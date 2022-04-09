16 невероятных созданий человеческих рук

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Талантам, которые проявляют себя в литературе, кино или музыке, стать известными гораздо проще, чем тем, кто умеет гениально работать руками. И это несправедливо! Попробуем устранить эту несправедливость, полюбовавшись на невероятные творения воистину талантливых людей.
«Я закончил собирать Колизей из LEGO . Это одно из самых больших творений LEGO, которые я когда-либо делал»
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"Моя жена впервые испекла торт в 2020 году. Сегодня она приготовила этот торт на свадьбу друзей"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что, бл..ь, "невероятного создания человеческих рук" в сложении конструктора лего???? Там есть рисунок, даже схема бывает, определённое количество деталей. Нужна просто усидчивость и время. Ничего сверхнеобычного и уж тем более невероятного! А что с детской площадкой? Неужели то что убрал срач и застелил землю ковром нечто невероятное?! Коллекция двди тоже не впечатляет. Что там за "создания человеческих рук"????? Стелажи? Пи.ц прям. Ну а держатель бумаги... Просто апофеоз тупизны. Мелькнула мысль, а что если ей понадобится вибратор, она тоже в ближайший лесок за дровами пойдёт? Ну тогда реально придётся создать руками хотя бы форму.)) вот то будет соответствовать заголовку.