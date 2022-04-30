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Если вам кажется, что в вашей жизни чего-то не хватает для обретения полного счастья, то проверьте, есть ли у вас дома кот.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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