Интересные детали любимого фильма «Бриллиантовая рука»

Это образец комедии - лишних эпизодов в ней просто нет. Зато есть много деталей, о которых не все знают.
Леонид Гайдай снимал этот чуть ли не с секундомером в руках, всё было построено так, чтобы фильм смотрелся на одном дыхании. Потом вдумчиво монтировал, в итоге мы получили нестареющую классику которую можно пересматривать бесконечно. И каждый раз находить в ней что-то новое.
«Стамбульские» эпизоды фильма снимали в Баку, в квартале Ичери-Шехер.
Вывески на иностранных языках тоже повесили. Почему-то выбрали итальянский и арабский языки: «Авиакомпания Индии», «Продовольственный магазин», «Аптека», «Табак», «Кафе Отдел безопасности», «Радиостанция».
Также на одном из зданий была надпись «Philips», но при монтаже этот кадр вырезали.
Изначально корабль называется «Victory», позже название поменяли и судно стало называться «Победа».
В фильме полно «водочных» приколов. Например, когда Жорж Милославский звонит дантисту Шпаку, то он называет добавочный 3-62 - это стоимость бутылки в те времена.
На лацкане пиджака у Лёлика красуется значок парашютиста. В СССР это мог сделать любой желающий, начиная с 16 лет и после прохождения обучения в ДОСААФ.
Среди прочих, есть позиция «Огонь». Зачем она на гражданском судне - не ясно.
Дама лёгкого поведения в Стамбуле несёт какую-то околесицу. Позже Гайдай говорил, что они просто придумали набор слов, якобы на местном наречии. Кстати, это не профессиональная актриса, а диспетчер автобазы Виктория Островская. Её случайно встретили на улице и пригласили сняться в эпизоде.
Мошенники из аптеки почему-то имитируют не турецкую, а итальянскую речь. Мимика и жестикуляция такая же.
«Пасхалочка» - плакат «Зигзага удачи» Эльдара Рязанова. Дело в том, что режиссёры друг друга недолюбливали, и вот так Гайдай тонко сравнил нудное кино Рязанова и свой динамичный и искромётный фильм.
Тоже самое можно сказать про Лёлика, но тут уже речь не о подколках, а о прямом заимствовании: по сути, его образ - это тот же самый герой, что и в фильме Рязанова «Берегись автомобиля». Гайдаю так понравился тесть Димы Семицветова в исполнении Папанова, что в своём кино он вывел того же героя.
Во время съёмок эпизода с аквалангом, оператор всё никак не мог поймать нужный ракурс и Папанов раз за разом нырял в ледяную воду. Когда ему пришлось делать это в десятый раз он не выдержал и в сердцах крикнул: «Идиот!» Это так понравилось Гайдаю, что он оставил её при финальном монтаже.
Мальчик, который идет с ведром и удочкой - десятилетний сын Никулина. Он нервничал и начинал падать в воду ещё до того, как его успевал «пнуть» Миронов. Тогда Гайдай схитрил - отвлек жестом мальчика, незаметно дал команду снимать и вот тут уже Миронов смог отвесить парню знатного пинка.
Роль «Графа», Гешу Козодоева, могли сыграть Михаил Пуговкин и Георгий Вицин. Но в итоге Гайдай остановил свой выбор на Миронове. А Пуговкин блестяще исполнил роль в другом его фильме - «Иван Васильевич меняет профессию».
Мрачный тип, который напугал Горбункова в подземном переходе - это журналист журнала «Смена» Леонид Плешаков, который приехал на съемочную площадку, чтобы взять интервью. Он понравился Никулину, и тот настоял, чтобы его взяли в фильм.
Леонид Гайдай понимал, что к его фильму будет много вопросов у цензоров. И снова схитрил: в конец фильма он вмонтировал ядерный взрыв. Комиссия пришла в ужас, они говорили: «Нет мы всё понимаем, но это-то зачем?» И велели убрать, при этом, закрыли глаза на многие другие спорные, на их взгляд, эпизоды.
Вот так мы получили замечательный фильм. Жаль, что сейчас таких уже не снимают.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как говорит Леонид Каневский в одном криминальном- документальном сериале - "это совсем другая история". Кстати в "Бриллиантовой руке" он играл контробандиста который герою Никулина гипс накладывал ("сёрт побери"). Да он и тут в посте где "мошенники из аптеки почему-то имитируют не турецкую, а итальянскую речь". Молодой еще...
По поводу корабля - по сюжету он назывался "Михаил Светлов", ну да его реальное название "Победа" (чего они его там переименовывали - на трапе на фотографии в посте написано "Victory"- те же яйца только в профиль и на английском) но в фильме он "Михаил Светлов". Кстати сегодня теплоход с таким именем плавает по реке Лена. Его назвали так и в честь русского поэта так и в честь фильма "Бриллиантовая рука". Но на момент выхода фильма такого теплохода не существовало. В том фильме не только актеры под вымышленными именами играли.
А ядерный взрыв - это хитрость Гайдая обойти цензуру. Все было продумано.Так что если будете у нас на Колыме - милости просим....
Связан он с машинным отделением, отсюда единственный огонь который там может быть это пожар.