Первый и последний бой

686
12
Невозможно даже себе представить дальнейшее развитие событий, если бы к концу августа 1942 года 6-я армия Фридриха фон Паулюса взяла Сталинград. Но в истории нет и быть не может сослагательного наклонения…..
Рассказ о том, как молодые воины — парни и девушки зенитно-артиллерийского полка ПВО в неравном бою ценой своей жизни сорвали наступление элитной немецкой бронетанковой дивизии, и можно предположить — они спасли Сталинград, началась великая Сталинградская битва.
×
×
Рассказывая о том, что он знал или слышал о советских женщинах, воевавших в годы Великой Отечественной войны, один немецкий ветеран Второй Мировой войны вспоминал слова знакомого ему немецкого летчика, который, в том числе, принимал участие в боях как на Восточном фронте, так и на Северо-африканском театре боевых действий, и который сказал буквально следующее: “Мне было проще и легче десять раз пролететь в небе над Тобруком, где сидели англичане, чем один раз прорываться сквозь плотный огонь, который вели расчеты русских зенитных батарей, укомплектованных женщинами-зенитчицами».
23 августа 1942 года передовые подразделения 6-й немецкой армии прорвались в городскую черту Сталинград с севера, что застало врасплох командование Сталинградского фронта: на конкретно том участке наших пехотных частей, которые могли бы противостоять силам наступавших подразделений противника не было, так как ожидалось, что наступление начнется с других направлений.
За месяц до этого Генеральный штаб Красной Армии, а именно лично Сталин, предупреждал командование Сталинградского фронта о том, что такой прорыв немецких войск потенциально возможен, поэтому район обороны должен был быть организован заблаговременно соответствующим образом. Тем не менее, за исключением Укрепрайона № 54, в этот район обороны подкрепления не было направлены.
Директор Сталинградского тракторостроительного завода Константин Задорожный первым увидел из окна своего кабинета идущие в сторону завода немецкие танки. Он сразу же связался с главой Сталинградского городского комитета обороны Алексеем Чуяновым. «Вижу невооруженным глазом немецкие танки», — доложил он. «Да ты там пьяный, что ли»? — ответил Чуянов. — «Никак нет, не пьян». — «Где ты танки видишь»? — «Да вот они, стоят». — «А танкисты, что делают»? — «Купаться пошли…». Этот ответ, данный директором тракторостроительного завода, теперь стал частью истории Сталинградской битвы: «Купаться пошли…
Директор Сталинградского тракторостроительного завода Константин Задорожный первым увидел из окна своего кабинета идущие в сторону завода немецкие танки. Он сразу же связался с главой Сталинградского городского комитета обороны Алексеем Чуяновым. «Вижу невооруженным глазом немецкие танки», — доложил он. «Да ты там пьяный, что ли»? — ответил Чуянов. — «Никак нет, не пьян». — «Где ты танки видишь»? — «Да вот они, стоят». — «А танкисты, что делают»? — «Купаться пошли…». Этот ответ, данный директором тракторостроительного завода, теперь стал частью истории Сталинградской битвы: «Купаться пошли…
1077-й зенитно-артиллерийский полк оказался единственной воинской частью на этом участке, в состав которого входили девушки-солдаты, все добровольцы, прослужившие всего несколько месяцев в армии, и не имевшие вообще опыта участия в боевых действиях. Эти девушки-солдаты также не проходили подготовку по ведению боевых действий против наступающей бронетанковой техники, и до того самого рокового дня они даже никогда не видели, что это такое и как все это происходит в действительности. Организационно, в состав полка входило 5 дивизионов, каждый из которых состоял из трех батарей по 4 зенитных орудия. Первоначально, задача полка 1077-го зенитного полка года состояла в том, чтобы обеспечивать противовоздушную оборону и прикрытие производственно-промышленной зоны Сталинграда. На вооружении полка стояли 37-мм автоматические зенитные пушки (61-К) и 85-мм зенитные пушки (52-К). Поэтому все что оставалось делать в этой обстановке расчетам зенитных орудий 1077-го полка, это поставить свои зенитные орудия на прямую наводку и открыть огонь в упор по наступающим немецким бронетанковым подразделениям.
В марте 1942 года в полк были зачислены 75 девушек-добровольцев, которых распределили среди дивизионов, и в составе которых многие из них приняли свой первый и последний бой. Согласно боевым донесениям с места боев, в течение двух суток полк сдерживал атакующие немецкие войска до тех пор, пока все 37 огневых позиции на этом участке не были уничтожены огнем противника:1077-й зенитный полк понес большие потери. Командиром 1077-го ЗЕНАП был подполковник В.Е. Герман.
Немецкие солдаты были в шоке, когда увидели, что все это время им противостояли также и девушки, вчерашние выпускницы средней школы, и это они поняли только после того, как смогли захватить с боем уничтоженные огневые позиции 1077-го зенитно-артиллерийского полка. Так от них, скорее всего, родилась и немецкая легенда «О Сталинградских зенитчицах-амазонках», которую, в последствии, будут пересказывать на свой лад даже и сегодня многие журналисты и корреспонденты как на русском, так и на английском языках, в том числе в своих статьях, описывающих события, которые произошли 23 и 24 августа на этом участке фронта в самом начале Сталинградского сражения.
Немецкие солдаты были в шоке, когда увидели, что все это время им противостояли также и девушки, вчерашние выпускницы средней школы, и это они поняли только после того, как смогли захватить с боем уничтоженные огневые позиции 1077-го зенитно-артиллерийского полка. Так от них, скорее всего, родилась и немецкая легенда «О Сталинградских зенитчицах-амазонках», которую, в последствии, будут пересказывать на свой лад даже и сегодня многие журналисты и корреспонденты как на русском, так и на английском языках, в том числе в своих статьях, описывающих события, которые произошли 23 и 24 августа на этом участке фронта в самом начале Сталинградского сражения.
Битва за Сталинград началась 2 августа 1942 года на дальних подступах, когда 6-я армия под командованием генерала Паулюса переправилась через реку Дон, и на восточном берегу реки, в районе Песковатовки, образовался плацдарм шириной до 45 км на восточном берегу, где немцы сосредоточили силы до шести дивизий для проведения крупной наступательной операции. 23 августа 14-й танковый корпус прорвался к Волге к северу от Сталинграда и, таким образом, 62-я армия была отрезана от основных сил Сталинградского фронта. В результате с переходом в наступление 6-й армии Вермахта и нанесением главного удара в сторону Сталинграда 23 августа 1942 года началась известная сегодня всему миру Сталинградская битва. 23 августа 1942 года германские ВВС выполнили свыше 2000 самолетовылетов, в результате массированной бомбардировки большая часть города превратилась в огненный котел, в котором погибли 40 тысяч мирных жителей в течение одного дня. Ударная оперативная бронетанковая группа 16-ой танковой дивизии в состав которой вошли 127 танков и 5 САУ успешно продвигалась вперед, пока не дошла до района аэродрома Гумрак, в 15 км к северо-западу от города, где эти танки попали под огонь прямой наводкой зенитных орудий. В журнале боевых действий 16-ой танковой дивизии записано буквально следующее: «До полудня мы вынуждены были драться, чтобы подавить 37 огневых позиций зенитных пушек, расчеты которых были укомплектованных упорными женщинами-военнослужащими, которые на каждый наш выстрел отвечали нам своим выстрелом. Бой продолжался до тех пока, пока все их позиции не были уничтожены».
«23 августа на северной окраине города первыми в бой с танками вступили зенитчики. Наступления противника с этой стороны не ожидалось, и поэтому там не были развернуты стрелковые части, которые могли бы оказать поддержку дивизионам 1077-го зенитно-артиллерийского полка во время боя против превосходящих сил немецкой бронетанковой техники и мотопехоты. Полк под командованием полковника В. Е. Германа в течение двух дней оборонялся в одиночку, отбивая атаки немецких мотострелков. В ходе боя полком было уничтожено или выведено из строя порядка 83 танков и 15 других бронемашин с пехотой, были уничтожены или рассеяны до тех трех батальонов наступающей пехоты, было сбито от 14 до 20 самолетов», говорится в советском донесении об этом бое.
«23 августа на северной окраине города первыми в бой с танками вступили зенитчики. Наступления противника с этой стороны не ожидалось, и поэтому там не были развернуты стрелковые части, которые могли бы оказать поддержку дивизионам 1077-го зенитно-артиллерийского полка во время боя против превосходящих сил немецкой бронетанковой техники и мотопехоты. Полк под командованием полковника В. Е. Германа в течение двух дней оборонялся в одиночку, отбивая атаки немецких мотострелков. В ходе боя полком было уничтожено или выведено из строя порядка 83 танков и 15 других бронемашин с пехотой, были уничтожены или рассеяны до тех трех батальонов наступающей пехоты, было сбито от 14 до 20 самолетов», говорится в советском донесении об этом бое.
Немцы не смогли развить намечавшийся успех и осуществить глубокий прорыв в Сталинграде исключительно благодаря сопротивлению, оказанному дивизионами 1077-го зенитного артиллерийского полка, развернутыми в свои боевые порядки, в составе которого числились девушки-добровольцы, которые в ходе боя заменяли на боевом посту своих павших товарищей, и продолжали вести бой.
Из немецких донесений с поля боя следует, что в ходе боя были уничтожены 37 артиллерийских позиций 1077-го зенитного артиллерийского полка ПВО, в состав которого согласно боевому расписанию всего должно было входить 60 зенитных орудий. В ходе боя зенитчики вынуждены были одновременно вести огонь по наземным и воздушным целям: атакующим танкам и самолетам, и при этом вести бой в условиях непрерывного воздействия артиллерийского и минометного огня противника.
Единственное подкрепление, которое получил 1077-й зенитный полк, состояло из двух танков и трех обшитых броневыми листами тракторов, а также батальона рабочих тракторного завода, вооруженных винтовками времен Первой мировой войны. Главные силы и формирования 62-й армии в это время находились в десятках километров от города, где они вели бои на левом берегу Дона. Оперативное решение задач по проведению перегруппировки сил и средств фронта и организации нового укрепрайона на этом участке фронта казалось невозможным, так как времени для переброски туда сил и средств для построения новой линии обороны не было. В этих условиях личный состав 1077-го зенитного полка, в том числе военнослужащие девушки-добровольцы и заводские рабочие, дали свой первый и последний бой, но остановили продвижение элитных механизированных и мотопехотных частей противника, и ценой собственных жизней предоставили советскому командованию целых два дня столь драгоценного времени. В этих боях 23 и 24 августа потери 1077-го зенитного полка составили 354 человек (в том числе 46 военнослужащих девушек). Все они дрались и погибали, многие в своем первом и последнем бою в то самое время, когда Геббельс на весь мир вещал о том, что падение Волжской твердыни, названной именем советского вождя, было делом всего нескольких часов.
После такой неудачи командир 14-го танкового корпуса генерал Витерсхайм был освобожден от исполнения обязанностей командования корпусом за то, что не смог подавить небольшой узел сопротивления и за ошибки в использовании бронетанковой техники в бою. Он был освобожден от командования генералом Фридрихом фон Паулюсом, командующим 6-й немецкой армией за «за некомпетентность и пораженческие настроения» после того, как он предложил отступать обратно к реке Дон по причине слишком высоких потерь». В дальнейшем генерал Витерсхайм был уволен в отставку Гитлером (последний раз, когда бывшего генерала видели с оружием в руках, это было в апреле 1945 года: он был рядовым фольксштурма).
Что же все-таки там произошло? Если совсем коротко, то к 16.00 23 августа 1942 года 14 танковый корпус генерала фон Витерсхайма установил контроль над северной окраиной Сталинграда (районы «Латошинка» и «Рынок».
Десятки немецких танков 16-й бронетанковой дивизии под командованием генерал-лейтенанта Хубе прорвались в район Тракторного завода, в полутора километрах от производственных цехов завода. У противника возникала благоприятная возможность для дальнейшего наращивания успеха в результате прорыва в образовавшемся восьмикилометровом коридоре, опираясь на силы двух мотострелковых дивизий и нескольких пехотных дивизий.
Однако планы успешного немецкого наступления были сорваны, и продвижение противника было остановлено благодаря сопротивлению, оказанному силами 1077-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, в том числе военнослужащими девушками-добровольцами и заводскими рабочими.
Из немецких донесений с поля боя следует, что в ходе боя были уничтожены 37 артиллерийских позиций 1077-го зенитного артиллерийского полка ПВО, в состав которого согласно боевому расписанию всего должно было входить 60 зенитных орудий. В ходе боя зенитчики вынуждены были одновременно вести огонь по наземным и воздушным целям: атакующим танкам и самолетам, и при этом вести бой в условиях непрерывного воздействия артиллерийского и минометного огня противника.
Единственное подкрепление, которое получил 1077-й зенитный полк, состояло из двух танков и трех обшитых броневыми листами тракторов, а также батальона рабочих тракторного завода, вооруженных винтовками времен Первой мировой войны. Главные силы и формирования 62-й армии в это время находились в десятках километров от города, где они вели бои на левом берегу Дона. Оперативное решение задач по проведению перегруппировки сил и средств фронта и организации нового укрепрайона на этом участке фронта казалось невозможным, так как времени для переброски туда сил и средств для построения новой линии обороны не было. В этих условиях личный состав 1077-го зенитного полка, в том числе военнослужащие девушки-добровольцы и заводские рабочие, дали свой первый и последний бой, но остановили продвижение элитных механизированных и мотопехотных частей противника, и ценой собственных жизней предоставили советскому командованию целых два дня столь драгоценного времени. В этих боях 23 и 24 августа потери 1077-го зенитного полка составили 354 человек (в том числе 46 военнослужащих девушек). Все они дрались и погибали, многие в своем первом и последнем бою в то самое время, когда Геббельс на весь мир вещал о том, что падение Волжской твердыни, названной именем советского вождя, было делом всего нескольких часов.
После такой неудачи командир 14-го танкового корпуса генерал Витерсхайм был освобожден от исполнения обязанностей командования корпусом за то, что не смог подавить небольшой узел сопротивления и за ошибки в использовании бронетанковой техники в бою. Он был освобожден от командования генералом Фридрихом фон Паулюсом, командующим 6-й немецкой армией за «за некомпетентность и пораженческие настроения» после того, как он предложил отступать обратно к реке Дон по причине слишком высоких потерь». В дальнейшем генерал Витерсхайм был уволен в отставку Гитлером (последний раз, когда бывшего генерала видели с оружием в руках, это было в апреле 1945 года: он был рядовым фольксштурма).
Что же все-таки там произошло? Если совсем коротко, то к 16.00 23 августа 1942 года 14 танковый корпус генерала фон Витерсхайма установил контроль над северной окраиной Сталинграда (районы «Латошинка» и «Рынок».
Десятки немецких танков 16-й бронетанковой дивизии под командованием генерал-лейтенанта Хубе прорвались в район Тракторного завода, в полутора километрах от производственных цехов завода. У противника возникала благоприятная возможность для дальнейшего наращивания успеха в результате прорыва в образовавшемся восьмикилометровом коридоре, опираясь на силы двух мотострелковых дивизий и нескольких пехотных дивизий.
Однако планы успешного немецкого наступления были сорваны, и продвижение противника было остановлено благодаря сопротивлению, оказанному силами 1077-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, в том числе военнослужащими девушками-добровольцами и заводскими рабочими.
«Выполняем приказ №227: «Стоять насмерть, ни шагу назад!». Смерть каждому смотрела в лицо. Не хотелось думать об этом. Готовы были идти на танки с бутылками с горючей смесью. Ждали только команды. Позже мы узнали, что наша 4-я батарея в этот день (23 августа 1942 года) уничтожила 3 самолета, 18 вражеских танков и около двух батальонов мотопехоты. Таким был для нас первый день наступления фашистов на Сталинград. Это был день нашего боевого крещения. Наш 1077-й зенитно-артиллерийский полк принял на себя первые мощные удары фашистской авиации, танков, минометов, артиллерии.
Наступившая темнота помогла нам отступить».
Оборона полка была построена таким образом, чтобы каждая орудийная позиция представляла собой отдельный очаг сопротивления. После каждой отбитой атаки немецких танков и бронемашин, немцы вызывали бомбардировочную и истребительную авиацию, и пикирующие бомбардировщики Ю-87 и истребители Ме-109 обрабатывали наши позиции. Таким образом сражение продолжалось в течение двух дней до тех пор, пока все орудийные позиции не были разбиты или взяты противником. Командующий Юго-восточным фронтом генерал-полковник Еременко использовал эти два дня для создания оперативной группы в составе 35-й, 27-й гвардейских и 298-й пехотных дивизий, 28-го танкового корпуса и 169-й танковой бригады под командованием генерал-майора Коваленко с целью координации их контрнаступления совместно с войсками 62-й армии, которым было поручено разгромить прорвавшиеся на окраину Сталинграда части 14 танкового корпуса..
В результате контрнаступления, прорвавшиеся к Волге немецкие войска были отрезаны от основных сил 6-й армии, вынуждены окопаться и перейти к круговой обороне. В течение многих дней эти силы не могли быть использованы для обеспечения наступательных операций Шестой армии.
В двух словах, то можно сказать, что 1077-й зенитно-артиллерийский полк ПВО, в состав которого входили военнослужащие девушки-добровольцы в возрасте от 18 до 20 лет, обеспечил для генерала Еременко то самое драгоценное время, чтобы он смог выполнить свою задачу по организации обороны города в ходе интенсивных оборонительных боев: в результате немцы так и не смогли взять город Сталинград.
Наступившая темнота помогла нам отступить».
Оборона полка была построена таким образом, чтобы каждая орудийная позиция представляла собой отдельный очаг сопротивления. После каждой отбитой атаки немецких танков и бронемашин, немцы вызывали бомбардировочную и истребительную авиацию, и пикирующие бомбардировщики Ю-87 и истребители Ме-109 обрабатывали наши позиции. Таким образом сражение продолжалось в течение двух дней до тех пор, пока все орудийные позиции не были разбиты или взяты противником. Командующий Юго-восточным фронтом генерал-полковник Еременко использовал эти два дня для создания оперативной группы в составе 35-й, 27-й гвардейских и 298-й пехотных дивизий, 28-го танкового корпуса и 169-й танковой бригады под командованием генерал-майора Коваленко с целью координации их контрнаступления совместно с войсками 62-й армии, которым было поручено разгромить прорвавшиеся на окраину Сталинграда части 14 танкового корпуса..
В результате контрнаступления, прорвавшиеся к Волге немецкие войска были отрезаны от основных сил 6-й армии, вынуждены окопаться и перейти к круговой обороне. В течение многих дней эти силы не могли быть использованы для обеспечения наступательных операций Шестой армии.
В двух словах, то можно сказать, что 1077-й зенитно-артиллерийский полк ПВО, в состав которого входили военнослужащие девушки-добровольцы в возрасте от 18 до 20 лет, обеспечил для генерала Еременко то самое драгоценное время, чтобы он смог выполнить свою задачу по организации обороны города в ходе интенсивных оборонительных боев: в результате немцы так и не смогли взять город Сталинград.
Известен рассказ одного советского военного корреспондента о том, как 31 января 1943 года, уже после капитуляции Шестой армии под Сталинградом, он стал свидетелем следующего эпизода: полковник Советской Армии попросил конвой остановить колонну немецких военнопленных. Этот офицер показал рукой на развалины города и сказал на хорошем немецком языке, обращаясь к немецким военнопленным: «Вот как будет выглядеть ваш Берлин».
Они были молоды и храбро сражались против врага, защищая свою Родину. Вечная память всем нашим героям и героиням Сталинграда.
Григорьева Валентина Павловна
НЕПОЛНЫЙ СПИСОК ЗЕНИТЧИЦ 1077 ЗЕНАП, ОСТАВШИХСЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
АГЛЕТДИНОВА РАЙСА ГИМАЛЕТДИНОВНА (Башкирия, село Дуван )1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА .- ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
АЕВА МАРШИДА МИННИБАЕВНА (Башкирия, г. Белебей ) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БЕЛЕНЬКАЯ БЭЛЛА ГРИГОРЬЕВНА (Сталинградская обл., село Ольховка) 1922г.р. НОМЕР ПУАЗО — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БЕЛОСЛУДЦЕВА ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА ( Башкирия. Дуванский район, с.Синнас)1922г.р. ОРУДНОМЕР. ПОГИБЛА В БОЮ
БЕНУС (БИНУС) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА (г. Сталинград) 1922г.р. НОМЕР ПУАЗО — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БЕСКАРАВАЙНАЯ (БЕЗКОРОВНАЯ?) АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА (Сумская обл. г. Леберин) 1923г.р. ПРИБОРИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БИКБАЕВА ШАМАЙЛУР (ШАМСИНУР?) ФОЗАМ…(ОТЧЕСТВО НЕ ПОЛНОСТЬЮ) (Башкирия, село Толмазы) 1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БОНДАРЕНКО ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА (Сталинградская обл., Николаевка) 1920г.р. РАЗВЕДЧИК — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ЖИВА)
ВЕЛИЧКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА (Сталинградская обл., Николаевский район) 1923г.р. НОМЕР ПУАЗО — ПОГИБЛА ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА
ВОРОБЬЕВА АГРИПИНА ГРИГОРЬЕВНА (Башкирия, село Куганак) 1919г.р. ОРУДНОМЕР — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ПОПАЛА В ПЛЕН, ОСВОБОЖДЕНА)
ГОРБАТОВА МАРИЯ ЕФИМОВНА (Сталинградская обл., Камышинский район) 1922г.р. РАЗВЕДЧИК — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ЖИВА)
ГОРБУНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА (Сталинградская обл, Николаевский район) 1923 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ЖИВА)
ГУРЕНКО МАРИЯ СУВОРОВНА (г. Сталинград. Ул. Вятская) 1921г.р. ПОВАР. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ЕЛЕНА ИЛЬИНИШНА (Сталинградская обл ., Камышинский район) 1920г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ПОПАЛА В ПЛЕН, ОСВОБОЖДЕНА)
ЗАСТЕЖКО ЛИДИЯ СИДОРОВНА ( Кабардино- Балкария, г. Нальчик ) 1918 г.р. ОРУДНОМЕР — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ИВАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ( Новосибирская обл., г. Сталинск) 1923 г.р. САНИНСТРУКТОР убита 23.08.42г. Труп остался на поле боя на тер. , занят. пр-ком , сев.зап СТЗ 3 км Сталинград.
КРЮКОВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА (г.Уфа . ул. Параходная) 1917 г.р. ОРУДНОМЕР. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
КУЗНЕЦОВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА (Сталинградская обл., село Ольховка) 1922 г.р. НОМЕР ПУАЗО ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (Жива?)
МАХАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (г. Астрахань. Ул. Тургенева) 1919 г.р. СТ.ДАЛЬНОМЕРЩИК — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
МЕЛЬНИКОВА ТАИСИЯ (ТАИСА) ИВАНОВНА (Сталинградская обл., Хоперский район) 1921 г.р. РАДИСТ ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ЖИВА)
НАРЕЖНАЯ РАИСА ЕРМОЛАЕВНА ( Краснодарский край, Иженчерский район) 1922 г.р. ФЕЛЬДШЕР — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( Раиса Нарежная по воспоминаниям жителей поселка Винновка оказала сопротивление фашистам, была схвачена и после издевательств убита )
НОВИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (Сталинградская обл. Молотовский район. с.Бурлек) 1923 г.р. САНИНСТРУКТОР ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
НОВОШИЛОВА (НОВОЖИЛОВА) МАРИЯ ИВАНОВНА (Сталинградская обл., Николаевский район) 1921 г.р. НОМЕР ПУАЗО. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (Попала в плен, освобождена)
ОСИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (Сталинградская обл., г. Камышин)1922 г.р. ДАЛЬНОМЕРЩИК ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ОСИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА (Сталинградская обл., Вязовский район) 1912 г.р. ПОВАР г.р. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ПАВЛОВА РАИСА ИВАНОВНА (Башкирия, дер.Кульгум) 1923 г.р. МЕТЕОНАБЛЮДАТЕЛЬ — УМЕРЛА ОТ РАН 24.09.42
ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (Сталинградская обл., Нехаевский район) 1923 г.р. ДАЛЬНОМЕРЩИК. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
РЕЗНИКОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА (Сталинградская обл., Ольховский район)1920г.р. РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
РЕЗНИКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА (Сталинградская обл. Ольховский район) 1921 г.р. НОМЕР ПУАЗО. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
САДОХИНА (САДИХИНА?) АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВНА (Сталинградская обл., Хоперский район) 1921г.р. НОМЕР ПУАЗО. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
САМОЙЛОВА АННА ФИЛЛИПОВНА (Сталинградская обл. Подтелковский район ) 1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
СЕМАКИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА (Сталинградская обл., г. Камышин) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
СИЛЛО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА (г.Одесса, ул. Красной Армии) 1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
СОРОКИНА АННА ФЕДОРОВНА (Сталинградская обл. Ольховский район) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ТКАЧЕНКО ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА (Сталинградская обл. Николаевский район) 1921 г.р. РАЗВЕДЧИК. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (ЖИВА)
УСКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА (г.Нальчик. ул. Степная ) 1922 г.р. РАЗВЕДЧИК. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
УШЕРОВА ЭФИРА ГРИГОРЬЕВНА (Сталинградская обл. г. Камышин) 1923 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — УБИТА 23.08.42 г. Труп остался на поле боя на тер. зан. пр-ком. 4 км.сев.зап. Сталинграда (По воспоминаниям однополчан погибшую Ушерову вынесли из окружения и похоронили возле Тракторного завода)
ФЕРДМАН СОФЬЯ АБРАМОВНА (г. Житомир) 1922 г.р. ФЕЛЬДШЕР. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (Жива, на сайте «Подвиг Народа» есть наградной лист за 1944, воевала в составе 5ТА)
ФОМЕНКО ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА (Кабардино — Балкария, г. Нальчик. ул. Пролетарская) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ.
ХАЛИЗОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (г. Сталинград. Деревенский пер.) 1921 г.р. НОМЕР ПУАЗО. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ХИТУЩЕНКО НАДЕЖДА НИКИФОРОВНА (Кабардино- Балкария.Урванский район. Докшунский АБ)1924 г.р. ОРУДНОМЕР. ПОГИБЛА В БОЮ.
ХОВАЛКИНА ВАРВАРА ФЕДОРОВНА (Чкаловская обл., Бузулукский район) 1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (Попала в плен, бежала, вернулась в строй. Воевала до Победы. Проживала в г. Бузулук)
ШАФИР ФРИДА ЛЬВОВНА (г. Житомир) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (В ОБД есть еще одна запись — погибла в 1944г)
ШИПАНОВА ТАТЬЯНА МИТРОФАНОВНА (г. Уфа. Ул. Ленина) 1918г.р. НОМЕР ОРУДИЯ — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ЯКОВЛЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА (Сталинградская обл., село В. Дубровка) 1923 г.р. ДАЛЬНОМЕРЩИК. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
АГЛЕТДИНОВА РАЙСА ГИМАЛЕТДИНОВНА (Башкирия, село Дуван )1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА .- ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
АЕВА МАРШИДА МИННИБАЕВНА (Башкирия, г. Белебей ) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БЕЛЕНЬКАЯ БЭЛЛА ГРИГОРЬЕВНА (Сталинградская обл., село Ольховка) 1922г.р. НОМЕР ПУАЗО — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БЕЛОСЛУДЦЕВА ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА ( Башкирия. Дуванский район, с.Синнас)1922г.р. ОРУДНОМЕР. ПОГИБЛА В БОЮ
БЕНУС (БИНУС) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА (г. Сталинград) 1922г.р. НОМЕР ПУАЗО — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БЕСКАРАВАЙНАЯ (БЕЗКОРОВНАЯ?) АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА (Сумская обл. г. Леберин) 1923г.р. ПРИБОРИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БИКБАЕВА ШАМАЙЛУР (ШАМСИНУР?) ФОЗАМ…(ОТЧЕСТВО НЕ ПОЛНОСТЬЮ) (Башкирия, село Толмазы) 1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
БОНДАРЕНКО ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА (Сталинградская обл., Николаевка) 1920г.р. РАЗВЕДЧИК — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ЖИВА)
ВЕЛИЧКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА (Сталинградская обл., Николаевский район) 1923г.р. НОМЕР ПУАЗО — ПОГИБЛА ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА
ВОРОБЬЕВА АГРИПИНА ГРИГОРЬЕВНА (Башкирия, село Куганак) 1919г.р. ОРУДНОМЕР — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ПОПАЛА В ПЛЕН, ОСВОБОЖДЕНА)
ГОРБАТОВА МАРИЯ ЕФИМОВНА (Сталинградская обл., Камышинский район) 1922г.р. РАЗВЕДЧИК — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ЖИВА)
ГОРБУНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА (Сталинградская обл, Николаевский район) 1923 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ЖИВА)
ГУРЕНКО МАРИЯ СУВОРОВНА (г. Сталинград. Ул. Вятская) 1921г.р. ПОВАР. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ЕЛЕНА ИЛЬИНИШНА (Сталинградская обл ., Камышинский район) 1920г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ПОПАЛА В ПЛЕН, ОСВОБОЖДЕНА)
ЗАСТЕЖКО ЛИДИЯ СИДОРОВНА ( Кабардино- Балкария, г. Нальчик ) 1918 г.р. ОРУДНОМЕР — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ИВАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ( Новосибирская обл., г. Сталинск) 1923 г.р. САНИНСТРУКТОР убита 23.08.42г. Труп остался на поле боя на тер. , занят. пр-ком , сев.зап СТЗ 3 км Сталинград.
КРЮКОВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА (г.Уфа . ул. Параходная) 1917 г.р. ОРУДНОМЕР. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
КУЗНЕЦОВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА (Сталинградская обл., село Ольховка) 1922 г.р. НОМЕР ПУАЗО ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (Жива?)
МАХАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (г. Астрахань. Ул. Тургенева) 1919 г.р. СТ.ДАЛЬНОМЕРЩИК — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
МЕЛЬНИКОВА ТАИСИЯ (ТАИСА) ИВАНОВНА (Сталинградская обл., Хоперский район) 1921 г.р. РАДИСТ ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( ЖИВА)
НАРЕЖНАЯ РАИСА ЕРМОЛАЕВНА ( Краснодарский край, Иженчерский район) 1922 г.р. ФЕЛЬДШЕР — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ ( Раиса Нарежная по воспоминаниям жителей поселка Винновка оказала сопротивление фашистам, была схвачена и после издевательств убита )
НОВИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (Сталинградская обл. Молотовский район. с.Бурлек) 1923 г.р. САНИНСТРУКТОР ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
НОВОШИЛОВА (НОВОЖИЛОВА) МАРИЯ ИВАНОВНА (Сталинградская обл., Николаевский район) 1921 г.р. НОМЕР ПУАЗО. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (Попала в плен, освобождена)
ОСИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (Сталинградская обл., г. Камышин)1922 г.р. ДАЛЬНОМЕРЩИК ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ОСИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА (Сталинградская обл., Вязовский район) 1912 г.р. ПОВАР г.р. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ПАВЛОВА РАИСА ИВАНОВНА (Башкирия, дер.Кульгум) 1923 г.р. МЕТЕОНАБЛЮДАТЕЛЬ — УМЕРЛА ОТ РАН 24.09.42
ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (Сталинградская обл., Нехаевский район) 1923 г.р. ДАЛЬНОМЕРЩИК. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
РЕЗНИКОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА (Сталинградская обл., Ольховский район)1920г.р. РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
РЕЗНИКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА (Сталинградская обл. Ольховский район) 1921 г.р. НОМЕР ПУАЗО. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
САДОХИНА (САДИХИНА?) АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВНА (Сталинградская обл., Хоперский район) 1921г.р. НОМЕР ПУАЗО. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
САМОЙЛОВА АННА ФИЛЛИПОВНА (Сталинградская обл. Подтелковский район ) 1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
СЕМАКИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА (Сталинградская обл., г. Камышин) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
СИЛЛО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА (г.Одесса, ул. Красной Армии) 1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
СОРОКИНА АННА ФЕДОРОВНА (Сталинградская обл. Ольховский район) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ТКАЧЕНКО ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА (Сталинградская обл. Николаевский район) 1921 г.р. РАЗВЕДЧИК. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (ЖИВА)
УСКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА (г.Нальчик. ул. Степная ) 1922 г.р. РАЗВЕДЧИК. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
УШЕРОВА ЭФИРА ГРИГОРЬЕВНА (Сталинградская обл. г. Камышин) 1923 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА — УБИТА 23.08.42 г. Труп остался на поле боя на тер. зан. пр-ком. 4 км.сев.зап. Сталинграда (По воспоминаниям однополчан погибшую Ушерову вынесли из окружения и похоронили возле Тракторного завода)
ФЕРДМАН СОФЬЯ АБРАМОВНА (г. Житомир) 1922 г.р. ФЕЛЬДШЕР. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (Жива, на сайте «Подвиг Народа» есть наградной лист за 1944, воевала в составе 5ТА)
ФОМЕНКО ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА (Кабардино — Балкария, г. Нальчик. ул. Пролетарская) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ.
ХАЛИЗОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (г. Сталинград. Деревенский пер.) 1921 г.р. НОМЕР ПУАЗО. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ХИТУЩЕНКО НАДЕЖДА НИКИФОРОВНА (Кабардино- Балкария.Урванский район. Докшунский АБ)1924 г.р. ОРУДНОМЕР. ПОГИБЛА В БОЮ.
ХОВАЛКИНА ВАРВАРА ФЕДОРОВНА (Чкаловская обл., Бузулукский район) 1920 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (Попала в плен, бежала, вернулась в строй. Воевала до Победы. Проживала в г. Бузулук)
ШАФИР ФРИДА ЛЬВОВНА (г. Житомир) 1922 г.р. ТЕЛЕФОНИСТКА. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ (В ОБД есть еще одна запись — погибла в 1944г)
ШИПАНОВА ТАТЬЯНА МИТРОФАНОВНА (г. Уфа. Ул. Ленина) 1918г.р. НОМЕР ОРУДИЯ — ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ЯКОВЛЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА (Сталинградская обл., село В. Дубровка) 1923 г.р. ДАЛЬНОМЕРЩИК. ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Трагическая история жизни сиамских близнецов Хилтон
- 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины
Новости партнёров