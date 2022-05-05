Как снимали фильм "Маска" (фото со съёмок)

Возможно, на окончательно решение руководства повлияло то, что Джим Керри за свою работу запросил весьма скромный гонорар в 450 000 долларов.



А вот отработал он, в итоге, на целый миллион. Невероятная пластика актёра позволила сэкономить не только массу времени. Экономия была и на спецэффектах. Благодаря мимике Керри, в некоторых сценах не требовалась компьютерная обработка.