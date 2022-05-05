Испанский стыд: Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать, а слепых - посмотреть в камеру

На церемонии награждения спортсменов национальной олимпийской и паралимпийской сборной 4 мая Джо Байден в очередной раз оконфузился. Во время фотографирования спортсмены в инвалидных колясках выстроились для совместного фото с лидером США. Президент громко попросил их не прыгать перед камерой. Затем он дал команду слабовидящим и слепым смотреть в камеру. После этого звук микрофона у Байдена отключили - видимо, чтобы дедушка не наговорил еще чего-нибудь лишнего.