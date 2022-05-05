Испанский стыд: Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать, а слепых - посмотреть в камеру

Ни дня без конфуза! Похоже, жизнь американского президента целиком и полностью проходит под этим девизом. На этот раз дедушка Байден, похоже, хотел пошутить. Но лучше бы промолчал.
На церемонии награждения спортсменов национальной олимпийской и паралимпийской сборной 4 мая Джо Байден в очередной раз оконфузился. Во время фотографирования спортсмены в инвалидных колясках выстроились для совместного фото с лидером США. Президент громко попросил их не прыгать перед камерой. Затем он дал команду слабовидящим и слепым смотреть в камеру. После этого звук микрофона у Байдена отключили - видимо, чтобы дедушка не наговорил еще чего-нибудь лишнего.
Сам глава США никак не прокомментировал этот инцидент. Возможно, даже и не понял, что сморозил что-то не то. С ним в последнее время это случается практически ежедневно - каждый раз стыдиться и извиняться, похоже, надоело. А может, счёл свою шутку остроумной? Как знать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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