Джек-прыгун: Бэтмен 19 века, наводивший ужас на Англию почти 60 лет

При этом, притаившийся возле ее дома подонок разорвал на девушке одежду и почти задушил Джейн, прежде чем домочадцам удалось ее отбить. Когда на крики встревоженных горожан прибежали полицейские, злодей скрылся, перемещаясь огромными прыжками.

Поначалу история Джека-прыгуна воспринимались британским обществом, как бред истеричных дамочек. И то сказать, англичане славятся своей выдержкой и спокойствием. С другой стороны, знамениты они безумцами и маньяками всех мастей. В любом случае, в январе 1838 года наличие этого загадочного существа пришлось признать, после целого ряда бесчеловечных нападений.

Правда, жертв, как таковых, не было. Скорее, испуг. Прыгающего с крыши на крышу «дьявола» видела миссис Скейлс, дочь мясника, барменша Полли Адамс, служанка Мэри Стивенс. Еще на одну женщину, чье имя не сохранилось, напали на кладбище. Мэр Лондона, сэр Джон Коуэн, получал жалобы со всех частей города.