Интересные детали любимого фильма «Бриллиантовая рука»

Тоже самое можно сказать про Лёлика, но тут уже речь не о подколках, а о прямом заимствовании: по сути, его образ - это тот же самый герой, что и в фильме Рязанова «Берегись автомобиля». Гайдаю так понравился тесть Димы Семицветова в исполнении Папанова, что в своём кино он вывел того же героя.