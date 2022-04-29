19 «гадких утят», которые превратились в прекрасных лебедей

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Наверное, у каждого из нас есть знакомые, которые были совершенно неказистыми в детстве или юности, а потом выросли в несравненных красавцев или красавиц. В специальных Reddit-сообществах вроде UglyDuckling и ProgressPics каждый такой «гадкий утенок» может похвастаться своим волшебным превращение, и вот небольшая подборка таких примеров.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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Вот только совсем другая форма черепа и часть подбородка отпилили, а ток да, тот же чувак.