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16 невероятных созданий человеческих рук

16 невероятных созданий человеческих рук (17 фото)

Автор:
09 апреля 2022 17:38
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   ну вы даёте!   ручная работа   стиль   талантливые люди   творчество   удивительное рядом   
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Талантам, которые проявляют себя в литературе, кино или музыке, стать известными гораздо проще, чем тем, кто умеет гениально работать руками. И это несправедливо! Попробуем устранить эту несправедливость, полюбовавшись на невероятные творения воистину талантливых людей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   ну вы даёте!   ручная работа   стиль   талантливые люди   творчество   удивительное рядом   
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3  комментария
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15k
Booka1a 2 часа назад
всё классно. но держатель туалетной бумаги тут явно лишний
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8k
Света 23 минуты назад
Что за нелепая смесь действительно работ рукастых мастеров и полной фигни?!
Что, бл..ь, "невероятного создания человеческих рук" в сложении конструктора лего???? Там есть рисунок, даже схема бывает, определённое количество деталей. Нужна просто усидчивость и время. Ничего сверхнеобычного и уж тем более невероятного! А что с детской площадкой? Неужели то что убрал срач и застелил землю ковром нечто невероятное?!
Коллекция двди тоже не впечатляет. Что там за "создания человеческих рук"????? Стелажи? Пи.ц прям. Ну а держатель бумаги... Просто апофеоз тупизны. Мелькнула мысль, а что если ей понадобится вибратор, она тоже в ближайший лесок за дровами пойдёт? Ну тогда реально придётся создать руками хотя бы форму.)) вот то будет соответствовать заголовку.
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
Теоретически верно, но все ж лучше было бы не создания а изделия, произведения...
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