Бывшая пловчиха вступилась за трансгендерную коллегу

Мисс Николс сказала, что, как бывшая пловчиха, она знала, сколько тренировок требуется для «невероятного достижения». Однако ее комментарии вызвали более 2000 критических откликов в социальных сетях, в том числе от бывшей пловчихи мисс Дэвис. Серебряный призер Олимпиады написала: «Позорный отказ от права женщин на равные возможности в спорте. Это очень разочаровывает - слышать такое от члена парламента, который якобы также представляет женщин. Вы демонстрируете полное непонимание спорта высших достижений».

Эта пикировка случилась уже после того, как два высокопоставленных депутата от лейбористской партии, Иветт Купер и Аннелиз Доддс, отказались дать определение слову «женщина». Третий парламентарий, Кейр Стармер, и вовсе заявил, что «транс-женщины являются женщинами, потому что так говорит закон».