близких тараканы размером с собаку

Тараканы в голове у окружающих вообще раздражают. Но когда речь идет о твоих близких, с которыми ты общаешься каждый день, - тут уж совсем неизвестно, куда деваться!

0

«Моя девушка заряжает iPhone с помощью этого кабеля и отказывается его менять - он же работает» 0 Источник:

×

×

«Муж увидел мой компьютер и чуть не заорал от ужаса» 0 Источник:

«Я в шоке, что мой парень ест это, но он говорит, что это нормально. Что еще странного едят голландцы?!» 0 Источник:

«Моя девушка бросает мусор прямо на стол, потому что думает, что мусорное ведро слишком грязное, чтобы до него можно было дотронуться» 0 Источник:

«Моя жена любит обгрызать корку с пончиков а потом спрашивает, не хочу ли я остаток» 0 Источник:

"Мой бойфренд просто издевается над маслом" 0 Источник:

«Я попросил свою девушку убрать в морозилку котлету» 0 Источник:

«Попросил жену снять с елки гирлянды, пока я на работе. Когда вернулся, увидел это» 0 Источник:

"Так моя жена принимает таблетки" 0 Источник:

"Я попросила бойфренда нарезать тост треугольниками" 0 Источник:

"Моя подружка заморозила багет, заявив, что по-другому он не влезал в морозилку. Франция, прости!" 0 Источник:

"Моя подруга никак не может запомнить, что по центру унитаза не надо вешать освежитель" 0 Источник:

"Ко мне вчера переехала подружка" 0 Источник:

"Жена использовала яйца для выпечки и оставила в холодильнике это" 0 Источник:

"Так моя подружка ест сыр" 0 Источник: