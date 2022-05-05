Как снимали фильм "Маска" (фото со съёмок)

FISHKINET
Геймерские навороты для тех, кто не может играть привычным способом Геймерские навороты для тех, кто не может играть привычным способом "Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину "Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не... Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры эффективной мотивации Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры... Смех сквозь слезы, или типичные будни сотрудников СТО и шиномнтажей Смех сквозь слезы, или типичные будни сотрудников СТО и шиномнтажей Само коварство: ветеринар перехитрил пса Само коварство: ветеринар перехитрил пса "Утром - деньги, вечером - стулья!": ЦРУ попыталось завербовать россиян, но столкнулось с беспощадным троллингом "Утром - деньги, вечером - стулья!": ЦРУ попыталось завербовать... Куда же ты, девочка: в Волжском водитель избежал наезда на ребёнка Куда же ты, девочка: в Волжском водитель избежал наезда на ребёнка Фейковые слёзы и плохая игра: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд Фейковые слёзы и плохая игра: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд Винсент - гигантский мэйкун, похожий на черную пантеру Винсент - гигантский мэйкун, похожий на черную пантеру "Не отвечу Филиппу Киркорову": Маргарита Симоньян поставила точку в споре о геях с Киркоровым "Не отвечу Филиппу Киркорову": Маргарита Симоньян поставила точку... Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-65 Смешные комментарии из социальных сетей-65 "Ты - дура": Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову, "бросившую умирать подопечных фонда" "Ты - дура": Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову,... В столице Болгарии протестующие против военной помощи Киеву подрались с украинцами В столице Болгарии протестующие против военной помощи Киеву... 35 кошмарных фото, которые доказывают, что природа – страшная штука 35 кошмарных фото, которые доказывают, что природа – страшная штука 50 приступов парейдолии, настигшей людей в самых неожиданных местах 50 приступов парейдолии, настигшей людей в самых неожиданных местах 20+ людей, способных поразить одним своим почерком 20+ людей, способных поразить одним своим почерком Как делают гвозди Как делают гвозди 20+ доказательств того, что питомцы бывают разными 20+ доказательств того, что питомцы бывают разными 20 загадочных предметов из прошлого, о назначении которых вы не догадаетесь 20 загадочных предметов из прошлого, о назначении которых вы не...
Как снимали фильм "Маска" (фото со съёмок)

Как снимали фильм "Маска" (фото со съёмок)

Автор:
05 мая 2022 17:09
Метки: голливуд   джим керри   маска   
2473
11
Этот фильм мог стать заменой "Кошмару на улице Вязов". "Маска" снята по мотивам комикса, главный герой которого, надевая маску, несёт с собой лишь разрушение и погибель. Даже по меркам комиксов, история "Маски" была чрезмерно брутальной.
Фредди Крюгер уже не качал. New Line Cinema выкупила права на экранизацию и даже предложила режиссёрское кресло одному из постановщиков "Кошмаров" - Чаку Расселу.
×
×
Изначально, режиссёр тоже видел будущий фильм в жанре ужасов, но по мере работы над идеей, главный герой обзаводился романтичными чертами, а общая концепция начала тяготеть к комедии. В планы студии такие перемены не входили и на пару лет проект был заморожен.
Казалось бы, что хорошего могут принести такие производственные проволочки? Но будущему фильму они принесли Джима Керри.

На тот момент Джим Керри известным актёром ещё не был, но работал на телевидении в комедийном шоу. В этом шоу его и заметил Чак Рассел.
Режиссёр решил, что Джим - это то, что нужно будущему фильму. А вот студию в этом убедить было сложно. Руководство хотело видеть в главной роли кого-нибудь из звёзд кино, а не какого-то там ноунейма из телевизора.
Возможно, на окончательно решение руководства повлияло то, что Джим Керри за свою работу запросил весьма скромный гонорар в 450 000 долларов.

А вот отработал он, в итоге, на целый миллион. Невероятная пластика актёра позволила сэкономить не только массу времени. Экономия была и на спецэффектах. Благодаря мимике Керри, в некоторых сценах не требовалась компьютерная обработка.
"Маска" стал звёздным часом не только для Джима Керри, но и для исполнительницы главной женской роли - Кэмерон Диас.

На тот момент Кэмерон уже имела неплохую карьеру в модельном бизнесе, но случайно увидела сценарий "Маски" и загорелась идеей о карьере актёрской.
Два ноунейма на главных ролях в одном фильме. Для руководства это казалось перебором. Кэмерон Диас пришлось пройти более десятка собеседований, прежде чем на роль её утвердили.

Начинающей актрисе пришлось экстренно подтягивать навыки танцев и актёрского мастерства. Но все трудозатраты, как мы знаем, окупились.
Маску для Джима Керри отлили из силикона, по форме его лица. На то, чтобы загримировать актёра, каждый съёмочный день уходило по два часа. Аналогичные маски, но попроще, были сделаны и для дублёров Керри.
Большие пластиковые зубы были сделаны лишь для пары сцен в фильме, но Джим Керри настолько хорошо научился ими владеть, что их решили оставить во многих кадрах.
Этот фильм стал прорывом не только для актёров, исполнивших главные роли. "Маска" уникален ещё и тем, что в нём совмещены компьютерная анимация с натурально отснятыми кадрами.
Фильм имел колоссальный успех. При бюджете в 23 миллиона долларов, он собрал в мировом прокате более 350 миллионов.

Разумеется, после этого были продолжения истории. Да и совмещать анимацию с кино стали многие и часто. Но вот успеха "Маски" повторить последователям уже не удавалось.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: голливуд   джим керри   маска   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Booka1a 9 часов назад
как это он не был популярным, если уже вышел "Эйс Вентура" и "Тупой и еще тупее"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Mauritanien 4 часа назад
ГДЕ МАЙЛО???????))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
Александр Зотов 6 часов назад
Диас хороша была в фильме, ага)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GMN 6 часов назад
Мало фильмов могу пересматривать, но Маска из них)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
a_komolow 9 часов назад
Фильм прикольный, если смотреть первый раз!
Потом эффект не тот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Пётровыч 9 часов назад
Маска одна, если и было что-то ещё, то это не Маска а жалкая пародия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Roman Doberman

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7427



Другие посты автора
Популярное
Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду
Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду
15 человек, которые оставили свои вещи без присмотра, а потом обнаружили неожиданный сюрприз
15 человек, которые оставили свои вещи без присмотра, а потом обнаружили неожиданный...
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Тиктокерша заказала платье для себя, а получила «кукольное»
Тиктокерша заказала платье для себя, а получила «кукольное»
Десять непопулярных фильмов, основанных на реальных событиях
Десять непопулярных фильмов, основанных на реальных событиях
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будь как он!

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#животные#интересное#США#в мире#аварии#шоу бизнес#авто аварии#дети#наука
#Юмор#интересно#забавно#мир#кот#дтп#люди#Реакция#истории#Приколы
#фото#Ватермарк#подборка#история#картинки#кино#факты#Украина#милота#технологии
10 вещей, которые жутко бесят мужчин (11 фото) 10 вещей, которые жутко бесят мужчин (11 фото) Вся в маму: актрисы старого Голливуда и их дочери в том же возрасте Вся в маму: актрисы старого Голливуда и их дочери в том же возрасте Секретная жизнь Джима Керри Секретная жизнь Джима Керри 19 занимательных фактов о Джиме Керри 19 занимательных фактов о Джиме Керри Фильмы, которые чуть не заставили актеров бросить профессию Фильмы, которые чуть не заставили актеров бросить профессию Дети-актёры, чья жизнь сложилась удачнее, чем у Маколея Калкина Дети-актёры, чья жизнь сложилась удачнее, чем у Маколея Калкина

На что жалуетесь?

Вернуться