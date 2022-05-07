Самый коварный напиток – это "один бокал пива"

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Убойные ситуации, в которых оказывался хотя бы один взрослый человек. К сожалению, без алкоголя становится всё труднее адекватно воспринимать события, происходящие вокруг.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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