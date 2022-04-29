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19 «гадких утят», которые превратились в прекрасных лебедей

19 «гадких утят», которые превратились в прекрасных лебедей

Автор:
29 апреля 2022 23:36
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   внешность   гадкие утята   до и после   преображение   сравнение   фотографии из соцсетей   
2651
20

Наверное, у каждого из нас есть знакомые, которые были совершенно неказистыми в детстве или юности, а потом выросли в несравненных красавцев или красавиц. В специальных Reddit-сообществах вроде UglyDuckling и ProgressPics каждый такой «гадкий утенок» может похвастаться своим волшебным превращение, и вот небольшая подборка таких примеров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   внешность   гадкие утята   до и после   преображение   сравнение   фотографии из соцсетей   
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15  комментариев
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34k
Mamin Sibiriak 9 часов назад
На половине фотографий перепутано "было - стало"
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42k
consul1970 53 минуты назад
Странно, что не упомянули Мэттью Льюиса
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23k
MrGod Час назад
Часть фейков, часть свиноматок, которые просто похудели.
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Ну да, один и тот же человек



Вот только совсем другая форма черепа и часть подбородка отпилили, а ток да, тот же чувак.
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5k
rutt 5 часов назад
Далеко до лебедей, большинство так и осталось неного "корявыми"
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1k
Мурчелло 10 часов назад
И нахера такое на ночь постить?Не заснёшь теперь.
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1k
Мурчелло 10 часов назад
Автор,где ты увидел прекрасных лебедей?Уроды просто выросли.
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6
Шлагбаумэн 10 часов назад
Ребята, давайте выжидать хотя бы месяц, прежде чем повторять одно и тоже постить? Ну скучно же, ей богу...
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1k
Трям 10 часов назад
У многих ни хера не вышло! Особенно у 2.
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36
Alex 10 часов назад
Да хватит уже постить всякую задросткую %уйню!!!! Если ты был задрот без велосипеда, ТЫ ТАК И ОСТАЛСЯ задротом без велосипеда!!! Это психология, её не вытравить фотожопом!! Задроты, сдохните!!
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7k
Владимир 11 часов назад
Превратились или превратили хирурги пластические? Так можно из жопы, Мону Лизу сделать.
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