До и после: 30 примеров того, на что способен хороший визажист

Макияж привлекал Ульяну Старобинскую с самого детства, и поэтому в 2008 году она твердо решила построить на своем увлечении карьеру. После 12 лет в индустрии Ульяна теперь по-настоящему уверена в своих силах и превращает всех своих клиенток в голливудских красавиц, независимо от того, готовятся ли они к свадьбе или просто к обычной фотосессии. Чтобы продемонстрировать свое мастерство, Ульяна публикует фотографии клиенток до и после преображения.