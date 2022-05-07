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Самый коварный напиток – это "один бокал пива"

Самый коварный напиток – это "один бокал пива"

Автор:
07 мая 2022 13:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алкоголизм   алкоголь   вино   выходные   пиво   подборка   прикол   
1346
17
Убойные ситуации, в которых оказывался хотя бы один взрослый человек. К сожалению, без алкоголя становится всё труднее адекватно воспринимать события, происходящие вокруг.
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Источник:

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Метки: Юмор   алкоголизм   алкоголь   вино   выходные   пиво   подборка   прикол   
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