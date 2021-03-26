До и после: 30 примеров того, на что способен хороший визажист

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Макияж привлекал Ульяну Старобинскую с самого детства, и поэтому в 2008 году она твердо решила построить на своем увлечении карьеру. После 12 лет в индустрии Ульяна теперь по-настоящему уверена в своих силах и превращает всех своих клиенток в голливудских красавиц, независимо от того, готовятся ли они к свадьбе или просто к обычной фотосессии. Чтобы продемонстрировать свое мастерство, Ульяна публикует фотографии клиенток до и после преображения.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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а штукатур, плиточник, маляр...
Отделочник в общем)
Фигня!
Замажем их тональником( или чо там у них), пусть гниет все дальше =))))