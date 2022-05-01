Немцы не смогли развить намечавшийся успех и осуществить глубокий прорыв в Сталинграде исключительно благодаря сопротивлению, оказанному дивизионами 1077-го зенитного артиллерийского полка, развернутыми в свои боевые порядки, в составе которого числились девушки-добровольцы, которые в ходе боя заменяли на боевом посту своих павших товарищей, и продолжали вести бой.



Из немецких донесений с поля боя следует, что в ходе боя были уничтожены 37 артиллерийских позиций 1077-го зенитного артиллерийского полка ПВО, в состав которого согласно боевому расписанию всего должно было входить 60 зенитных орудий. В ходе боя зенитчики вынуждены были одновременно вести огонь по наземным и воздушным целям: атакующим танкам и самолетам, и при этом вести бой в условиях непрерывного воздействия артиллерийского и минометного огня противника.



Единственное подкрепление, которое получил 1077-й зенитный полк, состояло из двух танков и трех обшитых броневыми листами тракторов, а также батальона рабочих тракторного завода, вооруженных винтовками времен Первой мировой войны. Главные силы и формирования 62-й армии в это время находились в десятках километров от города, где они вели бои на левом берегу Дона. Оперативное решение задач по проведению перегруппировки сил и средств фронта и организации нового укрепрайона на этом участке фронта казалось невозможным, так как времени для переброски туда сил и средств для построения новой линии обороны не было. В этих условиях личный состав 1077-го зенитного полка, в том числе военнослужащие девушки-добровольцы и заводские рабочие, дали свой первый и последний бой, но остановили продвижение элитных механизированных и мотопехотных частей противника, и ценой собственных жизней предоставили советскому командованию целых два дня столь драгоценного времени. В этих боях 23 и 24 августа потери 1077-го зенитного полка составили 354 человек (в том числе 46 военнослужащих девушек). Все они дрались и погибали, многие в своем первом и последнем бою в то самое время, когда Геббельс на весь мир вещал о том, что падение Волжской твердыни, названной именем советского вождя, было делом всего нескольких часов.



После такой неудачи командир 14-го танкового корпуса генерал Витерсхайм был освобожден от исполнения обязанностей командования корпусом за то, что не смог подавить небольшой узел сопротивления и за ошибки в использовании бронетанковой техники в бою. Он был освобожден от командования генералом Фридрихом фон Паулюсом, командующим 6-й немецкой армией за «за некомпетентность и пораженческие настроения» после того, как он предложил отступать обратно к реке Дон по причине слишком высоких потерь». В дальнейшем генерал Витерсхайм был уволен в отставку Гитлером (последний раз, когда бывшего генерала видели с оружием в руках, это было в апреле 1945 года: он был рядовым фольксштурма).



Что же все-таки там произошло? Если совсем коротко, то к 16.00 23 августа 1942 года 14 танковый корпус генерала фон Витерсхайма установил контроль над северной окраиной Сталинграда (районы «Латошинка» и «Рынок».



Десятки немецких танков 16-й бронетанковой дивизии под командованием генерал-лейтенанта Хубе прорвались в район Тракторного завода, в полутора километрах от производственных цехов завода. У противника возникала благоприятная возможность для дальнейшего наращивания успеха в результате прорыва в образовавшемся восьмикилометровом коридоре, опираясь на силы двух мотострелковых дивизий и нескольких пехотных дивизий.



Однако планы успешного немецкого наступления были сорваны, и продвижение противника было остановлено благодаря сопротивлению, оказанному силами 1077-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, в том числе военнослужащими девушками-добровольцами и заводскими рабочими.