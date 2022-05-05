Как снимали фильм "Маска" (фото со съёмок)

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Этот фильм мог стать заменой "Кошмару на улице Вязов". "Маска" снята по мотивам комикса, главный герой которого, надевая маску, несёт с собой лишь разрушение и погибель. Даже по меркам комиксов, история "Маски" была чрезмерно брутальной.
Фредди Крюгер уже не качал. New Line Cinema выкупила права на экранизацию и даже предложила режиссёрское кресло одному из постановщиков "Кошмаров" - Чаку Расселу.
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Изначально, режиссёр тоже видел будущий фильм в жанре ужасов, но по мере работы над идеей, главный герой обзаводился романтичными чертами, а общая концепция начала тяготеть к комедии. В планы студии такие перемены не входили и на пару лет проект был заморожен.
Казалось бы, что хорошего могут принести такие производственные проволочки? Но будущему фильму они принесли Джима Керри.
На тот момент Джим Керри известным актёром ещё не был, но работал на телевидении в комедийном шоу. В этом шоу его и заметил Чак Рассел.
На тот момент Джим Керри известным актёром ещё не был, но работал на телевидении в комедийном шоу. В этом шоу его и заметил Чак Рассел.
Режиссёр решил, что Джим - это то, что нужно будущему фильму. А вот студию в этом убедить было сложно. Руководство хотело видеть в главной роли кого-нибудь из звёзд кино, а не какого-то там ноунейма из телевизора.
Возможно, на окончательно решение руководства повлияло то, что Джим Керри за свою работу запросил весьма скромный гонорар в 450 000 долларов.
А вот отработал он, в итоге, на целый миллион. Невероятная пластика актёра позволила сэкономить не только массу времени. Экономия была и на спецэффектах. Благодаря мимике Керри, в некоторых сценах не требовалась компьютерная обработка.
А вот отработал он, в итоге, на целый миллион. Невероятная пластика актёра позволила сэкономить не только массу времени. Экономия была и на спецэффектах. Благодаря мимике Керри, в некоторых сценах не требовалась компьютерная обработка.
"Маска" стал звёздным часом не только для Джима Керри, но и для исполнительницы главной женской роли - Кэмерон Диас.
На тот момент Кэмерон уже имела неплохую карьеру в модельном бизнесе, но случайно увидела сценарий "Маски" и загорелась идеей о карьере актёрской.
На тот момент Кэмерон уже имела неплохую карьеру в модельном бизнесе, но случайно увидела сценарий "Маски" и загорелась идеей о карьере актёрской.
Два ноунейма на главных ролях в одном фильме. Для руководства это казалось перебором. Кэмерон Диас пришлось пройти более десятка собеседований, прежде чем на роль её утвердили.
Начинающей актрисе пришлось экстренно подтягивать навыки танцев и актёрского мастерства. Но все трудозатраты, как мы знаем, окупились.
Начинающей актрисе пришлось экстренно подтягивать навыки танцев и актёрского мастерства. Но все трудозатраты, как мы знаем, окупились.
Маску для Джима Керри отлили из силикона, по форме его лица. На то, чтобы загримировать актёра, каждый съёмочный день уходило по два часа. Аналогичные маски, но попроще, были сделаны и для дублёров Керри.
Большие пластиковые зубы были сделаны лишь для пары сцен в фильме, но Джим Керри настолько хорошо научился ими владеть, что их решили оставить во многих кадрах.
Этот фильм стал прорывом не только для актёров, исполнивших главные роли. "Маска" уникален ещё и тем, что в нём совмещены компьютерная анимация с натурально отснятыми кадрами.
Фильм имел колоссальный успех. При бюджете в 23 миллиона долларов, он собрал в мировом прокате более 350 миллионов.
Разумеется, после этого были продолжения истории. Да и совмещать анимацию с кино стали многие и часто. Но вот успеха "Маски" повторить последователям уже не удавалось.
Разумеется, после этого были продолжения истории. Да и совмещать анимацию с кино стали многие и часто. Но вот успеха "Маски" повторить последователям уже не удавалось.
АНТИФИШКИ
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Метки: голливуд джим керри маска
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Потом эффект не тот!
и это даже не пародия
это УГ тужащееся изобразить пародию