Заметки начинающего алкоголика

Так выглядит история с налетом современности

Бросать пить в такое время подло, а начинать... глупо

Всех нас объединяет одно — это... трусы

А ведь Минздрав предупреждал: всё об алкоголизме

Один день из жизни аниматора

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