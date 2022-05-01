Джек-прыгун: Бэтмен 19 века, наводивший ужас на Англию почти 60 лет

«На нём был облегающий костюм, черный плащ и шлем, а изо рта вырывалось голубое пламя ...», так описала напавшего на нее негодяя Джейн Олсоп, давая показания лондонским судьям.
При этом, притаившийся возле ее дома подонок разорвал на девушке одежду и почти задушил Джейн, прежде чем домочадцам удалось ее отбить. Когда на крики встревоженных горожан прибежали полицейские, злодей скрылся, перемещаясь огромными прыжками.
Поначалу история Джека-прыгуна воспринимались британским обществом, как бред истеричных дамочек. И то сказать, англичане славятся своей выдержкой и спокойствием. С другой стороны, знамениты они безумцами и маньяками всех мастей. В любом случае, в январе 1838 года наличие этого загадочного существа пришлось признать, после целого ряда бесчеловечных нападений.
Правда, жертв, как таковых, не было. Скорее, испуг. Прыгающего с крыши на крышу «дьявола» видела миссис Скейлс, дочь мясника, барменша Полли Адамс, служанка Мэри Стивенс. Еще на одну женщину, чье имя не сохранилось, напали на кладбище. Мэр Лондона, сэр Джон Коуэн, получал жалобы со всех частей города.
Полиция относилась к сигналам вполне серьезно. 70-летний герцог Веллингтон даже вооружился и вышел на охоту, в надежде поймать злобного монстра. Тщетно. Неуловимый Джек продолжал пугать лондонских барышень, не попадаясь на глаза вооруженным джентльменам. Правда, радиус его шалостей расширился. В 1850 - 60-х годах его замечали уже по всей Англии. Особенно часто он появлялся в Мидленсе.
В 1870-м году Джек напугал часовых, скача по крыше их будки. Терпение британцев лопнуло. На злостного нарушителя была организована настоящая облава. На крышах домов ставились ловушки и капканы. Горожане вооружались. Жители Линкольна сообщили, что они таки обстреляли нахала, но тот только рассмеялся и убежал, перепрыгивая через заборы и небольшие здания.
В последний раз его видели в1904 г. в Ливерпуле, где некоторые горячие головы пытались загнать «акробата» в угол. Прыгая с тротуаров на крыши и обратно, тот снова сбежал, смеясь над преследователями. Так кем же мог быть Джек-прыгун?
Одно время общество грешило на молодого эксцентричного маркиза Уотерфорда, которого так и называли «безумный маркиз». Однако хоть тот и считался диким, но не до такой же степени. Да и не мог он 60 лет по крышам бегать. В общем, тайна человека «на пружинных каблуках» так и осталась тайной. А может это и к лучшему?
Источник:
АНТИФИШКИ
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