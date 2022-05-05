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Сообщество Жизнь в США 838 постов • 241 подписчик подписаться
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Испанский стыд: Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать, а слепых - посмотреть в камеру

Испанский стыд: Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать, а слепых - посмотреть в камеру

Автор:
05 мая 2022 09:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Спорт   байден   видео   испанский стыд   конфуз   награждение   паралимпийцы   политика   спортсмены   шутка   
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Ни дня без конфуза! Похоже, жизнь американского президента целиком и полностью проходит под этим девизом. На этот раз дедушка Байден, похоже, хотел пошутить. Но лучше бы промолчал.

На церемонии награждения спортсменов национальной олимпийской и паралимпийской сборной 4 мая Джо Байден в очередной раз оконфузился. Во время фотографирования спортсмены в инвалидных колясках выстроились для совместного фото с лидером США. Президент громко попросил их не прыгать перед камерой. Затем он дал команду слабовидящим и слепым смотреть в камеру. После этого звук микрофона у Байдена отключили - видимо, чтобы дедушка не наговорил еще чего-нибудь лишнего.



Сам глава США никак не прокомментировал этот инцидент. Возможно, даже и не понял, что сморозил что-то не то. С ним в последнее время это случается практически ежедневно - каждый раз стыдиться и извиняться, похоже, надоело. А может, счёл свою шутку остроумной? Как знать.


Источник:

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Метки: Спорт   байден   видео   испанский стыд   конфуз   награждение   паралимпийцы   политика   спортсмены   шутка   
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12  комментариев
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8k
Василенко Татьяна Час назад
Страшно то, что пребывающий в полном маразме и страдающий деменцией дед руководит огромной страной. Причем имеющей ядерное оружие. ХЗ чего ему в больную голову взбредет и что еще он может натворить. Как американцам-то за эту рухлядь, прости господи, не стыдно...
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160
Максим 21 минуту назад
Пошутил так,что аж трансляцию прервали
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43k
SinigamiRuuk Полчаса назад
По принципу "лишь бы не Трампа" за него голосовали?
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11k
harlamov Час назад
Помрет скоро дед и начнется гражданская война в США.
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964
Шурман Час назад
Чувствую не долго ему осталось , главное что бы ядерную войну не начал . Печально что вся Европа под их дудкой , умные уже разворачиваются от них . Даю гарантию после 9-10 мая доллар и евро в России будет стоит примерно 25-35 рублей :) здесь уже паника , всего то пару месяцев прошло а ресурсов 0 и на Россию напасть не могут сил нет , хрен кто воевать пойдет .
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Ему бы на покой. Цветочки нюхать, а не это вот все. Душераздирающее зрелище.
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14k
Совранский 2 часа назад
Да оставьте уже Бидона! Человек крайне пожилой, ему уже прогулы ставят! Долгих ему дней, ночей, воспоминаний!
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