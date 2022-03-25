Бывшая пловчиха вступилась за трансгендерную коллегу

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Пловчиха Лиа Томас, которая еще три года назад выступала за мужскую команду, а теперь с легкостью выигрывает женские соревнования, продолжает оставаться яблоком раздора для западного мира. На днях бывшая пловчиха олимпийской сборной и член британского парламента вступили в жесткую перепалку, не в силах договориться о том, насколько Томас можно считать "пловчихой" - и женщиной вообще.
Призер Олимпийских игр Шаррон Дэвис обвинила члена парламента от лейбористской партии в «отказе» от прав женщин после того, как та выступила в защиту пловца-трансгендера. Парламентарий Шарлотта Николс заявила, что критиковать Лию Томас, которая стала первой трансгендерной спортсменкой, выигравшей чемпионат среди колледжей США, было «ленивой трансфобией».
22-летняя мисс Томас, которая еще три года назад выступала как мужчина, теперь находится всего в одном шаге от Олимпиады после победы на дистанции 500 ярдов вольным стилем среди женщин.
22-летняя мисс Томас, которая еще три года назад выступала как мужчина, теперь находится всего в одном шаге от Олимпиады после победы на дистанции 500 ярдов вольным стилем среди женщин.
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Мисс Николс сказала, что, как бывшая пловчиха, она знала, сколько тренировок требуется для «невероятного достижения». Однако ее комментарии вызвали более 2000 критических откликов в социальных сетях, в том числе от бывшей пловчихи мисс Дэвис. Серебряный призер Олимпиады написала: «Позорный отказ от права женщин на равные возможности в спорте. Это очень разочаровывает - слышать такое от члена парламента, который якобы также представляет женщин. Вы демонстрируете полное непонимание спорта высших достижений».
Эта пикировка случилась уже после того, как два высокопоставленных депутата от лейбористской партии, Иветт Купер и Аннелиз Доддс, отказались дать определение слову «женщина». Третий парламентарий, Кейр Стармер, и вовсе заявил, что «транс-женщины являются женщинами, потому что так говорит закон».
Эта пикировка случилась уже после того, как два высокопоставленных депутата от лейбористской партии, Иветт Купер и Аннелиз Доддс, отказались дать определение слову «женщина». Третий парламентарий, Кейр Стармер, и вовсе заявил, что «транс-женщины являются женщинами, потому что так говорит закон».
Ряд побед Лии Томас вызывает все больше скандалов. Американский пловец, который никогда не побеждал, когда соревновался как мужчина, начал гормональную терапию в 2019 году. На прошлой неделе ему - точнее, ей - разрешили участвовать в соревнованиях по правилам, которые требуют, чтобы спортсмен в течение года подвергался подавлению тестостерона. Однако ее победа, в которой она обыграла двух олимпийских медалистов, была встречена свистом толпы, а также протестом спортивных легенд. Звезда тенниса Мартина Навратилова предложила NCAA поставить специальную звездочку-отметку рядом с именем мисс Томас, а легендарный атлет Себастьян Коу предупредил, что «гендер не может превзойти биологию».
Однако Томас это не обескуражило. «Как бывший пловец, я прекрасно знаю, сколько тренировок требуется для такого титула, - заявила парламентарий. - Любой, кто пытается принизить невероятное достижение Лии Томас из-за ленивой трансфобии, должен откровенно замолчать. Огромные поздравления ей».
Когда Николс начали подвергать нападкам, она сказала, что «не беспокоится и находится на правильной стороне истории». Она добавила, что мисс Томас не была «непревзойденной», поскольку финишировала пятой и восьмой в других гонках на том же соревновании. «Если вы действительно хотите спасти женский спорт, вы должны сосредоточиться на неравном финансировании и повсеместных сексуальных домогательствах, неудачах в обеспечении безопасности со стороны тренеров, а не на исключении транс-женщин из участия».
Когда Николс начали подвергать нападкам, она сказала, что «не беспокоится и находится на правильной стороне истории». Она добавила, что мисс Томас не была «непревзойденной», поскольку финишировала пятой и восьмой в других гонках на том же соревновании. «Если вы действительно хотите спасти женский спорт, вы должны сосредоточиться на неравном финансировании и повсеместных сексуальных домогательствах, неудачах в обеспечении безопасности со стороны тренеров, а не на исключении транс-женщин из участия».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Лиа Томас Шарлотта Николс Шарон Дэвис ну вы даете! плавание пловец или пловчиха трансгендеры удивительное рядом
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и почему джигурда на картинке всех победил?
Скоро за регалиями подтянутся тугодумы.
И уже на ближайших олимпиадах в женских категориях, мы будем лицезреть толпы соревнующихся трансгендеров.
Это будет уморительно, и вернётся интрига, хоть ставки делай))
Но женщин посвятивших себя спорту очень жаль, конечно ((
Пусть устраивают междусобойчики.