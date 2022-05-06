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Баскетболист перехитрил игроков команды соперника

Баскетболист перехитрил игроков команды соперника

Автор:
06 мая 2022 15:19
Сообщество : Спорт
Метки: Баскетбол   Ватермарк   Спорт   баскетболист   в мире   видео   интересно   
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Во время баскетбольного матча в Китае баскетболиста попытались закрыть два игрока команды соперника. Однако это не помешало парню забросить мяч на последних секундах игры.

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Метки: Баскетбол   Ватермарк   Спорт   баскетболист   в мире   видео   интересно   
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2  комментария
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Konstantin Час назад
Не сказать что перехитрил. Просто очень повезло что попал.
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HalloFreeSpace 2 часа назад
как-то по тупому они его закрывали ...
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