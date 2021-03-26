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До и после: 30 примеров того, на что способен хороший визажист

До и после: 30 примеров того, на что способен хороший визажист (31 фото)

Автор:
26 марта 2021 14:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: визажист   внешность   до и после   макияж   преображение   
767
31

Макияж привлекал Ульяну Старобинскую с самого детства, и поэтому в 2008 году она твердо решила построить на своем увлечении карьеру. После 12 лет в индустрии Ульяна теперь по-настоящему уверена в своих силах и превращает всех своих клиенток в голливудских красавиц, независимо от того, готовятся ли они к свадьбе или просто к обычной фотосессии. Чтобы продемонстрировать свое мастерство, Ульяна публикует фотографии клиенток до и после преображения.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: визажист   внешность   до и после   макияж   преображение   
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6k
Ф Ив 3 часа назад
Дааа, тут на некоторых посмотришь и не понятно люди это или куклы.
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13k
sssss3 6 минут назад
Кого-ж только не ябут!
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616
Stalkerreklats 8 минут назад
Лет через двадцать станет популярной такая услуга у мужиков. Потом начнут подделывать профили и биографию. И вуаля одна подделка найдет другую. Ну а потом конечно все как обычно. Все мужики козлы.
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76
vtoroyshans 23 минуты назад
у пятой глаза что ли перекрасили тоже
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21k
Bar0 Полчаса назад
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2k
DyadyaSasha Полчаса назад
Мне нравятся такие подборки тем что слева специально унылое лицо делают, а справа красивая улыбка. Именно улыбка украшает любое лицо не хуже килограмма штукатурки. Улыбайтесь! Всем хорошего настроения!
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3k
Севастьян 38 минут назад
Тут кожу лечить надо,а не накладывать сантиметровый слой замазки.Даже корректировку овала лица не сделала.
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8k
Клёст Час назад
Не визажист,
а штукатур, плиточник, маляр...
Отделочник в общем)
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Хватит постить молдавских штукатурщиц!
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Хоть тонну штукатурки наложи, а под ней всё равно уродиной останешься!
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8k
Васильевна 2 часа назад
Хоть убейте, но эти пятна на щеках, состоящие из контуринга и румян, мной ощущаются как неестественные. Причем зачастую видятся странными полосками на щеках. У этого визажиста с этим чуть получше - только в нескольких фото румянец напоминает полоски.
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1k
Ясный Пень 2 часа назад
Ужас. Тут нужно голову чаще мыть и к дерматологу обратиться , а не штукатуркой проблемы замазывать и фотошопить .
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36k
Вепс Ясный Пень Час назад
Пол лица в гнойных прыщах?
Фигня!
Замажем их тональником( или чо там у них), пусть гниет все дальше =))))
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4k
Tatyana 3 часа назад
Молодчинка Ульяна! Есть в Москве много гримёров, но большинство работ выглядят чрезмерно искусственно. А эти работы - супер натуральны! Сохраню телефон мастера.
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121
робт Tatyana 3 часа назад
если у тебя проблемы как у персов с фоток, то может сначала обратится к дерматологу/косметологу, а там глядишь и визажист не понадобится
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8k
Васильевна робт 2 часа назад
Ну, на свадьбу с любой кожей приходится макияжиться ) А на каждый день, конечно, лучше к дерматологу.
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4k
Tatyana робт 2 часа назад
Во-первых мы не на ты. Во-вторых, не стоит писать тупости, если вы не соображаете, что грим - это искусство, а не закрашивание прыщей.
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39k
Александр 3 часа назад
Гуляешь с девушкой справа, а просыпаешься с девушкой слева брррр
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27k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Короч способен заштукатурить и раскрасить
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271
Ямщик 3 часа назад
Главный секрет "хорошего визажиста" : побольше штукатурки
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