FISHKINET
Сообщество RealFishki 463 поста • 42 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Интересные детали любимого фильма «Бриллиантовая рука»

Интересные детали любимого фильма «Бриллиантовая рука»

Автор:
30 апреля 2022 00:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Гайдай   бриллиантовая рука   миронов   никулин   съемки   эпизоды   
726
20

Это образец комедии - лишних эпизодов в ней просто нет. Зато есть много деталей, о которых не все знают.

Леонид Гайдай снимал этот чуть ли не с секундомером в руках, всё было построено так, чтобы фильм смотрелся на одном дыхании. Потом вдумчиво монтировал, в итоге мы получили нестареющую классику которую можно пересматривать бесконечно. И каждый раз находить в ней что-то новое.

«Стамбульские» эпизоды фильма снимали в Баку, в квартале Ичери-Шехер.

×
×

Вывески на иностранных языках тоже повесили. Почему-то выбрали итальянский и арабский языки: «Авиакомпания Индии», «Продовольственный магазин», «Аптека», «Табак», «Кафе Отдел безопасности», «Радиостанция».

Также на одном из зданий была надпись «Philips», но при монтаже этот кадр вырезали.

Изначально корабль называется «Victory», позже название поменяли и судно стало называться «Победа».

В фильме полно «водочных» приколов. Например, когда Жорж Милославский звонит дантисту Шпаку, то он называет добавочный 3-62 - это стоимость бутылки в те времена.

На лацкане пиджака у Лёлика красуется значок парашютиста. В СССР это мог сделать любой желающий, начиная с 16 лет и после прохождения обучения в ДОСААФ.

Среди прочих, есть позиция «Огонь». Зачем она на гражданском судне - не ясно.

Дама лёгкого поведения в Стамбуле несёт какую-то околесицу. Позже Гайдай говорил, что они просто придумали набор слов, якобы на местном наречии. Кстати, это не профессиональная актриса, а диспетчер автобазы Виктория Островская. Её случайно встретили на улице и пригласили сняться в эпизоде.

Мошенники из аптеки почему-то имитируют не турецкую, а итальянскую речь. Мимика и жестикуляция такая же.

«Пасхалочка» - плакат «Зигзага удачи» Эльдара Рязанова. Дело в том, что режиссёры друг друга недолюбливали, и вот так Гайдай тонко сравнил нудное кино Рязанова и свой динамичный и искромётный фильм.

Тоже самое можно сказать про Лёлика, но тут уже речь не о подколках, а о прямом заимствовании: по сути, его образ - это тот же самый герой, что и в фильме Рязанова «Берегись автомобиля». Гайдаю так понравился тесть Димы Семицветова в исполнении Папанова, что в своём кино он вывел того же героя.

Во время съёмок эпизода с аквалангом, оператор всё никак не мог поймать нужный ракурс и Папанов раз за разом нырял в ледяную воду. Когда ему пришлось делать это в десятый раз он не выдержал и в сердцах крикнул: «Идиот!» Это так понравилось Гайдаю, что он оставил её при финальном монтаже.

Мальчик, который идет с ведром и удочкой - десятилетний сын Никулина. Он нервничал и начинал падать в воду ещё до того, как его успевал «пнуть» Миронов. Тогда Гайдай схитрил - отвлек жестом мальчика, незаметно дал команду снимать и вот тут уже Миронов смог отвесить парню знатного пинка.

Роль «Графа», Гешу Козодоева, могли сыграть Михаил Пуговкин и Георгий Вицин. Но в итоге Гайдай остановил свой выбор на Миронове. А Пуговкин блестяще исполнил роль в другом его фильме - «Иван Васильевич меняет профессию».

Мрачный тип, который напугал Горбункова в подземном переходе - это журналист журнала «Смена» Леонид Плешаков, который приехал на съемочную площадку, чтобы взять интервью. Он понравился Никулину, и тот настоял, чтобы его взяли в фильм.

Леонид Гайдай понимал, что к его фильму будет много вопросов у цензоров. И снова схитрил: в конец фильма он вмонтировал ядерный взрыв. Комиссия пришла в ужас, они говорили: «Нет мы всё понимаем, но это-то зачем?» И велели убрать, при этом, закрыли глаза на многие другие спорные, на их взгляд, эпизоды.

Вот так мы получили замечательный фильм. Жаль, что сейчас таких уже не снимают.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Гайдай   бриллиантовая рука   миронов   никулин   съемки   эпизоды   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий 6 часов назад
"когда Жорж Милославский звонит дантисту Шпаку" в фильме "Бриллиантовая рука"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
41
Alex 19 минут назад
Как сюда попал Милославский - автор малость перепутал с другим не менее известным фильмом.
Как говорит Леонид Каневский в одном криминальном- документальном сериале - "это совсем другая история". Кстати в "Бриллиантовой руке" он играл контробандиста который герою Никулина гипс накладывал ("сёрт побери"). Да он и тут в посте где "мошенники из аптеки почему-то имитируют не турецкую, а итальянскую речь". Молодой еще...
По поводу корабля - по сюжету он назывался "Михаил Светлов", ну да его реальное название "Победа" (чего они его там переименовывали - на трапе на фотографии в посте написано "Victory"- те же яйца только в профиль и на английском) но в фильме он "Михаил Светлов". Кстати сегодня теплоход с таким именем плавает по реке Лена. Его назвали так и в честь русского поэта так и в честь фильма "Бриллиантовая рука". Но на момент выхода фильма такого теплохода не существовало. В том фильме не только актеры под вымышленными именами играли.
А ядерный взрыв - это хитрость Гайдая обойти цензуру. Все было продумано.Так что если будете у нас на Колыме - милости просим....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
seller-k Час назад
ТС
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123k
DeOrio 3 часа назад
Если знать что это устройство называется машинный телеграф, сразу становится понятно что это позиция дли информационной стрелки.
Связан он с машинным отделением, отсюда единственный огонь который там может быть это пожар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Варакин Алексей 5 часов назад
Смешались в кучу кони, люди..... Козодоевы,Милославские... все в кучу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
611
Утренний вечер 6 часов назад
Кадр из "Иван Васильевич меняет профессию" - тест на внимательность?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13446



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Злободневное: самое убойное из жизни соседей
Злободневное: самое убойное из жизни соседей
В Петербурге неадекват угрожал ножом людям в метро. Но его быстро «угомонил» неравнодушный гражданин
В Петербурге неадекват угрожал ножом людям в метро. Но его быстро «угомонил»...
События на Украине 29- 30 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 29- 30 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Чиновница из Белгородской области пришла на траурное официальное мероприятие в платье с надписью «PARTY»
Чиновница из Белгородской области пришла на траурное официальное мероприятие в платье...
Вертикальная печать принтером на стене
Вертикальная печать принтером на стене
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#животные#Ватермарк#интересное#факты#картинки#аварии#милота#Россия#природа
#Юмор#в мире#интересно#автомобили#подборка#автомир#собака#Жизнь#Приколы#дети
#фото#люди#Разное#новости#дтп#история#кино#мир#авто аварии#забавно
5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь 5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь Неясные моменты фильма "Офицеры" Неясные моменты фильма "Офицеры" Как пройти в библиотеку, или Пасхалки от Гайдая Как пройти в библиотеку, или Пасхалки от Гайдая Редкие фотографии любимых советских артистов Редкие фотографии любимых советских артистов Тихо! Идёт съёмка!: закулисье любимых советских фильмов Тихо! Идёт съёмка!: закулисье любимых советских фильмов Редкие интервью советских звёзд экрана Редкие интервью советских звёзд экрана

На что жалуетесь?

Вернуться