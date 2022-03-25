FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 288 постов • 47 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Бывшая пловчиха вступилась за трансгендерную коллегу

Бывшая пловчиха вступилась за трансгендерную коллегу (5 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Лиа Томас   Шарлотта Николс   Шарон Дэвис   ну вы даете!   плавание   пловец или пловчиха   трансгендеры   удивительное рядом   
447
5
Пловчиха Лиа Томас, которая еще три года назад выступала за мужскую команду, а теперь с легкостью выигрывает женские соревнования, продолжает оставаться яблоком раздора для западного мира. На днях бывшая пловчиха олимпийской сборной и член британского парламента вступили в жесткую перепалку, не в силах договориться о том, насколько Томас можно считать "пловчихой" - и женщиной вообще.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Лиа Томас   Шарлотта Николс   Шарон Дэвис   ну вы даете!   плавание   пловец или пловчиха   трансгендеры   удивительное рядом   
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
122k
DeOrio 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 18 минут назад
Есть же параолимпийские игры, пусть придумают транс-гей-веган игры. И друг друга пусть и побеждают куда захотят и как захотят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
имя пользователя 22 минуты назад
Пловчиха это та, кто плов готовит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Григорий Водениктов 46 минут назад
а вот пусть патарасы с патарасами играют в такие игры, желательно в крематории! нельзя их к людям пускать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
сеньор Леонсио Час назад
Пловчиха бывшая,если бы была сорвнующаяся,тогда бы не стала защищать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Клёст Час назад
)Первыми неразберихой в головах западных спортивных чиновников воспользовались самые хитрые.
Скоро за регалиями подтянутся тугодумы.
И уже на ближайших олимпиадах в женских категориях, мы будем лицезреть толпы соревнующихся трансгендеров.
Это будет уморительно, и вернётся интрига, хоть ставки делай))
Но женщин посвятивших себя спорту очень жаль, конечно ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
zloykoyot 2 часа назад
У этой мисс яйца висят до сих пор. Интересно, а можно на машине написать "лошадь" и поучаствовать в королевских скачках в Аскоте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
231
eutace zloykoyot 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Пусть отрезают и пришивают что и где хотят, но соревнуются ОТДЕЛЬНО от нормальных спортсменов.
Пусть устраивают междусобойчики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
231
eutace ♚ Мрачный Жнец ♚ 5 минут назад
ну да , это как пар-олимпийцев и нормальных спортсменов смешивать в одном соревновании
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок
0
114
Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
0
267
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 21 марта
0
3
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 21 марта
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
1
23
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собеседование 2022
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#в мире#аварии#подборка#автомобили#Разное#кража#картинки
#Юмор#интересно#Ватермарк#дтп#люди#Россия#дети#собака#Еда#кино
#прикол#факты#интересное#СССР#авто аварии#кот#автомир#фейл#забавно#новости

На что жалуетесь?

Вернуться