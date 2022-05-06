Пятёрка занимательных фактов обо всём на свете

Каждый, кто хоть раз видел какое-нибудь произведение современного искусства, проданное за шестизначную сумму в долларах, думал про себя: "Я тоже так могу, почему я до сих пор не современный художник?" Однажды такие возмущённые зрители решили перейти от слов к делу.

В 1959 году на выставке современного искусства в одном калифорнийском городке уборщики насмотрелись таких экспонатов, что порой непонятно было, где мусор, а где искусство. Эта выставка их даже в некотором смысле задела - то, что они отправляют в мусорный бак, художники выгодно продают. И вот группа уборщиков отыскала на свалке железный лист с дырками и, воспользовавшись служебным положением, пронесла его ночью в выставочный зал. Листу нашли солидный постамент, к которому прикрепили табличку с названием "Оцепеневший кот" и бирку с ценой в $350. Любопытно, что название было написано с ошибкой, но такому экспонату это даже пошло на пользу - дополнительная изюминка.

Железный кот никого из посетителей и организаторов не удивил, тем более, если напрячь фантазию, лист похож на кота (голова с двумя огромными глазами, тонкая шея, лапы колесом). Он успешно простоял до окончания выставки и даже получил какой-то утешительный приз. Наверное, что-то вроде "За высокохудожественное раскрытие глубокой внутренней жизни уличных котов бедных районов Лос-Анджелеса". Жаль только, что скульптуру не купили. Так как никто шутки не оценил, пришлось авторам выдать себя. На несколько дней находчивые уборщики стали местными знаменитостями.