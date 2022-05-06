Баскетболист перехитрил игроков команды соперника

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Во время баскетбольного матча в Китае баскетболиста попытались закрыть два игрока команды соперника. Однако это не помешало парню забросить мяч на последних секундах игры.
АНТИФИШКИ
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