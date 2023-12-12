Заметки начинающего алкоголика

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Удивительно, но каким потрясающим свойством обладает этиловый спирт: и общительнее тебя делает, и разукрашивает серое небо во все цвета радуги... Главное — не злоупотреблять.
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18. Ох уж эти детские ассоциации... Люди с опытом знают, что водку необходимо закусывать исключительно горячими закусками
Помните, что алкоголизм — это очень и очень плохо. Минздрав не рекомендует!
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