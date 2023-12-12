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Заметки начинающего алкоголика

Заметки начинающего алкоголика

Автор:
12 декабря 2023 01:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   алкоголизм   алкоголь   интересное   подборка   
1370
18
Удивительно, но каким потрясающим свойством обладает этиловый спирт: и общительнее тебя делает, и разукрашивает серое небо во все цвета радуги... Главное — не злоупотреблять.
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Помните, что алкоголизм — это очень и очень плохо. Минздрав не рекомендует!

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Метки: Прикол   Юмор   алкоголизм   алкоголь   интересное   подборка   
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4  комментария
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20k
Bill 2 часа назад
2. Однажды...
Одна бутылка водки не может раскидать троих.
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
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