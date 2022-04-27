Как работает клетка Фарадея

Клетка (решетка Фарадея) - это, по сути, любое ограждение, изготовленное из электропроводного материала, будь то суперсовременное углеволокно или обычная проволочная сетка. Главным её свойством является то, что она не пропускает в себя электромагнитное излучение – от радиоволн до разрядов молнии.

Это становится возможным благодаря тому, как обращаются с электричеством металлы и другие проводящие материалы. Электроны в их атомах не связаны плотно с ядрами, поэтому могут свободно перемещаться. И когда электрическое поле, генерирующееся, например, радиоволнами, взаимодействует с клеткой Фарадея, эти частицы перемещаются на одну сторону контура, в то время как на другой концентрируются их «коллеги», имеющие положительный заряд.

Возникает полярность, которая создает вокруг клетки Фарадея электрическое поле, нейтрализующее осуществляющееся извне воздействие. Подобные контуры успешно блокируют или перенаправляют электрические разряды. Именно поэтому молнии, попавшие в самолет, чаще всего не наносят никакого ущерба – корпуса этих летательных аппаратов также представляют собой ничто иное, как клетку Фарадея.